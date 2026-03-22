அதிகாரி தற்கொலை வழக்கு - முன்னாள் அமைச்சர் உள்பட 3 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
அதிகாரி தற்கொலை விவகாரத்தில் பாரபட்சமற்ற விசாரணையை மேற்கொள்ளுமாறு தலைமைச் செயலாளருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில முதல்வர் பகவந்த் மான் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 22, 2026 at 10:58 AM IST
சண்டிகர்: மாநில கிடங்கு வாரிய அதிகாரி தற்கொலை செய்துக் கொண்ட வழக்கில் பஞ்சாப் மாநில முன்னாள் அமைச்சர் லால்ஜித் புல்லர் மற்றும் அவரது தந்தை, தனி உதவியாளர் ஆகியோர் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது.
அமிர்தரஸில் உள்ள பஞ்சாப் மாநில கிடங்கு வாரியத்தின் மாவட்டத்தின் மேலாளராகப் பணியாற்றி வந்த ககன்தீப் சிங் ரங்தாவா நேற்று விபரீத முடிவெடுத்தார். இதையடுத்து ரந்தாவாவின் மனைவி உபிந்தர் கவுர், நேற்றிரவு அமிர்தரஸில் உள்ள ரஞ்சித் அவென்யூ காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தார்.
இதனிடையே, ககன்தீப் சிங் ரங்தாவா தான் ஒரு விபரீத முடிவு எடுக்கப்போவதாகவும், போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் தன்னை துன்புறுத்துவதாக குற்றஞ்சாட்டும் உரையாடல்கள் அடங்கிய காணொளி சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.
அந்த காணொளியில், "நான் செல்ஃபோஸ் மாத்திரைகளை உட்கொண்டுவிட்டேன். அமைச்சர் லால்ஜித் புல்லரின் மீதான பயத்தினால் இது நடந்தது; இனி நான் பிழைக்க மாட்டேன்" என்று கூறியுள்ளார். முன்னாள் அமைச்சரும், தர்ன் தாரன் மாவட்டத்தின் பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியின் உறுப்பினருமான லால்ஜித் புல்லர் தன் மீதான குற்றச்சாட்டை மறுத்துவிட்டார்.
|இதையும் படிங்க: புதுச்சேரியில் மார்ச் 23 கடைசி நாள்; இன்னும் முடிவுக்கு வராத திமுக - காங்கிரஸ் தொகுதி உடன்பாடு
இந்த நிலையில், அதிகாரி தற்கொலை விவகாரத்தில் பாரபட்சமற்ற விசாரணையை மேற்கொள்ளுமாறு தலைமைச் செயலாளருக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும், நியாமான விசாரணையை மேற்கொள்ளும் வகையில் லால்ஜித் புல்லரை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து விலகுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளதாகவும் பஞ்சாப் மாநில முதலமைச்சர் பகவந்த் மான் தெரிவித்திருந்தார். இதையடுத்து, தனது அமைச்சர் பதவியை லால்ஜித் புல்லர் ராஜினாமா செய்துள்ளார். அவர் வகித்து வந்த போக்குவரத்துத்துறை மற்றும் சிறைத்துறை இலாக்கா வேறொரு அமைச்சருக்கு ஒதுக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சர் லால்ஜித் புல்லர், அவரது தந்தை சுக்தேவ் சிங் புல்லர் (Sukhdev Singh Bhullar), தனி உதவியாளர் தில்பாக் சிங் (Dilbag Singh) ஆகியோர் மீது தற்கொலைக்கு தூண்டுதல், மிரட்டல் உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரத்தில் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆளும் ஆம் ஆத்மி அரசைக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ள எதிர்க்கட்சிகள், புல்லர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றனர். மேலும், ஒரு கிடங்கிற்கான ஒப்பந்தத்தை தனது தந்தைக்கு ஒதுக்க வேண்டும் என்று புல்லர், ரங்தாவாவிற்கு அழுத்தம் கொடுத்ததாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.
ரூபாய் 10 லட்சம் பணத்தை லஞ்சமாகப் பெற்றதாக ஒப்புக்கொள்ளுமாறு ரங்தாவாவை வற்புறுத்தியதாகவும், மார்ச் 13- ஆம் தேதி அவரை புல்லர் தனது இடத்திற்கு வரவழைத்து அவமதித்து தாக்கியதாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.