மேற்கு வங்கத்தில் இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது; பரபரப்பில் மம்தா தொகுதி

மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி போட்டியிடும் பவானிபூர் தொகுதிக்கும் இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. அங்கு மம்தாவுக்கு எதிராக பாஜக மூத்த தலைவரும், பெரும் மக்கள் செல்வாக்கு உள்ளவருமான சுவேந்து அதிகாரி களமிறங்கியுள்ளார்.

மேற்கு வங்க இரண்டாம் கட்ட தேர்தலில் வாக்களிக்க காத்திருக்கும் மக்கள் (PTI)
Published : April 29, 2026 at 7:48 AM IST

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் கடந்த வாரம் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், இன்று இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு தொடங்கியுள்ளது. மொத்தம் 142 தொகுதிகளில் காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கம், கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் தேதியை கடந்த மார்ச் மாதம் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டது.

அதன்படி, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு கடந்த 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் கடந்த 23ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.

அதேபோல, அன்றைய தினம் மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தமுள்ள 294 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 152 தொகுதிகளுக்கு முதற்கட்ட தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் 93.19 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தன.

இந்நிலையில், மேற்கு வங்கத்தில் மீதமுள்ள 142 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான கடைசி கட்ட வாக்குப்பதிவு, இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

முதற்கட்ட தேர்தலில் எவ்வாறு மக்கள் அதிக அளவில் திரண்டு வந்து வாக்களித்தார்களோ, அதை விட அதிக கூட்டம் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடிகளிலும் காண முடிகிறது. மொத்தம் 41,001 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த கடிசை கட்ட தேர்தலில் 3.22 கோடி பேர் வாக்களிக்கவுள்ளனர். பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் துணை ராணுவப் படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மம்தா தொகுதியில் கடும் போட்டி

இன்றைய தேர்தலில், மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி போட்டியிடும் பவானிபூர் தொகுதிக்கும் இன்று வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. அங்கு மம்தாவுக்கு எதிராக பாஜகவின் சுவேந்து அதிகாரி களமிறங்கியுள்ளார்.

பவானிபூர் தொகுதியில் இருவருக்குமே பெரும் செல்வாக்கு இருப்பதால், கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது.

வெற்றியை தீர்மானிக்கும் 5 மாவட்டங்கள்

மேற்கு வங்கத்தை பொறுத்தவரை ஆளும் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கும், எதிர்க்கட்சியான பாஜகவுக்கும் இடையேதான் நேரடி போட்டி நிலவுகிறது.

மேற்கு வங்கத்தில் யார் ஆட்சியமைப்பது என்பதை கொல்கத்தா, ஹவுரா, 24 வடக்கு பர்கானாஸ், 24 தெற்கு பர்கானாஸ், நாடிய ஆகிய 5 மாவட்டங்கள்தான் தீர்மானிக்கின்றன. இந்நிலையில், இந்த 5 மாவட்டங்களிலும் இன்றுதான் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.

இந்த மாவட்டங்களில் உள்ள அதிக அளவிலான தொகுதிகளை எந்தக் கட்சி கைப்பற்றுகிறதோ, அந்தக் கட்சிதான் ஆளுங்கட்சியாக அமரும் என்பது வரலாறு.

