மேற்காசியாவில் தொடரும் போர் பதற்றம்: ராஜதந்திர நகர்வை நோக்கி செல்ல இந்தியா வலியுறுத்தல்
100 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் இந்த மோதல், பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதோடு உலகப் பொருளாதாரத்திலும் பெருமளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக இந்தியா கவலை தெரிவித்துள்ளது.
Published : June 8, 2026 at 6:41 PM IST
புதுடெல்லி: மேற்காசிய நாடுகளில் மீண்டும் போர் பதற்றம் நிலவி வரும் நிலையில், அமைதியை நிலைநாட்ட ராஜதந்திர தீர்வை மேற்கொள்ள இந்திய வெளியுறவுத்துறை வலியுறுத்தியுள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி 28-ஆம் அமெரிக்க, இஸ்ரேலிய கூட்டுப்படைகள் ஈரான் மீது அணு ஆயுத தயாரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து தாக்குதலை தொடங்கியது. அமெரிக்கா தாக்குதலை தொடங்கியுடன் உலக நாடுகளின் எண்ணெய் வணிகத்தின் முக்கிய ஆதராமாக உள்ள ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது.
உலகின் 20% கச்சா எண்ணெய் கப்பல்களின் போக்குவரத்து இவ்வழியாக நடைபெறுவதால், ஈரானின் இந்த முடிவு உலக நாடுகளுக்கு பெரும் சிக்கலாக மாறியது. குறிப்பாக, மேற்காசிய நாடுகளிலிருந்து எண்ணெய் இறக்குமதி செய்கிற இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.
மேலும், ஹார்முஸ் நீரிணை வழியாக உலக நாடுகளின் கப்பல்கள் செல்ல வரி விதிக்கப்படும் என ஈரான் அறிவித்த நிலையில், அதற்கு அமெரிக்கா கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. மேலும், ஹார்முஸ் நீரிணையை உடனடியாக திறக்காவிட்டால், ஈரான் கற்காலத்திற்கு செல்லும் என அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை விடுத்தார். இதனை தொடர்ந்து ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் திறந்தது. இதற்கிடையே பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் நடைபெற்ற முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில், போர் நிறுத்தம் ஏற்பட்டது.
ஆனாலும் கடந்த சில நாட்களாக இஸ்ரேல் தரப்பு லெபனான் உள்ளிட்ட இடங்களில் தாக்குதல் நடத்தியதால் மேற்காசியாவில் மீண்டும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இந்திய வெளியுறவுத்துறை மேற்காசியாவில் தொடரும் பதற்றத்தை ராஜதந்தீர ரீதியிலான பேச்சுவார்த்தை மூலம் தணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில், "மேற்கு ஆசியாவில் மீண்டும் தொடங்கியுள்ள மோதலை தணிக்கவும், அமைதி மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை மீட்டெடுக்கவும் ராஜதந்திர ரீதியிலான தீர்வை நோக்கி மேற்காசிய நாடுகள் நகர வேண்டும்.100 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் இந்த மோதல், பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதோடு உலகப் பொருளாதாரத்திலும் பெருமளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அனைத்து தரப்பினரும் பதற்றத்தை தணிக்கவும், பொதுமக்கள் அமைதி பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யும் பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்கப்பட வேண்டும். ராஜதந்திர நடவடிக்கைகள் மூலம் அனைத்து சரிசெய்யப்படும் என்ற நம்பிக்கை பெருமளவில் இருக்கிறது" என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ஈரானின் பெட்ரோ கெமிக்கல் வளாகத்தின் மீது நடைபெற்ற தொடர் தாக்குதல் அந்நாட்டில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதேபோன்று இஸ்ரேலிய தளங்களை குறிவைத்து ஈரானின் புரட்சிகரப் படை தாக்குதல் நடத்தியது. அதேபோன்று ஈரானின் கடற்பரப்பில் இஸ்ரேலிய கப்பல்கள் செல்வதற்கு ஈரானின் ஆதரவு பெற்ற ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்கள் பல்வேறு தடைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த பதற்றமான சூழ்நிலையில் மீண்டும் போர் ஏற்படுமோ என்று உலக நாடுகள் அச்சமடைந்துள்ளன. ஏற்கனவே உலகெங்கும் பெட்ரோல், டீசல், இயற்கை எரிவாயு தட்டுப்பாடு நிலவி வரும் சூழ்நிலையில், மீண்டும் ஒரு போர் ஏற்பட்டால் விளைவுகள் கடுமையாக இருக்கும் என அச்சம் எழுந்துள்ளது.