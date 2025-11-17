ETV Bharat / bharat

உண்மை செய்திகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் - ஊடகங்களுக்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் அறிவுறுத்தல்!

ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் 89வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பத்திரிகை, கிராமப்புற மேம்பாடு உள்ளிட்ட 7 துறைகளைச் சேர்ந்த ஆளுமைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சிறப்பு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

விழாவில் பேசும் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
விழாவில் பேசும் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

November 17, 2025

ஹைதராபாத்: ஊடகங்கள் உண்மையான செய்திகள் குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அறிவுறுத்தினார்.

ஸ்ரீ ராமோஜி ராவின் 89வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு (நவ.16) ராமோஜி ராவ் சிறப்பு விருதுகள் வழங்கும் விழா நேற்று நடைபெற்றது. ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி ராவ் ஃபிலிம் சிட்டியில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான இந்ச விழாவில் பத்திரிகை, கிராமப்புற மேம்பாடு, மனிதநேயத்திற்கான சேவை, கலை மற்றும் கலாச்சாரம், யூத் ஐகான், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பெண் சாதனையாளர் ஆகிய பிரிவுகளில் 7 ஆளுமைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.

இந்த விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன், ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, தெலங்கானா மாநில முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பித்தனர்.

விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன பேசும்போது, "மக்கள் மத்தியில் தவறான தகவல்கள் அதிகம் சென்று சேரும் காலகட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு உண்மையை வழங்குவதில் ஊடகங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் தனது நிறுவனத்தின் அடித்தளமாக உள்ள குழு மனப்பான்மையை புகுத்தியுள்ளார். ராமோஜி ஒரு சிறந்த ஆளுமை, ஒரு தொலைதூர கிராமத்தில் இருந்து தனது வாழ்க்கையை தொடங்கி ஒரு ராஜ்ஜியத்தையே உருவாக்கியுள்ளார். ராமோஜி ராவ் தமது கருத்துக்களை ஆக்கப்பூர்வமான நிறுவனங்களாகவும், கனவுகளை யதார்த்தங்களாகவும் மாற்றினார். ஊடகம் மற்றும் தகவல்தொடர்பு துறையில் அவர் ஒரு முன்னோடியாக மட்டுமில்லாமல் தகவல், படைப்பாற்றல் ஆகியவற்றில் நம்பிக்கை கொண்டு தேசத்தை கட்டமைத்தவர்.

தனது அயராத உழைப்பின் மூலம் இந்திய பத்திரிகை, பொழுதுபோக்கு, தொழில்முனைவோர் ஆகிய துறைகளை மாற்றியமைத்த வித்தகர். அவரது அர்ப்பணிப்பு நாடு முழுவதும் உள்ள தலைமுறையினருக்கு ஊக்கமளித்து வருகிறது" என்றார்.

ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் குறித்து பேசுகையில், "இந்த விருதுகள் மூலம் சமூகத்தில் நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் தனிநபர்கள், நிறுவனங்களை கௌரவிக்கும் பெருந்தன்மை மற்றும் அர்ப்பணிப்பை காண்கிறோம். தெலங்கானா எல்லையை தாண்டி, ஆந்திர மாநிலத்திற்கும் ராமோஜி ராவ் ஆற்றியுள்ள பங்களிப்பு என்றென்றும் நினைவுக்கூரத்தக்கது.

'ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு ஒருவர் கதையுடன் வந்தால், திரும்ப செல்லும்போது முதல் காப்பியுடன் (first print) செல்லலாம் என தெலங்கானா ஆளுநர் ஜிஷ்னு தேவ் வர்மா என்னிடம் கூறினார். இதன்மூலம் இந்த நிறுவனத்தை உருவாக்கிய ராமோஜி ராவ் கடின உழைப்பை தெரிந்து கொள்ளலாம்" என்று புகழாரம் சூட்டினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "நாம் அனைவரும் போதைப்பொருளுக்கு எதிராகப் போராட வேண்டும். போதைப்பொருட்கள் வேண்டாம் என்ற விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும். அதுதான் நான் தொடங்க நினைக்கும் இயக்கம். இது ஒரு மக்களின் இயக்கமாக இருக்க வேண்டும். மொழி, சாதி, மதம் அல்லது அரசியல் சார்பு கடந்து அனைவரும் இதில் பங்கேற்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்ற ‘ராமோஜி சிறப்பு விருதுகள் - 2025’ விருது பெற்றவர்களின் பட்டியல் இதோ!

அறிவியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு துறை முன்னேற்றம் அடைந்துள்ள இக்காலகட்டத்தில் உண்மையான செய்திக்கும் போலி செய்திக்கும் வித்தியாசத்தை கண்டறிவது கடினமாகி வருகிறது. இந்த கடினமான காலகட்டத்தில் ஊடகங்களின் பொறுப்பு அதிகரித்துள்ளது. உண்மையான தகவல்கள், செய்திகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஊடகங்கள் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியம்" என்று சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேசினார்.

