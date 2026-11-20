'வரிச் சலுகைகளை தருகிறோம்... ஆனால், வேலைவாய்ப்பு எங்கே?' - தொழிலதிபர்களுக்கு பிரதமர் மோடி கேள்வி
1930-ஆம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தி உங்களிடம் வந்து சுதேசி மற்றும் தற்சார்பு பற்றி என்ன சொன்னாரோ, அதையே 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நானும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்று பிரதமர் மோடி பேசினார்.
Published : November 20, 2026 at 7:47 PM IST
புதுடெல்லி: 'பெருநிறுவனங்களுக்கான கார்ப்பரேட் வரியை 30 சதவீதத்திலிருந்து 22 சதவீதமாகக் குறைத்தோம். தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு வரம்பை ரூ.12 லட்சமாக உயர்த்தினோம். நாங்கள் இவ்வளவு சலுகைகளை வழங்கிய பிறகும், அதற்கேற்ப புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கினீர்களா? உங்கள் ஊழியர்களின் சம்பளத்தை உயர்த்தினீர்களா?' என்று இந்தியத் தொழிலதிபர்களை நோக்கி பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேள்வி எழுப்பினார்.
ஃபிக்கி மாநாட்டில் தொழிலதிபர்களை திணறடித்த பிரதமர்
புதுடெல்லி பாரத் மண்டபத்தில் நேற்று (நவம்பர் 19, 2026) நடைபெற்ற இந்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை கூட்டமைப்பான ஃபிக்கி-யின் நூற்றாண்டு விழா மற்றும் வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
அப்போது, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் லாபம் அதிகரித்துள்ள போதிலும், அதன் பலன்கள் சாமானிய ஊழியர்களுக்குச் சென்றடையவில்லை என்பதை அவர் சுட்டிக் காட்டி பேசினார்.
அப்போது அவர், '2014-ஆம் ஆண்டில் 30 சதவீதமாக இருந்த அடிப்படை கார்ப்பரேட் வரியை எங்கள் அரசு 22 சதவீதமாகக் குறைத்தது. அதே போல், பொதுமக்களின் வாங்கும் சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் ஆண்டுக்கு ரூ.12 லட்சம் வரை வருமானம் ஈட்டுவோருக்கு வருமான வரி விலக்கு அளித்துள்ளோம்.
வருமான வரி ரீஃபண்ட் முன்பு 8 மாதங்கள் வரை இழுத்தடிக்கப்பட்ட நிலையில், இப்போது ஒரு வாரத்திலேயே வங்கிக் கணக்கிற்கு வருகிறது' என்றார்.
அப்போது சீர்திருத்தங்களை பட்டியலிட்டு பேசிய பிரதமர் மோடி, தொழிலதிபர்களை பார்த்து சிரித்தபடியே, 'நீங்கள் கைதட்ட மாட்டீர்கள் என்பது எனக்குத் தெரியும். ஏனென்றால் எவ்வளவு கொடுத்தாலும் உங்கள் பசி அடங்காது. ஆனால் ஒன்றைக் கேட்கிறேன்...
நாங்கள் வரிச் சலுகைகளைத் தந்த பிறகு, நீங்கள் புதிய ஊழியர்களை பணியமர்த்தினீர்களா? ஊழியர்களின் சம்பளத்தை உயர்த்தினீர்களா? இல்லை. மோடிஜி நீங்கள் செய்யுங்கள், நாங்கள் வேடிக்கை பார்க்கிறோம் என்ற மனநிலையில் இருந்தால் எப்படி?' என்று காட்டமாகவே கேள்வி எழுப்பினார்.
சுதேசி மற்றும் தற்சார்பு கொள்கை குறித்துப் பேசிய பிரதமர் மோடி, '1930-ஆம் ஆண்டு மகாத்மா காந்தி உங்களிடம் வந்து சுதேசி மற்றும் தற்சார்பு பற்றி என்ன சொன்னாரோ, அதையே 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் நானும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது. இது உங்கள் வெற்றியா? அல்லது தோல்வியா? என்பதை நீங்களே சிந்தித்துப் பாருங்கள்' என்றார்.
இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் தரமான பொருட்களை வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து விட்டு, உள்நாட்டுச் சந்தையைச் சாதாரணமாக நினைக்கும் போக்கை பிரதமர் விமர்சித்தார். 'இன்றும் கூட கடைகளில் இது எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி என்று சொல்லித் தான் விற்கிறார்கள். 140 கோடி இந்திய மக்களுக்குத் தரமான பொருட்கள் கிடைக்கக் கூடாதா?'என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.