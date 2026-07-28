மாணவர்களை ரப்பர் குண்டுகளால் சுட உத்தரவிட்டது யார்?- நாடாளுமன்றத்தில் பிரியங்கா காந்தி கேள்வி
For All Latest Updates கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 152 முறை வினாத்தாள் கசிந்துள்ளது. இதனால் 7.5 கோடி மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று பிரியங்கா காந்தி கூறினார்.
Published : July 28, 2026 at 7:11 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் போராடிய மாணவர்கள் மீது ரப்பர் குண்டுகளால் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த உத்தரவிட்டது யார்? என்று நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி கேள்வி எழுப்பினார்.
மக்களவையில், பொதுத் தேர்வுகள் (முறைகேடுகள் தடுப்பு) சட்ட திருத்த மசோதா-2026 மீதான விவாதத்தில் பிரியங்கா காந்தி கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையி்ல, "டெல்லியில் போராடிய பெண்களை அவமதிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருந்தது?
போராடிய மாணவிகள் மீது ரப்பர் குண்டுகளை பயன்படுத்தி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்த உத்தரவிட்டது யார்? மக்களவைத் தலைவர் மூலமாக நான் கேட்க விரும்புகிறேன். ஒட்டுமொத்த நாடும் இந்த கேள்வியை கேட்கிறது.
நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கும் மாணவிகள், இந்தியாவில் உள்ள கிராமங்களில் வசிப்பவர்கள். அவர்கள், தகுதி மதிப்பெண்களை விட பணம்தான் வேலை செய்கிறது என்று உணர்கிறார்கள்.
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வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. வினாத்தாள் கசிவில் தொடர்புடைய மாஃபியா கும்பல் அகற்றப்பட வேண்டும்; அத்துடன், யாருடைய ஆட்சிக்காலத்தில் இது நடந்ததோ அந்த அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
கடந்த 12 ஆண்டுகளில் 152 முறை வினாத்தாள் கசிந்துள்ளது. இதனால் 7.5 கோடி மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியது வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம். ஆனால் அவர் நாடாளுமன்றத்திற்கு வரும்போது, நுழைவு வாயிலில் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரை போல வரவேற்கப்பட்டார். பாஜக எம்.பி.க்கள், தர்மேந்திர பிரதானை வரவேற்றபோது, மகாராஷ்டிராவில் ஒரு குடும்பம், தற்கொலை செய்து கொண்ட தனது மகளை இழந்து கண்ணீரில் மூழ்கி இருந்தது.
புதிய கல்வி அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷியைப் பற்றியும் இங்கு குறிப்பிட்டாக வேண்டும். குஜராத் கலவரத்தின்போது பில்கிஸ் பானு என்ற கர்ப்பிணியை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, சிறைத் தண்டனை பெற்று விடுதலையான குற்றவாளிகளை வரவேற்றவர்தான் இந்த பிரகலாத் ஜோஷி" என்றார்.
பிரியங்காவின் இந்த பேச்சுக்கு பாஜக எம்.பி.க்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால் அவையில் சிறிது நேரம் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியது. அப்போது, குறுக்கிட்ட நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு, பிரியங்கா காந்தியின் கருத்தை அவைக் குறிப்பில் இருந்து நீக்குமாறு சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து, நாடாளுமன்றத்தில் மிகுந்த கண்ணியத்துடன் பேச வேண்டும் என்று பிரியங்கா காந்திக்கு மக்களவைத் தலைவர் ஓர் பிர்லா அறிவுறுத்தினார். இருப்பினும், அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி குறித்த தனது கருத்தை உறுதிப்படுத்துவதாக பிரியங்கா காந்தி கூறினார். இதனால் கோபமடைந் பிரகலாத் ஜோஷி, பிரியங்கா காந்தி மன்னிப்புகேட்க வேண்டும் என்று ஆவேசமாக கூறினார்.
இதனால் அவையில் மீண்டும் சிறிது நேரம் கூச்சல் குழப்பம் நிலவியது. இதையடுத்து, பொதுத்தேர்வுகள் திருத்த மசோதா குறித்து மட்டும் பேசுமாறு பிரியங்கா காந்தியை சபாநாயகர் கேட்டுக்கொண்டார்.
தொடர்ந்து பிரியங்கா காந்தி பேசுகையில், "விரைவு நீதிமன்றங்களின் செயல்பாடுகள் மோசமாக உள்ளன. இளைஞர்களின் நம்பிக்கையை பெற விரும்பினால், அதை வெறும் காணொளிகள் மற்றும் 'ரீல்ஸ்'களால் மூலம் சாதித்துவிட முடியாது. அவர்களின் இதயங்களை வெல்ல, நீங்கள் உண்மையை வெளிப்படையாகப் பேச வேண்டும்.
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பிரதமர் நரேந்திர மோடி சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும். புதிய கல்விக் கொள்கையின்படி, ஆண்டு முழுவதும் 8 மாதங்களுக்குத் தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன. இதனால் ஆசிரியர்களுக்குப் பாடம் நடத்த நேரம் கிடைப்பதில்லை. தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசின் 12 ஆண்டுகால ஆட்சியில், பல்வேறு முறைகேடுகளும் திருட்டுகளும் நடைபெற்றன.
அவற்றில், இளைஞர்களின் எதிர்காலம் பறிபோனதுதான் மிகப்பெரிய திருட்டாகும். இளைஞர்கள் மனச்சோர்வுக்கு ஆளானால், அது இந்தியாவுக்கே தோல்வியாக அமையும். ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த நாங்களும் மற்ற எதிர்க்கட்சிகளும், எங்கள் உயிரைக் கொடுத்தாவது இந்தியாவை தோல்வியடைய விடமாட்டோம்" என்று தெரிவித்தார்.