பேச்சுவார்த்தை குழுவை அமைத்த திமுக; கூட்டணி ஆட்சி கோரிக்கையை வலியுறுத்துமா காங்கிரஸ்? பரபரக்கும் தேர்தல் களம்
மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த போது அதில் திமுக இடம்பெறும் போது, தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியில் காங்கிரஸ் பங்கு கேட்பதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? என்பது காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சிலரின் எண்ணமாக உள்ளது.
Published : February 21, 2026 at 11:03 PM IST
புதுடெல்லி: திமுக சார்பில் கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்த பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இதை சற்று காலம் தாழ்த்தி எடுக்கப்பட்ட முடிவாக காங்கிரஸ் பார்ப்பதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், இதற்கான முன்னெடுப்புக்களை அனைத்து கட்சிகளும் செய்து வருகின்றன. குறிப்பாக கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக (2014 நாடாளுமன்ற தேர்தலை தவிர) திமுக கூட்டணியில் நீடித்து வரும் காங்கிரஸ் கட்சி இந்த முறை திமுகவை சற்று கூடுதலாகவே சோதித்தது எனலாம். ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அக்கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் சிலர் எழுப்பி வந்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில் பங்கு என்பது எப்போதும் வழக்கத்தில் இருந்து இல்லை என்று அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி போன்றோர் வெளிப்படையாக மறுத்த நிலையில், அது அமைச்சரின் கருத்து, முதல்வர் கூறினால் மட்டுமே அது அதிகாரப்பூர்வமான ஒன்று என காங்கிரஸ் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வெளிப்படையாக தெரிவித்தார். அடுத்த சில தினங்களில் தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் பங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு சரி வராது என குறிப்பிட்டார்.
முதல்வரின் அறிவிப்புக்கு பிறகு காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சிலர் மேலும் அழுத்தமாக ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வந்தனர். இது தொடர்பாக டெல்லி தலைமையிடம் திமுக அதிருப்தி தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியானது. தொடர்ந்து கூட்டணி தொடர்பாக யாரும் பொதுவெளியில் பேசக்கூடாது என காங்கிரஸ் தலைமை அறிவித்திருந்த நிலையில், அதை சில காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் கிஞ்சித்தும் பொருட்படுத்தாமல் சமூக ஊடகங்களில் கூட்டணி தொடர்பாக தொடர்ந்து பதிவிட்டு வந்தனர்.
இந்த சூழ்நிலையில், தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் வந்துசேர, ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கை கடந்த 5 நாட்களாக மங்கி போனதாகவே தெரிகிறது. குறிப்பாக கூட்டணி ஆட்சி கேட்ட சில நிர்வாகிகள், கூட்டணி ஆட்சி கோரிக்கையை கைவிட்டு, பாரதியார் படலை சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட வேண்டிய நிர்பந்தமும் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், திமுக கூட்டணி கட்சிகளிலும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த டி.ஆர்.பாலு தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை குழுமை திமுக அறிவித்தது.
காலம் தாழ்ந்து எடுக்கப்பட்ட முடிவா?
கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை அடுத்த ஒரு சில நாட்களில் தொடங்கும் என்ற நிலையில், காங்கிரஸ் தரப்பில் திமுகவின் இந்த முடிவு காலதாமதமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ற கருத்தும் நிலவுகிறது. குறிப்பாக காங்கிரஸ் சார்பில் அமைக்கப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை குழு கடந்த டிசம்பர் 3ஆம் தேதி முதல்வரை சந்தித்தனர். அப்போதே திமுக சார்பில் பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருந்த நிலையில், அந்த சந்திப்பு நடைபெற்று 80 நாட்களுக்கு பிறகு தற்போது பேச்சுவார்த்தை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் தற்போது அமைக்கப்பட்டுள்ள திமுக பேச்சுவார்த்தை குழு தொடர்பாக, காங்கிரஸ் பேச்சுவார்த்தை குழு தலைவர் கிரீஷ் சோடங்கர் ஈடிவி பாரத்திடம் பேசும்போது, "பேச்சுவார்த்தை குழு முன்பே அமைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்ப்போம். தற்போது திமுக குழுவை அமைத்துள்ளது. எங்கள் பிரதிநிதிகள் அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையை நடத்துவோம். எங்கள் கருத்துக்களை முன்வைப்போம்" என்றார்.
மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்த போது அதில் திமுக இடம்பெறும் போது, தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சியில் காங்கிரஸ் பங்கு கேட்பதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? என்பது காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் சிலரின் எண்ண ஓட்டமாக இருக்கிறது. டிசம்பர் மாதம் சந்திப்பின் போது ஆட்சியில் பங்கு, 25க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகள் என திமுக தலைமையிடம் காங்கிரஸ் சார்பில் வற்புறுத்தப்பட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின.
இ்த விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் செயலாளர் சூரஜ் ஹெக்டே நம்மிடம் கூறும்போது, "கடந்த சில மாதங்களாக எங்கள் தலைவர்கள் களத்தில் கடுமையான உழைத்து வந்துள்ளனர். காங்கிரஸை வலுப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தொடர்பாக நிர்வாகிகள் எங்களிடம் தொடர்ந்து கேட்டு வந்தார்கள். ஆனால், அதற்கான முறையான பதில்கள் எங்களிடம் இல்லை. ஆட்சியில் பங்கு என்பதை கடந்து, பஞ்சாயத்து அளவிலும் எங்களுடன் அதிகாரத்தை பகிரந்துகொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம்" என்றார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக AICC நிர்வாகி செல்லகுமார் கூறுகையில், "திமுக தொகுதி பங்கீட்டு குழுவை அமைத்துள்ளது வரவேற்க கூடியது. பழைய பிரச்சனை பற்றி விவாதிக்காமல், வெற்றி குறித்தும், எதிர்காலலத்தை பற்றியும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது. காங்கிரஸ் கட்சி ஒரு வெகுஜன மக்கள் நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கும் கட்சி. மாநிலம் முழுவதும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவு உள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்கும் அனைத்து கட்சிக்கும் ஏதோ ஒருவிதத்தில் நன்மை இருக்கும். இதை நாம் கூட்டணி வைக்கும் கட்சியிடம் வலியுறுத்துகிறோம்" என்றார்.
தொடர்ந்து முன்னாள் தமிழக முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு இடையிலான சந்திப்பை வரவேற்ற அவர், தேமுதிக திமுக கூட்டணியில் இணைந்திருப்பது வரவேற்க கூடிய அம்சம் என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், தேமுதிக வருகை தங்களுக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்றும் தெரிவித்தார்.