மேற்கு வங்கத்தில் நாங்கள் தோற்கவில்லை; முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய மறுக்கும் மம்தா

இந்த தேர்தலில் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி தோற்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையமும் மத்திய படைகளும் மத்திய அரசும் சேர்ந்து எங்களை தோற்கடித்துள்ளன என்று மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார்.

மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி - கோப்புப்படம் (ANI)
Published : May 5, 2026 at 8:45 PM IST

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தோல்வி அடைந்த நிலையில், அக்கட்சியின் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி, முதலமைச்சர் பதவியை ராஜிநாமா செய்ய மறுப்பு தெரிவித்து வருகிறார்.

மேற்கு வங்கத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது. மொத்தமுள்ள 293 தொகுதிகளில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி 80 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. பாஜக 207 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைக் கைப்பற்றி உள்ளது.

இதன் மூலம் மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சியின் 15 ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு பாஜக முடிவு கட்டியுள்ளது. பவானிபூர் தொகுதியில் பாஜகவின் சுவேந்து அதிகாரியிடம் 15 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மம்தா பானர்ஜி தோல்வி அடைந்தார்.

தேர்தல் முடிவுகள் நேற்று வெளியான நிலையில் கொல்கத்தாவில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு மம்தா பானர்ஜி பேட்டி அளித்துள்ளார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "மேற்கு வங்க முதல்வராக பதவி வகித்த கடந்த 15 ஆண்டுகளில் நான் ஒரு பைசா கூட சம்பளம் பெறவில்லை. என் வாழ்க்கை முழுவதையும் மக்கள் சேவைக்கு அர்ப்பணித்தேன். இன்னும் சில கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 200 இடங்களில் நாங்கள் முன்னிலையில் இருந்தோம். ஆனால், பாஜக வெற்றி பெற்றதாக ஊடகங்கள் அறிவித்து விட்டன. பின்னர், சிஆர்பிஎஃப் படையினர் உள்ளே புகுந்து எங்கள் கட்சியினரை கடுமையாகத் தாக்கி துன்புறுத்தினர்.

இந்த தேர்தலில் திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி தோற்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையமும் மத்திய படைகளும் மத்திய அரசும் சேர்ந்து எங்களை தோற்கடித்துள்ளன.

பாஜகவினர் வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் சென்று எங்கள் கட்சி முகவர்களை கடுமையாகத் தாக்கினர். பெண்களைக் கூட அவர்கள் விட்டு வைக்கவில்லை.

எனவே, நாங்கள் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் புகார் தெரிவித்தோம். நான் போட்டியிட்ட பவானிவூர் தொகுதியில் இயல்புநிலை திரும்பும் வரை வாக்கு எண்ணிக்கையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தோம்.

வாக்கு எண்ணும் மையத்திற்குள் எங்கள் கட்சியின் முகவர்கள் அனுமதிக்கப்படவில்லை. அங்கு இருந்தவர்கள் என் வயிற்றிலும் முதுகிலும் உதைத்தார்கள். கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு சித்திரவதை செய்தார். அப்போது சிசிடிவி கேமரா அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் இருந்து நான் வெளியே வீசப்பட்டேன். இந்தப் போரில் நாங்கள் நின்று போராடுவோம். இதே வழிமுறையை பின்பற்றித்தான் மகாராஷ்டிரா, அரியானா, பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றுள்ளது. எனவே, தேர்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கையை நான் கண்டிக்கிறேன். பாஜகவினர் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை கைப்பற்றி விட்டார்கள். பிறகு ஏன் மக்களை துன்புறுத்த வேண்டும்?

ராஜீவ் காந்தி, மன்மோகன் சிங் ஆகியோர் தலைமையிலான மத்திய அரசுகளை நான் பார்த்துள்ளேன். ஆனால், இதுபோன்ற ஒரு கொடுமையை நான் பார்த்ததேயில்லை. எங்கள் சண்டை எல்லாம் பாஜகவுடன் அல்ல; இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துடன் நாங்கள் சண்டையிடுகிறோம்.

நான் சுதந்திர பறவையாகிவிட்டேன். இனி இந்தியா கூட்டணியை வலுப்படுத்துவதற்கான வேலைகளை பார்ப்பேன். சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் புதன்கிழமை கொல்கத்தா வருகிறார்" என்று அவர் கூறினார்.

