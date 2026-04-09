வாக்காளர்களுக்கு டோக்கன்கள் விநியோகம்?- திமுக புகார்

புதுச்சேரியில் காலை 09.00 மணி நிலவரப்படி 17.41% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 9, 2026 at 9:46 AM IST

புதுச்சேரி: வாக்காளர்களுக்கு மளிகைப் பொருட்களுக்கான டோக்கன்களை என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியினர் விநியோகித்ததாக திமுகவினர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.

விறுவிறு வாக்குப்பதிவு:

புதுச்சேரியில் மொத்தம் உள்ள 30 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 09) காலை 07.00 மணி முதல் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காலை முதலே வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு வந்து நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, முதல்தலைமுறை வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வந்து வாக்களித்து வருகின்றனர்.

தேர்தலையொட்டி, புதுச்சேரியில் காவல்துறையினர் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினர் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் துணை ராணுவப் படையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

டோக்கன்கள் விநியோகம்?

பாகூர் பகுதியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சினர் வாக்காளர்களுக்கு மளிகைப் பொருட்களுக்கான டோக்கன்களை விநியோகம் செய்தததாகவும், இதையறிந்த திமுக வேட்பாளரின் ஆதரவாளர்கள், அவர்களை விரட்டி பிடிக்க முயன்றனர். அப்போது என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியினர் டோக்கன்களை கீழே வீசி எரிந்துவிட்டு சென்றதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து திமுகவினர் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்துள்ளனர். இதனால் திமுக மற்றும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியினரிடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஏனாமில் இரண்டு இடங்களில் வாக்குப்பதிவு தாமதம்:

புதுச்சேரிக்கு உட்பட்ட ஏனாம் பிராந்தியத்தில் ஏனாம் நகராட்சி வாக்குச்சாவடி எண் 24, வெங்கட் நகர் ஆகிய இரண்டு வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் பழுது காரணமாக வாக்குப்பதிவில் தாமதம் ஏற்பட்டது. எனினும், பழுது நீக்கப்பட்ட பிறகு சுமார் ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு வாக்குப்பதிவு பின் தொடங்கியது. .

வாக்களித்த துணைநிலை ஆளுநர்:

புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை அலுவலக வாக்குச்சாவடியில் துணைநிலை ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் வாக்களித்தார். அதேபோல், புதுச்சேரி மிஷன் வீதியில் உள்ள வ.உ.சி. பள்ளியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தனது வாக்கைப் பதிவுச் செய்தார்.

காரைக்காலில் விறுவிறு வாக்குப்பதிவு:

காரைக்கால் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 181 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. காரைக்கால் மாவட்டத்தில் மொத்தம் உள்ள 5 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் 1.56 லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கவுள்ளனர்.

மாலை 06.00 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள நிலையில், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பதிவான வாக்குகள் வரும் மே 04- ஆம் தேதி எண்ணப்பட்டு அன்றே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

காலை 09.00 மணி வாக்குப்பதிவு நிலவரம்:

புதுச்சேரியில் இன்று (ஏப்ரல் 09) காலை 09.00 மணி நிலவரப்படி 17.41% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

