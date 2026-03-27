ஈரான் போர்: முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் மோடி முக்கிய ஆலோசனை

இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி தட்டுப்பாடு இல்லை. எரிபொருள் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளதாக மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை அமைச்சகம் விளக்கமளித்திருந்தது.

மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 27, 2026 at 9:19 PM IST

புதுடெல்லி: மேற்காசியாவில் நிலவும் போர் சூழல் குறித்து அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று (மார்ச் 27) ஆலோசனை நடத்தினார்.

ஈரான் போர் காரணமாக மேற்காசியாவில் நிலவும் சூழல், இந்தியாவில் எரிவாயு விநியோகம் உள்ளிட்டவைக் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் காணொளி வாயிலாக இன்று (மார்ச் 27) இரவு 7.00 மணியளவில் ஆலோசனை நடத்தினார்.

பிரதமர் தலைமையிலான ஆலோசனை கூட்டத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் ஆந்திரா மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, தெலங்கானா மாநில முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் பகவந்த் மான், உத்தரப் பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத், காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

எனினும், தேர்தல் நடைபெறும் மாநிலங்களான தமிழ்நாடு, கேரளம், அசாம், மேற்குவங்கம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரி முதலமைச்சர்கள் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த கூட்டத்தில் மாநிலங்களில் எரிவாயு மற்றும் பெட்ரோல், டீசல் கையிருப்பு, விநியோகம், எரிவாயு விநியோகம் உள்ளிட்டவைக் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டறிந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், மேற்காசியாவில் நிலவும் போர் சூழல் காரணமாக இந்திய அரசு சந்தித்து வரும் நெருக்கடிகள், கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி, LNG எரிவாயு இறக்குமதி உள்ளிட்டவை குறித்து முதலமைச்சர்களுடன பிரதமர் மோடி பேசியதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மேற்காசியாவில் நிலவும் சூழல் குறித்து நாடாளுமன்ற மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றியிருந்தார். மேலும், இது குறித்து மத்திய அரசு அனைத்து கட்சிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியிருந்தது.

இதனிடையே, இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி எரிவாயு தட்டுப்பாடு இல்லை என்றும், எரிபொருள் போதுமான அளவு கையிருப்பில் உள்ளது எனவும், மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்திருந்தது. வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும் பொதுமக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

இந்தியாவில் எரிபொருள் விநியோகம் தொடர்பாக மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் நாள்தோறும் விளக்கம் அளித்து வருகிறது. இந்தியாவில் எல்பிஜி எரிவாயு உற்பத்தி சுமார் 60% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்திய வணிகக் கப்பல்களுக்கு ஈரான் அரசு அனுமதி அளித்துள்ள நிலையில், பலத்த பாதுகாப்புடன் இந்திய கப்பல்கள் இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களான கொச்சின், மும்பை, மங்களூரு, ஜாம்நகர் நோக்கி வந்துக் கொண்டிருக்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

