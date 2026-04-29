மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சி; தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்

மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சியமைக்கும் என்று Matrize, P-MARQ, Praja Poll Analytics, Poll Diary, Peoples Pulse ஆகிய நிறுவனங்களின் கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 29, 2026 at 7:45 PM IST

மேற்கு வங்கம்: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் மம்தா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணாமூல் காங்கிரஸ் அரசின் 15 ஆண்டு கால ஆட்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து பாஜக ஆட்சியமைக்கும் என்று தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

மேற்கு வங்கத்தில் மொத்தம் 294 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 2 கட்டங்களாக சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் 152 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதியும், மீதமுள்ள 142 தொகுதிகளில் இன்றும் (ஏப்.29) வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் மே மாதம் 4ஆம் தேதி எண்ணப்பட உள்ளன.

மேற்கு வங்க மாநிலத்தில், திரிணாமூல் காங்கிரஸ், பாஜக, இடதுசாரி முன்னணி, காங்கிரஸ் ஆகிய பிரதான கட்சிகள் களத்தில் நிற்பதால் 4 முனை போட்டி நிலவுகிறது.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளம், அசாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய 5 மாநிலங்களிலும் தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்புகளை வெளியிடுவதற்கு இன்று மாலை 6.30 மணி வரை தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்திருந்தது. தேர்தல் ஆணையத்தின் கால அவகாசம் முடிவடைந்ததை அடுத்து, பிரபல செய்தி நிறுவனங்கள் தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளை தற்போது வெளியிட்டுள்ளன. அதன்படி மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சியமைக்கும் என்று பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

கருத்து கணிப்பு நிறுவனம்திரிணாமூல் காங்கிரஸ்பாஜககாங்கிரஸ்இடதுசாரிமற்றவை
Matrize125-140146-161000-6
P-MARQ118-138150-175006
Praja Poll Analytics100193
Poll Diary99-127142-1713-52-31
Peoples Pulse177-18795-1101-310
Poll of Polls124-140145-16202-61-6

