மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: 15 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று மறு வாக்குப்பதிவு
இரண்டாம்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற 77 தொகுதிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தவேண்டுமென கோரிக்கைகள் வந்ததாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : May 2, 2026 at 7:59 AM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெற்ற 2ஆம் கட்ட தேர்தலில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக புகார்கள் எழுந்த நிலையில், 2 தொகுதிகளுக்குட்பட்ட 15 வாக்குச்சாவடிகளில் இன்று சனிக்கிழமை மறு வாக்குப்பதிவு நடத்த தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
2026ஆம் ஆண்டுக்கான மேற்கு வங்க தேர்தல் 2 கட்டங்களாக நடத்தப்பட்டது. மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி 152 தொகுதிகளுக்கும், ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி மீதமுள்ள 142 தொகுதிகளுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் இரண்டாம் கட்டமாக நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன.
குறிப்பாக, 29ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற மக்ரஹத் பச்சிம் மற்றும் டைமண்ட் ஹார்பர் ஆகிய தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு முடிந்த பிறகு, தேர்தல் அலுவலர்கள் மற்றும் கண்காணிப்பாளர்கள் முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக கூறியதையடுத்து, தேர்தல் ஆணையம் அந்த பகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று கள ஆய்வு நடத்தியது. இதனை மேற்பார்வையிட, சுப்ரதா குப்தாவை தேர்தல் ஆணையம் நியமித்திருந்தது.
W Bengal Assembly elections: EC announces re-polling on May 2 in 15 polling stations in two constituencies
Read @ANI Story | https://t.co/uHl2FNwOkM#Westbengal #AssemblyElections #EC #RePolling pic.twitter.com/eOGK3lIky8
கள ஆய்வின்போது, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் அபிஷேக் பானர்ஜியின் தொகுதியான டைமண்ட் ஹார்பர் தொகுதியில் வாக்குப்பதிவின் போது முறைகேடுகள் நடந்ததாக புகார்கள் எழுந்தன. அதிலும் குறிப்பாக, தெற்கு பர்கானாஸ் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 77 வாக்குச்சாவடிகளில் மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தவேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கைகள் விடுத்திருந்தனர்.
மேலும், ஃபால்டா, மக்ரஹத், டைமண்ட் ஹார்பர் மற்றும் பஜ் பஜ் ஆகிய தொகுதிகளில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தின் சில பட்டன்கள் மீது டேப்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்ததாக புகார்கள் வந்திருந்தன. மேற்கு வங்கத்தின் ஆளும் கட்சியான திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தான் இதுபோன்ற முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாக பாஜக தரப்பில் குற்றம்ச்சாட்டப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி மக்ரஹத் மற்றும் டைமண்ட் ஹார்பர் தொகுதிகளில் சில வாக்குச்சாவடிகளில் நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவானது செல்லாது என தேர்தல் ஆணையம் கூறியதோடு, அங்கு மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தவும் உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, இன்று மக்ரஹத் தொகுதியில் 11 வாக்குச்சாவடிகள், டைமண்ட் ஹார்பர் தொகுதியில் 4 வாக்குச்சாவடிகள் என மொத்தம் 15 வாக்குச்சாவடிகளில் மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது.
முன்னதாக, இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கு பின்பு மேற்கு வங்கத்தின் 3 மாவட்டங்களில் வன்முறைகள் நடைபெற்றன. அதில் ஆளும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கடைகள் மற்றும் பிற கட்சியினர் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.