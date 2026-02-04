'மூடிய கதவுகளுக்குப் பின்னால் நீதி கண்ணீர் வடிக்கிறது': உச்ச நீதிமன்றத்தில் மம்தா பானர்ஜி வாதம்

ETV Bharat / bharat

February 4, 2026

புதுடெல்லி: ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றுங்கள்... மூடிய கதவுகளுக்குப் பின்னால் நீதி கண்ணீர் வடிக்கிறது என்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் எஸ்ஐஆர் தொடர்பான வழக்கில் வழக்கறிஞராக ஆஜரான மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார்.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் அடுத்த சில மாதங்களில் எஸ்ஐஆர் என அழைக்கப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை தேர்தல் ஆணையம் அண்மையில் மேற்கொண்டது. அப்போது, வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 58 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் 1 கோடிக்கும் மேலான வாக்காளர்களிடம் ஆவணங்களை தேர்தல் ஆணையம் கோரியுள்ளது. இதனை எதிர்த்து மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளார்.

இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வர இருப்பதாக நேற்று பட்டியலிடப்பட்டது. அப்போது வழக்கில் தானே நேரில் ஆஜராகி வாதாட விரும்புவதாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மம்தா பானர்ஜி தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனை ஏற்றுக் கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எதிரான வழக்கில் நேரில் ஆஜராகி வாதிட மம்தா பானர்ஜிக்கு அனுமதி அளித்தது.

சட்டப் படிப்பு முடித்துள்ள மம்தா பானர்ஜி, இதன் மூலம் இந்திய வரலாற்றிலே முதன் முறையாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி வாதாடும் முதல் முதலமைச்சர் என்ற பெயரை பெற்றார். இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதி ஜோய்மால்யா பக்சி மற்றும் நீதிபதி பிபுல் பஞ்சோலி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மம்தா பானர்ஜி ஆஜராகி வாதங்களை முன் வைத்தார். அப்போது அவர், "மேற்கு வங்கத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களின் விவரங்களை இணையத்தில் வெளியிட வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள எழுத்துப் பிழைக்காக கோடிக்கணக்கான மக்களை துன்புறுத்தக் கூடாது. அவர்களிடம் வேறு ஆவணங்கள் இல்லையென்றால் ஆதாரை ஏற்றுக் கொள்ளுமாறு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

மேலும், மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டப் பேரவைத் தேர்தலுக்காக வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் பார்வையாளர்களை திரும்பப் பெற உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் வாதிட்டார்.

தொடர்ந்து மம்தா பானர்ஜி, "மூடிய கதவுகளுக்குப் பின்னால் நின்று நீதி அழுது கொண்டிருக்கிறது. நாட்டில் ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திற்கு 6 கடிதங்களை அனுப்பியும் இதுவரை பதில் இல்லை. பாஜக ஆளாத மாநிலங்களை தேர்தல் ஆணையம் கொத்தடிமைகளைப் போல் பார்க்கிறது. பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் இருந்து தேர்தல் பார்வையாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்ற அவர் தேர்தல் ஆணையத்தை 'வாட்ஸ் ஆப் கமிஷன்' என்று குறிப்பிட்டார்.

"மேற்கு வங்க மாநிலம் குறி வைக்கப்படுகிறது. 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நடத்தும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை அவசர அவசரமாக 3 மாதங்களில் முடிப்பது ஏன்? மேற்கு வங்கத்தில் தற்போது அறுவடை காலம். இந்த சூழலில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடத்தப்பட்டது சரியானது அல்ல. இந்த பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டவர்களில் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் மன அழுத்தம் காரணமாக உயிரிழந்தனர்" என்றும் மம்தா பானர்ஜி வாதிட்டார்.

மேலும், "உரிய விளக்கம் கேட்காமலே வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பெண் திருமணமாகி கணவர் வீட்டுக்கு சென்ற பிறகு, தந்தை பெயரை நீக்கி விட்டு கணவர் பெயரை அளித்தால் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க மறுக்கப்பட்டது. வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து பெயர்களை நீக்கவே சிறப்பு தீவிர திருத்தம் பயன்படுத்தப்பட்டது. இதற்கான ஆதாரங்கள் எங்களிடம் உள்ளன. இது தொடர்பாக ஊடகங்களிலும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

சிலர் சொந்தமாக வீடு வாங்கி வேறு இடத்திற்கு குடிபெயர்ந்தால், அவர்களது பெயர்களும் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுகிறது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் பல்வேறு உத்தரவுகளை தேர்தல் ஆணையம் மீறி வருகிறது. பொதுமக்களின் வாக்குரிமையை பாதுகாக்க வேண்டும்" என்று மம்தா பானர்ஜி வாதாடினார்.

அப்போது தேர்தல் ஆணையத்தின் சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் ராகேஷ் திவேதி ஆஜரானார். அவர் மம்தா பானர்ஜியின் குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் தவறானவை என்றார். மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கு மேற்கு வங்க அரசு உரிய தகுதியான அரசு ஊழியர்களை வழங்கவில்லை என்று வாதிட்டார்.

அப்போது தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், தகுதியானவர்களின் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து விடுபட்டு விடக் கூடாது என்றார். இதனை தேர்தல் ஆணையம் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.

பின்னர் மம்தா பானர்ஜியின் மனு மீது தேர்தல் ஆணையத்திற்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை வரும் திங்கட்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தனர்.

