"கரப்பானுடன் மோத வேண்டாம்" - பிரதான் ராஜிநாமா குறித்து அபிஜித் தீப்கே கூறியது என்ன?
மற்ற இரண்டு முக்கியக் கோரிக்கைகளும் நிறைவேறும் வரை ஜந்தர் மந்தரை விட்டு நகரப் போவதில்லை என்று அபிஜீத் தீப்கே அறிவித்தார்.
Published : July 25, 2026 at 3:43 PM IST
புதுடெல்லி: தர்மேந்திர பிரதான் மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்த நிலையில், நாங்கள் வென்று விட்டோம், கரப்பான்பூச்சிகளிடம் மோத வேண்டாம் என அதன் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் தேர்வு முறைகேடு புகார்களுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இன்று (ஜூலை 25, 2026) தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் 35 நாட்களுக்கும் மேலாக நீடித்து வரும் மாணவர்களின் எழுச்சிப் போராட்டத்திற்குப் பணிந்து, அவர் தனது ராஜிநாமா கடிதத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
'We have done it,' says CJP founder Abhijeet Dipke after Dharmendra Pradhan resigns. #Dharmnedrapradhan #CJP #StudentProtest #pradhanResignation pic.twitter.com/qSc7coDQ8W— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 25, 2026
இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்த கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே, மத்திய கல்வி அமைச்சரின் ராஜிநாமா மாணவர் சக்திக்கும், ஜனநாயகத்திற்கும் கிடைத்த இமாலய வெற்றி என கூறியுள்ளார்.
தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜிநாமா செய்தி வெளியான அடுத்த நிமிடமே, ஜந்தர் மந்தர் போராட்டக் களம் மாணவர்களின் கொண்டாட்டங்களால் அதிர தொடங்கியது.
உடல்நலக் குறைவால் (டைபாய்டு பாதிப்பு) அவதிப்பட்டு வரும் நிலையிலும், போராட்ட மேடையில் ஏறிய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நிறுவனர் அபிஜீத் தீப்கே உணர்ச்சிப்பூர்வமாக பேசினார்.
அப்போது அவர், "நாங்கள் சாதித்துக் காட்டி விட்டோம். தர்மேந்திர பிரதான் ஒரு வழியாக பதவி விலகி விட்டார். இந்த ஆட்சியில் யாரும் ராஜிநாமா செய்ய மாட்டார்கள் என்று பலரும் கூறினார்கள். ஆனால், நீங்கள் (மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள்) பயப்படாமல் உறுதியாக நின்று, இந்த அரசிடம் பணிய மறுத்தால், யாரை வேண்டுமானாலும் ராஜிநாமா செய்ய வைக்க முடியும் என்பதற்கு இந்த வீழ்ச்சியே சாட்சி.
உலகம் பணியும், பணிய வைக்க ஆள் வேண்டும். ஜனநாயகம் வென்றுள்ளது. நினைவில் கொள்ளுங்கள், கரப்பான்பூச்சிகளிடம் யாரும் மோத வேண்டாம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜிநாமா தங்களின் முதன்மைக் கோரிக்கையாக இருந்த போதிலும், போராட்டம் இத்துடன் முடிவடையவில்லை என்றும் தெளிவுபடுத்தினார்.
தங்களின் மற்ற இரண்டு முக்கியக் கோரிக்கைகளும் நிறைவேறும் வரை ஜந்தர் மந்தரை விட்டு நகரப் போவதில்லை என்று அவர் அறிவித்தார்.
நீட் தேர்வு முறைகேடு மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு காரணமாக மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட சுமார் 20 மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தலா 1 கோடி ரூபாய் மத்திய அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். கடந்த ஜூலை 20 அன்று நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி அமைதியாக பேரணி சென்ற மாணவர்கள் மீது கொடூரமாகத் தடியடி நடத்திய டெல்லி காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற இரு கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்றும் அபிஜீத் தீப்கே கூறினார்.