YEARENDER 2025: தேர்தல் அரசியலில் புயலை கிளப்பிய ராகுல் காந்தியின் 'வாக்குத் திருட்டு' புகார்
2024 நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலின் போது கர்நாடகாவின் மகாதேவபுரா தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் திருடப்பட்டதாகவும் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டினார்.
Published : December 31, 2025 at 10:14 AM IST
புதுடெல்லி: ஒரு மாநில சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலோ, நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலோ, அந்த தேர்தலுக்கு முன்பு வரை ஆளுங்கட்சி தலைவர்களும், எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தங்களது தேர்தல் பிரசாரங்களின்போது பரஸ்பரம் ஊழல், முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளை பகிரங்கமாக சுமத்துவது வழக்கம். ஆனால் தேர்தல் முடிந்து முடிவுகள் வெளியாகிவிட்டதென்றால், 'மக்களின் தீர்ப்புக்கு தலைவணங்குகிறோம்; தங்களுக்கு வாக்களித்த பொதுமக்களுக்கு நன்றி' என்று ஒற்றை வரிக்கு மேல் பெரும்பாலும் எந்த அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் தேர்தல் முடிவு தொடர்பாகவோ, தேர்தல் நடைமுறைகள் குறித்தோ பேசுவதில்லை.
எழுதிவைத்தாற் போல் தேசிய மற்றும் மாநில அரசியலில் ஆண்டாண்டு காலமாக நம் தலைவர்கள் பின்பற்றி வரும் இந்த நடைமுறைக்கு மாறாக,'வாக்குத் திருட்டு' என்ற புதிய வார்த்தையை இந்திய அரசியல் 2025-ல் கேட்டது. மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் உதடுகள் இந்த வார்த்தையை முதன் முறைாக உச்சரிக்க, தேசிய அரசியலில் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியதோடு மட்டுமல்லாமல், நாடாளுமன்றத்திலும் இந்த இரண்டு வார்த்தைகள் புயலை கிளப்பின.
ராகுல் சொன்ன ஆதாரங்கள்
வாக்குத் திருட்டு விவகாரத்தை மையமாக வைத்து எதிர்க்கட்சியினருக்கும், தேர்தல் ஆணையத்துக்கும் இடையே எழுந்த வார்த்தைப் போர், தேர்தல் திருவிழாவில் ஒருவித சந்தேகத்துடனே பங்கேற்கும் மனநிலையை வாக்காளர்கள் மத்தியில் உருவாக்கிவிட்டது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அதே சமயம் தேர்தல் ஜனநாயகத்தையே கேள்விக்குறியாக்கும் தமது இந்த குற்றச்சாட்டை ராகுல் காந்தி போகிற போக்கில் சொல்லவிட்டு செல்லாமல், தமது இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு வலுவான ஆதாரங்கள் இருப்பதாக கூறினார்.
2023 சட்டமன்ற தேர்தல் மற்றும் 2024 நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தலின் போது கர்நாடகத்திலும், 2024 இறுதியில் நடைபெற்ற மகாராஷ்டிர மாநில சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலிலும் வாக்குத் திருட்டு நடைபெற்றதற்கான ஆதாரங்கள் தரவுகளுடன் தன்வசம் உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார். அந்த ஆதாரங்களை டெல்லியில் கடந்த ஜூலை மாதம் தான் நடத்திய செய்தியாளர்கள் சந்திப்பிலும் அவர் பகிரங்கப்படுத்தினார்.
அப்போது கர்நாடகத்தின் ஆலந்து சட்டமன்றத் தொகுதியிலும், மகாராஷ்டிராவின் ரஜுரா தொகுதியிலும் வாக்குத் திருட்டு நடைபெற்றுள்ளதாக கூறிய காங்கிரஸ் துணை தலைவர், அதற்கான ஆதாரங்களையும் அந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பகிரங்கமாக வெளியிட்டார். இதே போன்று 2024 நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலின் போது கர்நாடகத்தின் மகாதேவபுரா சட்டமன்றத் தொகுதியில் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் திருடப்பட்டதாகவும் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டினார்.
ஒரே முகவரியில் பல வாக்காளர்கள், போலி முகவரிகளில் போலி வாக்காளர்கள், இரட்டை பதிவுகள், ஏற்கெனவே வாக்காளர்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்த தலித், ஓபிசி உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரை குறி வைத்து அவர்களின் பெயர்கள் நீக்கம் என பல்வேறு நூதனமான வழிமுறைகளில் இந்த வாக்குத் திருட்டு நடைபெற்றுள்ளதாகவும் ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டினார்.
வாக்காளர் அதிகார யாத்திரை
தேர்தல் ஜனநாயகத்தையே அசைத்துப் பார்ப்பது போன்ற ராகுலின் வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டு தேசிய அரசியலில் அனலை கிளப்பிக் கொண்டிருக்க, சூட்டோடு சூடாக பீகாரில் ஆகஸ்ட் மாதம் வாக்காளர் அதிகார யாத்திரையை துவங்கினார் ராகுல் காந்தி. அந்த மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்பாக மக்களின் ஆதரவை திரட்டவும், எதிர்க்கட்சிகளை அணி திரட்டும் நோக்கிலும் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த யாத்திரையை ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டார்.
இந்த யாத்திரையின் போது வாக்குத் திருட்டை முன் வைத்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை கடுமையாக சாடிய அவர், அச்சமயம் பீகார் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணியை (SIR) வாக்குத் திருட்டுக்கான 'புதிய ஆயுதம்' என்று வர்ணித்தார். இது தேர்தல் ஜனநாயக அமைப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என்றும், 'ஒரு நபருக்கு ஒரு வாக்கு' என்ற கொள்கையை பலவீனப்படுத்தும் என்றும் எச்சரித்தார்.
ராகுல் காந்திக்கு கெடு விதித்த தேர்தல் ஆணையம்
ராகுல் காந்தியின் வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டை ஆரம்பத்தில் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளாத தேர்தல் ஆணையம், சில வாரங்களுக்குப் பிறகு தமது மௌனத்தை கலைத்தது. ராகுல் காந்தியின் வாக்குத் திருட்டு குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை என்று ஆகஸ்ட் 17-ம் தேதி இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் தெரிவித்திருந்தார். இது அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே அவமதிக்கும் முறையற்ற குற்றச்சாட்டு இதுவென கூறிய அவர், தமது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து உரிய ஆதாரங்களுடன் ஏழு நாட்களுக்கு ராகுல் காந்தி பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் கெடு விதித்தார்.
அப்படி ஏழு நாள்களுக்குள்அவர் பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் செய்யாவிட்டால் ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை, செல்லத்தக்கவை அல்ல என்று கருதப்படும் என்று ஞானேஷ்குமார் அந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கூறினார். அத்துடன் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டை சுமத்தியதற்காக ராகுல் தேசத்திடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய அவர், குற்றச்சாட்டுகளை முறையாக வைக்காத நிலையில், வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடு நடந்ததாக ராகுல் கூறுவது குறித்து 1.5 லட்சம் பேருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டுமா? என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.
இதே போன்று பீகாரில் நடைபெற்ற SIR பணிகள் பாரபட்சம் ஏதுமின்றி வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடத்தப்பட்டதாகவும் ஞானேஷ் குமார் கூறினார். அரசியல் தலையீடு ஏதுமின்றி நடத்தப்பட்ட இந்த பணியின் போது ஜாதி, இன பாகுபாடு எதுவும் பார்க்கப்படவில்லை என்றும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் அப்போது தெரிவித்தார்.
இணைய வழியில் பதிவேற்றப்பட்டு பராமரிக்கப்படும் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து யாருடைய பெயரையும் போகிற போக்கில் யாரும் நீங்கிவிட முடியாது. இதில் எந்த அரசியல் ஆதிக்கமும் இல்லை. வாக்காளர்களின் பெயர், முகவரி உள்ளி்ட்ட விவரங்கள் முறையாக சரிபார்க்கப்பட்ட பிறகே, வாக்காளர் பட்டியலில் உரிய திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்றும் இந்திய தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் திட்டவட்டமாக கூறினர்.
SIR என்ற பேரில் வாக்குத் திருட்டு நடைபெறுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கண்டனம் தெரிவித்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் சங்கம், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மீதான தனி மனிதர் தாக்குதல்களுக்கும் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தது. இது தேர்தல் ஆணையம் தமது நற்பெயரை காத்து கொள்வதற்கும், தேர்தல் பணிகளில் அதன் நம்பகத்தன்மையை நிலைநாட்டுவதற்கும் பேருதவியாக இருந்தது.
அரசியல் அதிர்வலைகள்
பீகாரை தொடர்ந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் பரவலாக எழுந்த 'வாக்குத் திருட்டு' சர்ச்சையை தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் மற்றும் இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள மற்ற கூட்டணிக் கட்சிகள் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்திற்கு எதிராகக் குரல் கொடுக்கத் தொடங்கின. இது பல்வேறு போராட்டங்களுக்கும், பொதுமக்கள் மத்தியில் தங்களின் வாக்குரிமை குறித்த கவலைக்கும் வழிவகுத்தது. ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட பல கட்சிகள் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆதரவளித்தன.
வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தை "திட்டமிட்ட வாக்குரிமைப் பறிப்பு" என்று வர்ணித்த அக்கட்சிகள், இதில் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் தொடர்பு இருப்பதாக குற்றம்சாட்டின. அவர்களின் இந்த குற்றச்சாட்டு SIR-க்கு எதிரான பிரச்சாரத்திற்கு தூண்டுதலாக அமைந்தது. பல்வேறு ஊடகங்கள், சமூக சிந்தனையாளர்கள் மற்றும் குடிமைச் சமூக அமைப்புகள் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தின் நம்பகத்தன்மை மற்றும் இந்திய தேர்தல் அமைப்பின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து வெளிப்படையாக விவாதிக்க தொடங்கின. இவற்றின் தாக்கம் சாதாரண வாக்காளர்கள் மத்தியில் எதிரொலித்தது. சாதாரண வாக்காளர்கள் பலரும், புதுப்பிக்கப்பட்ட பட்டியலில் தங்கள் பெயர் விடுப்பட்டிருக்கலாம் என்ற நிச்சயமற்ற தன்மையை வெளிப்படுத்தினர். சிலர் தேர்தல் நாளில் தங்கள் வாக்கு செல்லுபடியாகாமல் போய்விடுமோ என்று அஞ்சும் அளவுக்கு வாக்குத் திருட்டு பிரச்சாரம் வெகுஜன மக்கள் மத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.
பொதுமக்கள் மத்தியில் ஏற்பட்ட இந்த அச்சத்தை கருத்தில் கொண்டு முறையான புகார்கள், வாக்குமூலங்கள் அளிக்கப்பட்டால் SIR விவகாரத்தில் நம்பகமான விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. ஆனால், வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்தில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக பொதுவெளியில் தொடர்ந்து கூறி வந்த பவ்வேறு எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள், தங்களின் அதே பிரச்சாரத்தையே முன்னெடுத்து வந்தனர்.
புதிய அச்சம்
இதனிடையே, பீகாரை தொடர்ந்து தமிழ்நாடு, கேரளா உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி உள்பட மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களில் நடைபெற்று வந்த வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிகளில் மொத்தம் 5,32,838 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLO) ஈடுபட்டிருந்தனர். இவர்களில் அதிகபட்சமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மட்டும் மொத்தம் 1,62,486 பிஎல்ஓக்கள் தங்களது பணிகளை மேற்கொண்டிருந்தனர். பணிச்சுமை காரணமாக இவர்கள் மரணமடைந்ததாக வெளியான செய்திகள் SIR விவகாரத்தில் புதிய சர்ச்சையை கிளப்பியது.
டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 34 வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர்கள் (BLO) உயிரிழந்தனர். இவர்களில் ஒரு அலுவலர் சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்கு முன்பு பீகாரில் நடத்தப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியின் முதல் கட்டத்தின்போது மரணமடைந்தார். தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில் நடைபெற்ற வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணியின் இரண்டாம் கட்டத்தில் 33 வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர்கள் உயிரிழந்தனர்.
அந்தந்த மாநிலங்களில் வாக்குச் சாவடி நிலை அலுவலர்களின் மரணங்கள் தொடர்பாக மாநிலத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரிகளிடம் (CEO) இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அறிக்கை கோரியிருந்தது. இருப்பினும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சிகள் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது தங்கள் தாக்குதலைத் தொடர்ந்தன.
பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அமோக வெற்றி பெற்ற பிறகு, 'வாக்குத் திருட்டு' மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணி தொடர்பான சர்ச்சை வெறும் சொல்லாடல்களுடன் நின்றுவிடவில்லை. இது ஜனநாயக அமைப்புக்கு ஒரு அத்தியாவசிய சோதனையாக, 2026 மற்றும் அதற்குப் பிறகான காலகட்டங்களில் தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் எவ்வாறு அமையும் என்பது குறித்த வரையறை கட்டமைக்கக்கூடும். மேலும், இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அடிப்படை உள்ளதோ இல்லையோ, 'வாக்குத் திருட்டு' என்று ராகுல் காந்தி எய்ந்த அஸ்திரம்2025 இல் தேர்தல் அரசியல் நடைமுறைகளை லேசாக அசைத்துப் பார்த்தது என்பதை மறுப்பதற்கில்லை.