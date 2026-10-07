'லட்சக்கணக்கான மக்களின் நம்பிக்கையே என் வலிமை' - 25 ஆண்டுகள் நிறைவு விழாவில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
இன்று நான் பதவி வகிப்பதற்கும், இதற்கு முன்பு பதவி வகித்ததற்கும் நாட்டு மக்களின் மாபெரும் பங்களிப்பே காரணம் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
Published : October 7, 2026 at 6:31 PM IST
புதுடெல்லி: லட்சக்கணக்கான மக்கள் என் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையே, எனக்கு மாபெரும் சக்தியாக உள்ளது என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார். வரும் 2047-க்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்ற இலக்கை நோக்கி பாடுபடப்போவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முதன் முதலில், கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி, குஜராத் முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். அப்போது முதல் குஜராத் முதல்வராகவும், நாட்டின் பிரதமராகவும் தொடர்ந்து 25 ஆண்டுகளாக பதவி வகித்து வருகிறார். அதனைக் கொண்டாடும் வகையில், டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில், "வளர்ந்த பாரதம்- சங்கல்ப சபை" என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் பிரதமர் மோடி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், "2047-க்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்ற வேண்டும். அந்த இலக்கை நாம் நிச்சயம் அடைவோம். அந்த வாக்குறுதியை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவதே இந்த நாளின் நோக்கம். 'நாம் அதை நிச்சயம் அடைவோம்' என்றார். அப்போது, "நாம் அதை செய்வோம்" என்ற முழக்கத்தை மீண்டும் மீ்ண்டும் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நான் அரசின் தலைவராக தொடர்ந்து 25 ஆண்டுகள் சேவையாற்றி முடித்துள்ளேன். இது மக்களின் ஆசீர்வாதம். இதற்காக நாட்டு மக்கள் முன் தலைவணங்குகிறேன்.
என் ஒட்டுமொத்த அரசியல் பயணத்திற்கும் காரணம், என் மீது மக்கள் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைத்து ஆதரவை அளித்தது தான். அதே சமயம், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் உள்ள எனது சகாக்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
சட்டமன்ற தேர்தல்களும், நாடாளுமன்ற தேர்தல்களும் நடத்தப்பட்டன. அந்த தேர்தல்களில், தங்களுக்கு தொடர்ந்து சேவையாற்ற மக்கள் என்னை என்னை தேர்ந்தெடுத்தனர். அதற்காக, இந்திய ஜனநாயகத்திற்கும் அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும், இந்த சேவா ஜோதி யாத்திரையில் பங்கேற்கும் அனைவருக்கும் என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது, கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 7-ஆம் தேதி, குஜராத் மாநில முதலமைச்சராக முதல் முறையாக நான் பதவியேற்றேன். அதற்கு முன்பு எந்தவொரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதவியையும் நான் வகித்ததில்லை. நான் முதன்முதலில் பதவியேற்ற போது, இவ்வளவு தூரம் பயணித்து சாதனை படைப்பேன் என்று நினைத்துக் கூடப் பார்க்கவில்லை.
25 years of serving the people... I bow to 140 crore Indians for their trust and look forward to serving the nation with greater commitment in the times to come. https://t.co/rO1LXY9Csm— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
இன்று நான் எங்கு இருந்தாலும், எந்தப் பதவியில் இருந்தாலும், இதற்கு முன்பு எந்த பதவியில் இருந்தாலும், அதற்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செலுத்தியவர்கள் மக்களே. லட்சக்கணக்கான இந்தியர்களின் நம்பிக்கையும், எண்ணற்ற கட்சித் தொண்டர்களின் அயராத உழைப்பும் எப்போதும் எனது மிகப் பெரிய பலமாக இருந்துள்ளது.
நமது நாட்டிற்கு பல பிரச்சினைகள் உள்ளன. ஆனால் நம்மிடம் 140 கோடி தீர்வுகள் உள்ளன. இது ஓய்வெடுப்பதற்கான நேரம் அல்ல. இது உறுதியுடனும் உற்சாகத்துடனும் முன்னோக்கிச் செல்ல வேண்டிய நேரம். தேசத்தின் சேவைக்காக நம்மை முழுமையாக அர்ப்பணிக்க வேண்டிய நேரம் இது.
அரசியலில் எனக்கு வெற்றியைத் தந்தவர்கள், பணிவுடன் இருக்கக் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். என்னை வீழ்த்தியவர்கள், என்னை மீண்டும் எழுந்து நிற்கக் கற்றுக் கொடுத்தார்கள். என் நலவிரும்பிகள் என்னை ஊக்குவித்தார்கள்.
நான் ஒருபோதும் தனிமையில் இருப்பதாக உணர்ந்ததில்லை. நாட்டுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன், இந்தியாவின் கலாச்சார ஆன்மாவின் பாதுகாவலர்களாக விளங்கும் எண்ணற்ற சேவகர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த உணர்வோடு வாழ்கிறார்கள். தேசத்திற்கு அர்ப்பணிப்புடனும் பக்தி உணர்வுடனும் தொடர்ந்து சேவையாற்றும் ஒவ்வொரு சுயம்சேவகருக்கும் நிர்வாகிக்கும் நான் தலைவணங்கி மரியாதை செலுத்துகிறேன்.
आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। https://t.co/ZPADyotAFk— Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026
எனது அனுபவத்தில் பல பாடங்களை கற்றுக் கொண்டேன். குஜரத்தில் 2001-ல் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம், மறுகட்டுமானத்தில் உறுதியாக இருக்க எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது, சந்திரயான் திட்டம் தோல்வி, எனக்கு மீண்டெழ கற்றுக்கொடுத்தது, கரோனோ தொற்று, தேசத்தின் கூட்டு உணர்வின் முக்கியத்துவத்தை எனக்கு உணர வைத்தது. இனிப்பும், கசப்பும் கலந்த அனுபவங்களுக்கு மத்தியில் என்னை முன்னோக்கிச் செல்ல தூண்டிய ஊடகங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த தேசம், வேதங்கள் முதல் விவேகானந்தர் வரை, சிறந்த சிந்தனைகளை தொடர்ந்து கடைப்பிடித்து வருகிறது. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான கலாச்சார பாரம்பரியத்தைக் கொண்டுள்ளது. இத்தகைய தேசத்திற்குச் சேவை செய்யும் போது, நான் ஒருமுறை கூட தனிமையை உணர்ந்ததில்லை" என்று தெரிவித்தார்.