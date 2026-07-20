மத்திய அமைச்சரை சந்திந்த 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி' பிரதிநிதிகள் - முன்வைத்த கோரிக்கைகள் என்னென்ன?
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கேவை உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சரிடம் அக்கட்சி நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : July 20, 2026 at 5:28 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டாவைச் சந்தித்த கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) பிரதிநிதிகள் மனுவை அளித்தனர். அதில், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட மூன்று கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகள், தொடர்ச்சியான வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்டவற்றுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வலியுறுத்தி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, தங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி நாடாளுமன்றம் நோக்கி இன்று (ஜூலை 20) அவர்கள் பேரணி சென்றனர்.
आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है।— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 20, 2026
सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई।
मैंने… pic.twitter.com/HLCl20RBSp
தடுப்புகளைத் தாண்டி செல்ல முயன்ற கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினரை துணை ராணுவப் படையினர், தடியடி நடத்தி கலைத்தனர். எனினும், நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி நடைபெற்றது. இதையடுத்து, நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் துணை ராணுவப் படையினர் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்புப் பலப்படுத்தப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, நாடாளுமன்றம் அருகே வந்தவர்களை துணை ராணுவப் படையினர், கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசி கலைத்தனர். மேலும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாடாளுமன்ற நுழைவு வாயில் பூட்டப்பட்டது.
இந்த சூழலில், பேச்சுவார்த்தைக்கு வரும்படி கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு விடுத்திருந்தது. இதையடுத்து, அக்கட்சி சார்பில் அஷுதோஷ் ரன்கா, சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டாவை நேரில் சந்தித்துப் பேசினர். அப்போது, தங்களது கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அவரிடம் வழங்கினர்.
கோரிக்கைகள் என்ன?
மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டா உடனான சந்திப்பின்போது கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி பிரதிநிதிகள் வைத்த கோரிக்கைகள் என்னென்ன? என்பது குறித்து அக்கட்சி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.
Update:— Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 20, 2026
Ashutosh Ranka and Saurav Das are still at Nadda ji's residence. Nadda ji has requested some time to align with their leadership with regards to our following demands:
- Immediate release of @Wangchuk66
- Dharmendra Pradhan's resignation
- 1Cr compensation for all NEET…
அதில், "அஷுதோஷ் ரன்கா, சௌரவ் தாஸ் ஆகியோர் இன்னும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டா இலத்திலேயே உள்ளனர். எங்களது கோரிக்கைகள் குறித்து தலைமையுடன் ஆலோசிக்க, ஜெ.பி.நட்டா சிறிது நேரம் அவகாசம் கேட்டுள்ளார்.
மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும்,
லடாக் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக்கை உடனடியாக விடுதலைச் செய்ய வேண்டும்,
நீட் தேர்வால் தற்கொலை செய்துக் கொண்ட அனைவருக்கும் தலா ரூபாய் 1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் ஆகிய மூன்று கோரிக்கைகளை மத்திய அரசிடம் முன்வைத்துள்ளோம்" என்று அந்த பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் போராட்டத்திற்கு திமுக, சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளன. மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு கனிமொழி எம்.பி. உள்ளிட்டோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
VIDEO | " cjp founder abhijeet dipke has been arrested, and several protesters have been injured," aap mla gopal rai (@AapKaGopalRai) said, demanding Dipke's immediate release and action against Delhi Police personnel who fired tear gas shells and lathi-charged the protesters.… pic.twitter.com/syQTaEcJRn— Press Trust of India (@PTI_News) July 20, 2026
செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ஆம் ஆத்மி கட்சியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோபால் ராய், "கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். போராட்டக்காரர்களில் பலர் காயமடைந்துள்ளனர். அபிஜீத் திப்கேவை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும். போராட்டக்காரர்கள் மீது கண்ணீர் புகைக்குண்டுகளை வீசி தடியடி நடத்திய டெல்லி காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதனிடையே, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், இளைஞர்கள் போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்று மத்திய அமைச்சர் ஜெ.பி.நட்டா வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.