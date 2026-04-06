மத்திய கிழக்கில் தொடரும் பதற்றம்: ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை
ஹார்மூஸ் நீரிணையை 10 நாட்களுக்குள் திறக்காவிட்டால் ஈரான் மீது கடுமையான தாக்குதலை முன்னெடுப்போம் என ட்ரம்ப் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அந்த காலக்கெடு இன்றுடன் முடிவடைய போகிறது.
Published : April 6, 2026 at 12:26 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பதற்றம் தொடர்பாக ஈரான், கத்தார் உள்ளிட்ட நாடுகளின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்களிடம் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை நடத்தினார்.
இல்ரேல் - அமெரிக்க கூட்டுப்படைகள் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. குறிப்பாக, ஈரானின் உள்கட்டமைப்புக்களை குறிவைத்து அமெரிக்க - இஸ்ரேல் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. இந்த தாக்குதலில் எண்ணெய் கிணறுகள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள், மின் நிலையங்கள் என ஈரானின் முக்கிய பகுதிகளை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதற்கு ஈரான் தரப்பும் கடுமையான எதிர்வினை ஆற்றி வருகிறது. குறிப்பாக, மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்க தளங்களை குறிவைத்து ஈரான் தாக்குதலை முன்னெடுத்து வருகிறது.
Received a call from Foreign Minister @araghchi of Iran. Discussed the present situation.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
இந்த தாக்குதல் ஒரு மாதத்தை தாண்டியும் நீடித்து வரும் நிலையில், மத்திய கிழக்கில் இருந்து உலக நாடுகளுக்கு கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்திற்கு மிக முக்கிய இடமாக உள்ள ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது. உலகின் 20% கச்சா எண்ணெய் போக்குவரத்து இந்த பகுதி வழியாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், திடீரென ஹார்மூஸ் அணையை ஈரான் மூடியதால் மத்திய கிழக்கில் இருந்து தெற்காசிய நாடுகளுக்கு கச்சா எண்ணெய் விநியோகம் தடைபட்டது.
குறிப்பாக இந்தியா, இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளில் இதன் தாக்கம் அதிகம் இருந்து வருகிறது. இதனிடையே, இந்தியாவின் வலியுறுத்தலை தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களாக இந்திய கப்பல்கள் மட்டும் தடையின்றி ஹார்மூஸ் நீரிணையை கடந்து செல்ல ஈரான் அனுமதி வழங்கியது.
Discussed the evolving situation in West Asia with DPM & FM @ABZayed of UAE.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
இதனிடையே, ஹார்மூஸ் நீரிணையை பத்து நாட்களுக்குள் திறக்காவிட்டால் ஈரான் மீது கடுமையான தாக்குதலை முன்னெடுப்போம் என அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் தெரிவித்திருந்த நிலையில், அந்த காலக்கெடு இன்றுடன் நிறைவடையுள்ளது. இதனால் மத்திய கிழக்கில் பதட்டமான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது.
இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலைகளுக்கு இடையே, ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சையத் அப்பாஸ் அராக்ச்சி, மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை தொலைப்பேசி மூலம் தொடர்பு கொண்டு தற்போதைய சூழ்நிலைகள் குறித்து விவாதித்துள்ளார். மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பதட்டம் தொடர்பாக இந்தியா தனது கவலைகளை ஏற்கனவே பதிவு செய்துள்ள நிலையில், இந்த தொலைப்பேசி உரையாடல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
Had a telecon on the ongoing conflict with PM & FM @MBA_AlThani_ of Qatar this evening.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 5, 2026
இது தொடர்பாக பதிவிட்டுள்ள மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர், "ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரிம் இருந்து அழைப்பு வந்தது. தற்போதைய சூழ்நிலைகள் குறித்து விவாதித்தோம்" என பதிவிட்டுள்ளார்.
புதுடெல்லியில் உள்ள ஈரான் தூதரகமும் இந்த உரையாடலை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "இருதரப்பு உறவுகள் மற்றும் பிராந்திய, சர்வதேச நிகழ்வுகள் குறித்தும் இருநாட்டு தலைவர்களும் விவாதித்தனர்" என்று தெரிவித்துள்ளது.
இதனிடையே, கத்தார் பிரதமர் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரிடமும் மேற்காசியாவில் நிலவும் தற்போதைய சூழ்நிலைகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டதாக ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துணைப் பிரதமர் மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் உடனும் ஈரான் மோதல் தொடர்பாக ஜெய்சங்கர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.