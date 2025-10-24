கலைவண்ணமாக மாறும் காய்கறிகள்... ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தும் அனிதா சிங்!
மன உறுதி மட்டும் இருந்தால் வயது ஒரு தடையில்லை என்பது நிரூபித்து இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறார் இந்த அனிதா சிங்.
Published : October 24, 2025 at 5:31 PM IST
போபால்: 'கல்லிலே கலைவண்ணம் கண்டவர்கள் தமிழர்கள்' என்பதை போல மத்தியப் பிரதேசத்தில் மூதாட்டி ஒருவர் காய்கறிகளில் கலைவண்ணத்தை ஏற்படுத்தி அனைவருக்கும் ஆச்சரியம் அளித்து வருகிறார்.
ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே ஊழியரான அனிதா சிங், காய்கறிகளில் ஓவியம் வரைந்து வியப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறார். கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இந்திய ரயில்வே துறையில் முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்து வந்த அவர், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார்.
ஓய்வுக்கு பிறகு அமைதியான, வேலைபளு இல்லாத வாழ்க்கையை பெரும்பாலானோர் விரும்பும் நிலையில், ஓய்வுக்கே ஓய்வு கொடுத்துள்ளார் இந்த அனிதா சிங். சிறு வயதில் இருந்தே அவருக்குள் கலை ஆர்வம் இருந்து வந்த நிலையில், தற்செயலாக ஒரு உலர்ந்த சுரைக்காய் மீது அவர் ஓவியம் திட்டியுள்ளார். சாதாரணமாக ஓவியத்தை ஆரம்பித்த அவர், முடிக்கும் போது அது சுரைக்காயா? என்று சந்தேகிக்கும் அளவுக்கு மிக தத்ரூபமாக ஓவியத்தை வரைந்து முடிந்திருந்தார்.
இது தொடர்பாக அனிதா சிங் கூறும் போது, "சுரைக்காய், பூசணிக்காய் போன்ற உலர்ந்த காய்கறிகளில் முதலில் ஓவியம் வரைய ஆரம்பித்தேன். அது நான் எதிர்பார்க்காத வகையில் மிகவும் நல்ல முறையில் வந்தது. தொடர்ந்து சமூக கருப்பொருள்கள் முதல் அரசியல் பிரமுகர்கள், தெய்வங்களின் படங்கள் உள்ளிட்டவைகளை விரும்பி வரைய ஆரம்பித்தேன். நண்பர் ஒருவர் மூன்று அடி உயர சுரக்காயையை வீட்டிற்கு எடுத்து வந்தார். நான் அதற்கு முன்பு பார்த்திராத வகையில் பெரிய வடிவத்தில் இருந்தது. அப்போது இதில் ஏன் வண்ணம் தீட்டக்கூடாது என்ற எண்ணம் மனதில் ஏற்பட்டது.
தொடர்ந்து மிகுந்த சிரத்தையோடு அதில் வண்ணம் தீட்டினேன், அதை வரைந்து முடிந்த போது மிகப்பெரிய கலை பொக்கிஷம் உருவாக்கப்பட்டதை போன்று மனம் நிறைவு பெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து எங்கள் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் வீட்டில் இருந்து உலர்ந்த காய்கறிகளை கொண்டு வந்து, தங்களுக்கு விருப்பமான ஓவியங்களை வரைந்து தருமாறு கேட்பார்கள். நானும் அதை ஒரு சிரமமாக கருதாமல் அவர்களின் விருப்பங்களை முடிந்த அளவுக்கு நிறைவேற்ற முற்சிப்பேன்" என்றார்.
ஆன்மீக சிந்தனை முதல் சமூக-அரசியல் கருத்துக்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அவர் வரையும் ஓவியங்கள் அப்பகுதியில் பிரபலமானவை. ஆபரேஷன் சிந்தூர் போன்ற கருப்பொருட்களை கொண்டு வரையப்படும் ஓவியங்கள் மற்ற அனைத்து ஓவியங்களையும் விட மனதிற்கு மிகுந்த மனநிறைவை தருவதாக நெகிழ்ச்சியுடன் கூறுகிறார். மேலும், பிரதமர் மோடி, உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் ஆதித்யநாத் மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஆகியோரின் ஓவியங்களை அப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் விரும்பி வாங்கிச் செல்வதாகவும் அனிதா சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் பேசிய அவர், "மனிதர்களை பாதிக்கும் விஷயங்களை கருப்பொருளாக கொண்டு ஓவியம் தீட்டுவது மனதிற்கு மிகுந்த மனநிறைவை தருகிறது. அதற்காக சிறிய அளவில் கஷ்டப்படுவது எனக்கு பெரிய சிரமமாக தெரியவில்லை. ஓவியங்கள் மூலம் விப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதும், மக்களை ஊக்கப்படுத்துவதையும் நான் பெரிதும் விரும்புகிறேன். எந்த ஒரு கலையும் மக்களை சிந்திக்க வைக்க வேண்டும். அதை வாழ்நாள் முழுவதும் செய்ய வேண்டும் என்பதே என்னுடைய விருப்பமாக உள்ளது" என்றார்.
ஓய்வு பெற்ற பெரும்பாலானோர், வயோதிக காலத்தை எளிமையாக கழிக்க வேண்டும் என்று விரும்பு நிலையில், ஓய்வுக்கு பிறகும் வாழ்க்கை இருக்கிறது, மன உறுதி மட்டும் இருந்தால் வயது ஒரு தடையில்லை என்பது நிரூபித்து இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறார் இந்த அனிதா சிங்.