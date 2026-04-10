ETV Bharat / bharat

மகளிருக்கு மாதம் ரூ.3,000, அரசுப் பணிகளில் 33% இடஒதுக்கீடு... மேற்கு வங்க பாஜக தேர்தல் அறிக்கை வெளியானது

மேற்குவங்கத்தில் ஆட்சிக்கு வந்தால் பேருந்தில் பெண்களுக்கு இலவச பயணம், பொது சிவில் சட்டம் அமல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாக்குறுதிகளை தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளது பாஜக.

பாஜக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்ட அமித் ஷா (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்தால் மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் 3,000 உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என்று பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தில் மொத்தம் உள்ள 294 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு ஏப்ரல் 23, 29 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. வாக்குகள் மே 04 எண்ணப்படுகின்றன.

இந்த மாநிலத்தில் தொடர்ந்து நான்காவது முறையாக ஆட்சியை அமைக்க திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரும், அம்மாநில முதலமைச்சருமான மம்தா பானர்ஜி, பொதுமக்களைச் சந்தித்து தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இதேபோல், மேற்குவங்கத்தில் முதன்முறையாக ஆட்சியமைக்கும் நோக்கில் பாஜக தீவிரமாகப் பணியாற்றி வருகிறது.

இதனால் மேற்குவங்கத்தில் ஆளும் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. பாஜகவின் தேசிய தலைவர் முதல் மத்திய அமைச்சர்கள், பாஜக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள், பாஜக ஆளும் மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் மேற்கு வங்கத்தில் முகாமிட்டு தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அந்த வகையில் மேற்கு வங்க சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கையை இன்று (ஏப்ரல் 10) கொல்கத்தாவில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வெளியிட்டுள்ளார்.

பாஜக தேர்தல் அறிக்கையின் சிறப்பம்சங்கள்:

  1. மேற்குவங்கத்தில் பாஜக ஆட்சி அமைந்தால் மகளிருக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் 3,000 உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும்.
  2. காவல்துறை உள்பட அனைத்து அரசுப் பணிகளிலும் பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.
  3. மேற்குவங்கம் மாநிலத்தில் ஊடுருவல்காரர்களை அனுமதிக்கமாட்டோம். ஊடுருவல்காரர்களுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
  4. பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் பொது சிவில் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும்.
  5. பேருந்துகளில் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம்.
  6. அனைத்து அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 45 நாட்களுக்குள் அமல்படுத்தப்படும்.
  7. 'ஆயுஷ்மான் பாரத் யோஜனா' உள்ளிட்ட அனைத்து மத்திய அரசின் திட்டங்களும் மேற்குவங்கத்தில் அமல்படுத்தப்படும்.
  8. 'வந்தே மாதரம்' அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்படும்.
  9. திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் 15 ஆண்டுகால ஆட்சியில் நிகழ்ந்த ஊழல்கள் மற்றும் சட்டம்- ஒழுங்கு சீர்கேடுகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிடப்படும்.
  10. நெல், மாம்பழம், உருளைக்கிழங்கிற்கு நியாயமான விலை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
  11. பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வரும் ரூபாய் 6,000 உடன் மாநில அரசு சார்பில் ரூபாய் 3,000 சேர்த்து ரூபாய் 9,000 வழங்கப்படும்.

'சங்கல்ப் பத்ரா' என்ற தலைப்பில் மேற்கு வங்கத்திற்கான தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ள பாஜக, இளைஞர்கள், பெண்கள், விவசாயிகள், மீனவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கான முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள வாக்காளர்களில் பாதி பேர் பெண்கள் என்பதால், பெண்களை கவரும் வகையில் பல்வேறு வாக்குறுதிகள் இந்த அறிக்கையில் இடம் பெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

பாஜக தேர்தல் அறிக்கை
AMIT SHAH
KOLKATA
WEST BENGAL ASSENBLY ELECTION 2026
WEST BENGAL BJP MANIFESTO 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.