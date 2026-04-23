மேற்கு வங்கத்தில் முதற்கட்ட தேர்தல்: 11 மணி நேர நிலவரப்படி 41.11 சதவீத வாக்குகள் பதிவு

அதிகபட்சமாக மேற்கு மிட்னாபூர் மாவட்டத்தில் 44.69 சதவீத வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக மால்டாவில் 38.22 வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.

மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதற்கட்ட போட்டிக்கு முன்னதாக, புதன்கிழமை டார்ஜிலிங்கில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர விநியோக மையத்திலிருந்து வாக்குப்பதிவு மையங்களை நோக்கிச் செல்லும் வாக்குப்பதிவு அதிகாரிகள் (PTI)
Published : April 23, 2026 at 11:12 AM IST

கொல்கத்தா: தமிழகத்தை போலவே மேற்கு வங்கத்திலும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை 11 மணி நேர நிலவரப்படி 41.11 சதவீத வாக்குகள் அந்த மாநிலத்தில் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழகத்தைப் போலவே மேற்கு வங்கம் மாநிலத்திலும் சட்டமன்ற தேர்தல் இன்று (ஏப்ரல் 23) விறுவிறுப்பாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றது. காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவில் மேற்கு வங்க மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர்.

மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தம் 294 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளன. எனவே இரண்டு கட்டங்களாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் என இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இதன்படி, முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு இன்று தொடங்கியுள்ளது. இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு வரும் 29 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அதாவது, 152 தொகுதிகளில் இன்றும், 142 தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் 29 ஆம் தேதியும் நடைபெறும்.

முதல் கட்ட தேர்தலில் சுமார் 3.60 கோடி வாக்காளர்கள் தங்கள் வாக்குகளைப் பதிவுச் செய்ய உள்ளனர். திரிணாமுல் காங்கிரஸ், பாஜக, இடதுசாரிகள் கூட்டணி மற்றும் காங்கிரஸ் கூட்டணி என நான்கு முனைப் போட்டி மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தில் நிலவுகிறது. இந்த தேர்தலில் ஆளும் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான அரசுக்கும், பாஜக-விற்கும் கடுமையான போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வாக்குப்பதிவைத் தொடர்ந்து 2 ஆயிரத்து 450 கம்பெனிகளைச் சார்ந்த 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் துணை ராணுவப் படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். தேர்தல் நேர்மையானதாகவும், நியாயமானதாகவும் நடைபெறும் நோக்கில் அவர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். முக்கியமாக அமைதியான வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்ய வாக்குச்சாவடிகளில் பலத்த பாதுகாப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

காலை 9 மணி நேர நிலவரப்படி 18.76 சதவீத வாக்குகள் அம்மாநிலத்தில் பதிவாகியிருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. குறிப்பாக, அதிகபட்சமாக மேற்கு மிட்னாபூர் மாவட்டத்தில் 20.51 சதவீத வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக மால்டாவில் 16.96 வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.

தொடர்ந்து காலை 11 மணி மணி நிலவரப்படி 41.11 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. அதிகபட்சமாக மேற்கு மிட்னாபூர் மாவட்டத்தில் 44.69 சதவீத வாக்குகளும், குறைந்தபட்சமாக மால்டாவில் 38.22 வாக்குகளும் பதிவாகியுள்ளன.

தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான அறிவிப்பை கடந்த மார்ச் மாதம் 15 ஆம் தேதி இந்தியத் தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இதன்படி, ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி புதுச்சேரி, கேரளா மற்றும் அசாம் ஆகிய மூன்று மாநிலங்களிலும் தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த நிலையிலேயே, இன்று தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கம், இந்த இரு மாநிலங்களிலும் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியிருக்கின்றது.

