தகிக்கும் தேர்தல் களம்: பீகாரில் என்ன நடக்கிறது? மக்கள் மனதில் இருப்பது யார்? பாட்னாவுக்கு ஒரு நேரடி விசிட்!

இங்கு நாம் சந்தித்த மனிதர்கள் பலர்.அவர்களின் குரல்களும், கோரிக்கைகளும் வெவ்வேறுதான். ஆனால், அவர்களின் தேவை என்னவோ ஒன்றே ஒன்றுதான். அதுதான் வளர்ச்சி. அவர்கள் முன்வைக்கும் ஒரே பிரச்னை வறுமை.

பாட்னா கங்கா பாத் பகுதி
பாட்னா கங்கா பாத் பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By Bilal Bhat

Published : October 21, 2025 at 8:46 PM IST

5 Min Read
(தேவ் ராஜ் மற்றும் பிரிஜம் பாண்டே ஆகியோரின் உள்ளீடுகளுடன் எழுதப்பட்ட செய்திக் கட்டுரை)

பாட்னா: ஒட்டுமொத்த நாட்டின் பார்வையும் தற்போது பீகார் மாநிலத்தின் மீதே பதிந்துள்ளது. அடுத்த மாதம் அங்கு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலின் முடிவுகள், பீகாரில் மட்டுமல்ல இந்திய அரசியல் களத்திலும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப் போவதே இதற்கு காரணம்.

வறுமை, வேலைவாய்ப்பின்மை, கடும் விலைவாசி உயர்வு என நாட்டில் தற்போது நிலவும் அனைத்து பிரச்சினைகளையும், மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும் சற்று அதிகமாகவே சந்திக்கும் மாநிலம் பீகார் என்பதால், அங்குள்ள மக்கள் இந்த தேர்தலில் என்ன முடிவெடுக்கப் போகிறார்கள் என்பதை வைத்து, இந்திய மக்களின் மனநிலையை ஓரளவுக்கு நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

அதற்காக பீகார் தேர்தல் முடிவு வரை நாம் ஏன் காத்திருக்க வேண்டும்? என்ற கேள்வி மனதில் எழ, உடனடியாக பீகாருக்கு ஒரு நேரடி விசிட் அடித்தோம். அங்கு பல தரப்பட்ட மனிதர்களையும் நாம் சந்தித்து பேசினோம். ஆனால், அதற்கு முன்பு பீகார் தேர்தல் களத்தை சுருக்கமாக பார்த்து விடலாம். அடுத்த மாதம் (நவம்பர்) 6 மற்றும் 11 ஆகிய தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக பீகாரின் 243 தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது. ஆளும் கட்சியான ஐக்கிய ஜனதா தளம் - பாஜக ஒரு கூட்டணியாகவும், தேஜஸ்வி தலைமையிலான ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் - காங்கிரஸ் ஒரு மகா கூட்டணியாகவும் அங்கு நேரடியாக மோதிக் கொள்கின்றன. இது தவிர, அசாதுதீன் ஒவைசி தலைமையிலான அகில இந்திய மஜ்லிஸ் கட்சியும், தேர்தல் வியூக வகுப்பாளரான பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சியும் களமிறங்குவதால் பீகார் தேர்தல் களம் 4 முனை போட்டியை சந்திக்கிறது.

என்ன நடக்கிறது பீகாரில்?

ஒரு மாநிலத்தின் அரசியல் சூழலை, அதன் தலைநகரில் இருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பார்கள். அதன்படி, பீகார் தலைநகர் பாட்னாவுக்கு நாம் சென்றோம். பாட்னா வழக்கமான பரபரப்பை காட்டிலும் படுவேகமாக இயங்கிக் கொண்டிருந்தது. தேர்தலின் உஷ்ணத்தை பாட்னாவின் ஒவ்வொரு பகுதியிலுமே உணர முடிந்தது.

குறிப்பாக, பாட்னாவின் 'கங்கா பாத்' பகுதியில் இயல்புக்கு மாறாக கூட்டம் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருந்தது. பல கட்சிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் பாட்னாவுக்கு படையெடுத்து வருவதால், அவர்களை குறி வைத்து புதுப்புது கடைகள் கங்கா பாத்தில் முளைத்திருந்தன. பல வகையான உணவுகளை பரிமாறும் சிறு சிறு உணவகங்களும் நிறைந்திருந்தன.

ஆனால், அவற்றின் உரிமையாளர்களை பார்க்கும் போது, வழக்கமான வியாபாரிகள் அல்ல என்பது மட்டும் தெள்ளத்தெளிவாக தெரிந்தது. தேர்தல் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஏதாவது பணம் சம்பாதித்து விட மாட்டோமா? தங்கள் குழந்தைகளின் பசியை போக்கி விட மாட்டோமா? என்ற ஏக்கத்தில் கடை வைத்துள்ள சாதாரண நடுத்தர மக்கள் தான் அவர்கள். பீகாரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்தவர்கள் அவர்கள். இதுவே அந்த மாநிலத்தின் வறுமை நிலையை நம் கண் முன்னே திரை விரித்து காட்டுகிறது.

நெற்றிப் பொட்டில் அடித்த சவீதா தேவி

அப்படியே அங்கு சென்ற நாம், தேநீர் கடை வைத்திருந்த சவீதா தேவியிடம் பேச்சு கொடுத்தோம். 'பாட்னா சாஹிப்' தொகுதிக்கு உட்பட்ட குல்சார்பாஹ் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அவர். அவரும், அவரது கணவர் மிதிலேஷ் குமாரும் ஒரு தனியார் மருந்து நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வந்தவர்கள். ஆனால், கார்ப்பரேட் நிறுவனத்தின் பிக்கல் பிடுங்கலை பொறுக்க முடியாமல், இப்போது சொந்த தொழிலை தொடங்கியுள்ளனர்.

பாட்னா பாத் பகுதியில் அமைந்துள்ள டீ கஃபே
பாட்னா பாத் பகுதியில் அமைந்துள்ள டீ கஃபே (ETV Bharat Tamil Nadu)

அவர்களிடம் பேசினோம்.. "எத்தனையோ படித்த இளைஞர்கள் இங்கு வேலை தேடி கொண்டிருக்கிறார்கள். தொழிற்சாலைகளும், தொழில் நிறுவனங்களும் மற்ற மாநிலங்களில் தான் இருக்கின்றன. பீகாரில் இல்லை. பீகாருக்கும் நிறுவனங்கள் வர வேண்டும். அப்போது தான், பிற மாநிலங்களுக்கு மக்கள் புலம் பெயர்வது தடுக்கப்படும். தொழிற்சாலைகளை இங்கு கொண்டு வராமல், வெறும் வாக்குறுதிகளை மட்டுமே அரசியல்வாதிகள் அடுக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏதாவது நல்லது நடக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் நான் வாக்களிக்க போகிறேன்" எனக் கூறிய சவீதா தேவியின் கண்களில் ஒரு தெளிவை பார்க்க முடிந்தது.

மேலும் பேசிய அவர், "பீகாரில் எப்போது ஸ்மார்ட் மின்சார மீட்டர் பொருத்தினார்களோ, அன்றே எல்லாம் முடிந்துவிட்டது. மின் கட்டணத்தை இப்போது 4 மடங்கு அதிகமாக நாங்கள் கட்டுகிறோம். அனைத்து பொருட்களின் விலையும் ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்துவிட்டன. நாங்கள் என்ன செய்வது?" எனக் கேட்டவரிடம் பதில் கூற வார்த்தை இல்லாமல் அங்கிருந்து நகர்ந்தோம்.

பிள்ளைகளின் பசியை போக்க துடிக்கும் ரூபா தேவி!

உணவு ஸ்டால்கள் ஆக்கிரமித்திருந்த கங்கா பாத்தில் ஒரு குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டு திரும்பினோம். அங்கு ஒரு சிறிய தார்ப்பாயில் 20-க்கும் மேற்பட்ட பொம்மைகளை வைத்திருந்தார் நடுத்தர வயது பெண்மணி ஒருவர். 3 குழந்தைகளின் தாயான அவரது பெயர் ரூபா தேவி. பல வகையான உணவுகள் தயாராகும் அந்தப் பகுதியில், தனது குழந்தைகளுக்கும், தனக்கும் இன்றைக்கு இரவு உணவு கிடைக்குமா என்ற கவலை அவரது முகத்தில் படிந்திருந்தது.

பிள்ளைகளுடன் அமர்ந்து பொம்மை விற்கும் ரூபி தேவி
பிள்ளைகளுடன் அமர்ந்து பொம்மை விற்கும் ரூபா தேவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாட்னாவில் கங்கை நதிக்கரையில் இருக்கும் பக்தியார்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்களாம் அவர்கள். ரூபா தேவி அவரது சொந்த ஊரில் பல வீடுகளில் வேலை செய்து வந்திருக்கிறார். அவரது கணவர் விவசாயக் கூலியாக உள்ளார். குழந்தைகளை அங்கன்வாடியில் சேர்த்துள்ளனர். ஆனால், கடந்த ஜூன் மாதம் அங்குள்ள கங்கை நதியில் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டதால், அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு பாட்னா வந்திருக்கிறது ரூபா தேவியின் குடும்பம். ஆண்டுதோறும் அவர்கள் பகுதியில் வெள்ளம் ஏற்படுவதால் அங்குள்ள பலரும் புலம்பெயர வேண்டிய சூழல் உள்ளதாக வருத்தத்துடன் கூறும் அவர், வெள்ளத்தால் எங்கள் பகுதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதை தடுக்க அரசியல்வாதிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார் கண்ணீரோடு.

பாட்னா கங்கா பாத் பகுதியில் பலூன் விற்கும் சுரேந்திர ராய்
பாட்னா கங்கா பாத் பகுதியில் பலூன் விற்கும் சுரேந்திர ராய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அங்கிருந்து கனத்த இதயத்துடன் நகர்ந்தோம். சிறிது தூரம் நடந்த போது, பலூன் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு முதியவர் நம் கண்ணில் பட்டார். தன்னை சுரேந்திர ராய் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட அவர், ரோக்தாஸ் மாவட்டத்தில் இருந்து வந்து இங்கு பலூன் வியாபாரம் செய்வதாக கூறினார். "எங்கள் ஊரில் கடைசி கட்ட பிரச்சாரம் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்கு பகுதியைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட வேண்டும் என சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்" என்றார்.

"வளர்ச்சிக்காக தான் ஓட்டு போடுவேன்"

அப்படியே அவருக்கு எதிரே ஒரு சிறிய பீட்சா ஸ்டால் நம் கண்ணில் பட்டது. அதை நடத்தி வரும் குந்தன் குமாரிடம் பேசினோம். எங்கள் ஊர் போஜ்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆரா டவுன். எங்கள் தொகுதியின் பாஜக எம்எல்ஏவான அமரேந்திர பிரதாப் சிங்குக்கு இந்த முறை சீட் வழங்கப்படவில்லை. தொகுதியில் அவர் முறையாக வேலை செய்யாததே இதற்கு காரணம். எங்கள் தொகுதியில் இருப்பதை விட, ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் தான் அவர் அதிக நாட்கள் இருப்பார். அவருக்கு பதிலாக இப்போது சஞ்சய் சிங்குக்கு பாஜக சீட் வழங்கியுள்ளது. வளர்ச்சிக்காகவே இந்த முறை நாங்கள் வாக்களிக்க உள்ளோம்" என்றார்.

பாட்னா கங்காபாத்தில் சிலையாக நிற்கும் கன்ஜன் சர்மா
பாட்னா கங்காபாத்தில் சிலையாக நிற்கும் கன்ஜன் சர்மா (ETV Bharat Tamil Nadu)

சிலையாக நிற்கும் மனிதனின் குமுறல்

அவருக்கு அருகில் தங்க நிறத்திலான சிலை இருந்தது. பக்கத்திலேயே ஒரு போர்டும் இருந்தது. அதில், ரூ.20 கொடுத்தால் என்னுடன் செல்ஃபி எடுத்துக் கொள்ளலாம் என எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்போது தான் அவர் ஒரு மனிதர் என தெரிந்து கொண்டோம். பல மணிநேரம் சிலை போல நிற்பது தான் அவரது தனித்திறமையாம். செய்தியாளர்கள் என தெரிந்ததும், நம்மிடம் அவர் பேசத் தொடங்கினார். "என் பெயர் கன்ஜன் சர்மா. பீகாரின் கயா மாவட்டத்தில் இருந்து வந்துள்ளேன். சில படங்களில் கூட சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்துள்ளேன். மும்பையில் உள்ள தெருக்களில் இது போல சிலையாக நின்று பணம் சம்பாதித்து வந்தேன். இப்போது சொந்த மாநிலத்தில் தேர்தல் என்பதால், மக்கள் அதிக அளவில் கூடுவார்கள் என்ற எண்ணத்தில் இங்கு வந்து சிலையாக நிற்கிறேன்.

இந்த முறை நான் வாக்களிக்கும் போது, எனது தொகுதிக்காக யார் என்ன செய்தார்கள் என்று நன்றாக சிந்தித்து பார்த்தே வாக்களிப்பேன். அதே போல, வேட்பாளர்களின் பின்னணியையும் நிச்சயம் பார்ப்பேன். எங்கள் தொகுதியை பொறுத்தவரை, வளர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதனால் மக்களும் திருப்தியாக உள்ளார்கள். ஆனாலும், இன்னும் வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கிறோம்" என்கிறார் கன்ஜன் சர்மா.

தலையெழுத்தை மாற்றுவது யார்?

இங்கு நாம் சந்தித்த மனிதர்கள் பலர், பீகாரின் பல்வேறு மூலை முடுக்குகளில் இருந்து வந்தவர்கள். அவர்களின் குரல்களும், கோரிக்கைகளும் வெவ்வேறாக இருக்கலாம். ஆனால், அவர்களின் தேவை ஒன்று தான். அதுதான் பீகாரின் வளர்ச்சி. அவர்கள் முன்வைக்கும் முக்கிய பிரச்னை வறுமை தான்.

நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக வறுமை நிலவும் மாநிலம் என்ற பெயரை பீகார் தொடர்ந்து தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. 2022-23-ல் அந்த மாநிலத்தில் வறுமைக் கோட்டுக்கு கீழே உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 26.29 சதவீதமாக உள்ளது. 2023-ல் பீகார் அரசு நடத்திய சாதிவாரி கணக்கெடுப்பின்படி 94 லட்சம் குடும்பங்கள் மாதம் வெறும் ரூ.6000-க்கும் குறைவான வருமானத்தில் வாழ்க்கையை ஓட்டி வருவது தெரிய வந்தது. அதே போல, 15 முதல் 29 வயது வரையிலான மக்கள்தொகையில் 9.9 சதவீதம் பேர் வேலை இல்லாமல் உள்ளனர். இதுதான், பீகார் மக்கள் பெரும்பாலானோர் பிற மாநிலங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்தை தேடி செல்லும் நிலைக்கு காரணம்.

அது மட்டுமல்லாமல், தங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையை கடத்துவதற்காக இது போல மார்க்கெட்டுகள் அல்லது மக்கள் கூடும் இடங்களில் உணவு ஸ்டால்களை அமைப்பது, டீக்கடை போடுவது என சிறு சிறு தொழில்களில் பீகார் மக்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இனி வரும் அரசியல்வாதிகளாவது பீகார் மக்களின் தலையெழுத்தை மாற்றுவார்களா? என்ற கேள்வி மட்டும் தான் அங்கிருந்து புறப்பட்டும் நம் மனதை விட்டு அகல மறுக்கிறது.

