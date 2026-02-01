பட்ஜெட் உரையை தொடங்கினார் நிர்மலா சீதாராமன் - என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியாகும்?

பட்ஜெட் உரையை தொடங்கினார் நிர்மலா சீதாராமன் - என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியாகும்?
தங்கம் விலையை குறைக்கும் விதமாக, அதன் இறக்குமதி மீதான சுங்க வரியை மத்திய அரசு குறைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
Published : February 1, 2026 at 11:41 AM IST
புதுடெல்லி: தனது 2026-27-ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் காலை 11 மணிக்கு தாக்கல் செய்ய தொடங்கியுள்ளார். இந்நிலையில், இந்த பட்ஜெட்டில் சில அறிவிப்புகளுக்காக மக்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டுள்ளனர். அவை என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி மாதம் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையி்ல், இன்று 2026-27-ம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்ய தொடங்கியுள்ளது. இதில் பல புதிய அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகின்றன.
குறிப்பாக, பயோ பார்மா சக்தி திட்டத்துக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்காக ரூ.40 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு, புதிய மெகா ஜவுளி பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட திட்டங்களை நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்து வருகிறார்.
இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்த பட்ஜெட்டில் பல முக்கிய அறிவிப்புகளுக்காக கோடிக்கணக்கான மக்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
* அதில் முதலாவதாக இருப்பது, தனிநபர் வருமான வரிவிலக்கு உச்சவரம்பு தொடர்பான அறிவிப்புதான். கடந்த முறை பட்ஜெட்டில் தனிநபர் வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு ரூ.12 லட்சமாக உயர்த்தப்ட்டது. மேலும், நிலைக்கழிவு ரூ.50 ஆயிரத்தில் இருந்து 75 ஆயிரமாக உயர்த்தப்பட்டது.
இதனால் ஓராண்டு வருமானம் ரூ.12.75 லட்சத்துக்குள் பெறுபவர்கள் வரி செலுத்த தேவையில்லை என்ற நிலை உருவானது. இந்த அறிவிப்பு பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், இந்த ஆண்டும் வருமான வரி உச்சவரம்பு அதிகரிக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
* இரண்டாவதாக இருப்பது, தங்கம் விலை குறையுமா என்கிற எதிர்பார்ப்பே. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் முதல் ராக்கெட் வேகத்தில் பறக்கும் தங்க விலை சாமானிய மற்றும் நடுத்தர மக்களால் தொட முடியாத உயரத்துக்கு சென்றுள்ளது. சரி. தங்கம்தான் இப்படி என்றால், வெள்ளி விலை தங்கத்தை காட்டிலும் எகிறி வருகிறது. எனவே, தங்கம், வெள்ளியை குறைக்கும் விதமாக, அதன் இறக்குமதியின் மீதான சுங்கவரியை குறைக்கும் அறிவிப்பு இந்த பட்ஜெட்டில் வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பும் மக்கள் மத்தியில் உள்ளது.
* தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கியுள்ளதால், தமிழக மக்களை கவரும் வகையிலான அறிவிப்புகள் இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, மதுரை, கோவை நகரங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில்கள், புதிய ஐடி பூங்காக்கள், புதிய அதிவிரைவு ரயில்கள், புதிய மேம்பாலங்கள், தமிழகத்துக்கு அதிக நிதி போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகப்படியாகவே உள்ளன.
* விவசாயிகளுக்கு பி.எம். கிசான் சம்மன் நிதி திட்டம் மூலமாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை என்ற வீதத்தில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 நிதி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிதி 9,000ஆக உயர்ததப்படும் என கடந்த சில மாதங்களாகவே கூறப்பட்டு வருகிறது. எனவே, இந்த அறிவிப்பும் நடப்பாண்டு பட்ஜெட்டில் வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள் உள்ளனர்.