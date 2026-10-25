தீபாவளிக்கு உள்நாட்டு தயாரிப்புகளை வாங்குங்கள் - நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்
"நாடு முழுவதும் மக்கள் மேற்கொண்டு வரும் சிறப்பான பணிகளை அறிந்துகொள்ளவும், அவர்களின் பங்களிப்புகளைப் பாராட்டவும் 'மனதின் குரல்' நிகழ்ச்சி எனக்கு வாய்ப்பளித்தது" என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
Published : October 25, 2026 at 4:54 PM IST
புதுடெல்லி: தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கி வரும் நிலையில், உள்ளூர் கைவினைக் கலைஞர்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களை வாங்கி 'உள்ளூர் தயாரிப்பு ஆதரவு' (vocal for local) இயக்கத்தை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
பிரதமர் மோடி தனது மனதின் குரல் (மன் கி பாத்) மாதாந்திர வானொலி நிகழ்ச்சியில் இன்று உரையாற்றினார். அப்போது, அவர் பேசுகையில், "பண்டிகைக் காலங்களில் இந்திய தயாரிப்புகளை அதிக மக்கள் வாங்குகிறார்கள். இதனால் உள்நாட்டு தயாரிப்புகள், வெளிநாட்டு சந்தைகளிலும் விற்பனை செய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகி வருகின்றன.
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வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் இந்தியப் பொருட்கள்
பீகார் மாநிலம், பூர்ணியாவில் விளையும் 'மகானா' எனப்படும் தாமரை விதைகள், கிரீஸ் நாட்டுக்கு செல்கின்றன. அதேபோல், கர்நாடக மாநிலம், கலபுர்கியில் விளையும் துவரம் பருப்பு, மாலத்தீவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இந்தியப் பொருட்களுக்கான தேவை அதிகரிப்பது, இந்திய விவசாயிகளுக்கு புதிய சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது.
காதி ஆடைகள் மற்றும் தயாரிப்புகளுக்கு மக்களிடையே வரவேற்பு அதிகரித்து வருகிறது. இது, பாரம்பரிய கைவினைத் திறன்களை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கும் கலைஞர்களுக்கு உதவும் வகையில் உள்ளது.
என் உரையை கேட்கும் அனைவரும், இந்த தீபாவளி பண்டிகையின்போது, உள்ளூர் கைவினை கலைஞர்கள் தயாரித்த பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்.
பஞ்சாபில் இயற்கை பருத்தி சாகுபடி முயற்சி
பஞ்சாபில் இயற்கை வேளாண்மை முறையில் பருத்தி சாகுபடி செய்ய ஒரு அமைப்பு முயற்சி செய்து வருகிறது. இது மிகவும் பாராட்டுக்குரியது. ‘கேதி விராசத் மிஷன்’ என்ற அமைப்பு, பாரம்பரிய மற்றும் இயற்கை விவசாய முறைகளை மீட்டெடுக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
பஞ்சாபின் மால்வா பகுதியில் இயற்கை வேளாண்மை முறையில் பருத்தி சாகுபடி செய்வதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ‘நவ்-திரிஞ்சன்’ (Nav-Trinjan) என்ற திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் இயற்கையான நிறங்களில் பருத்தி விளைவிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் நூல் மற்றும் துணிகளுக்குத் தனியாக ரசாயன சாயங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
பாரம்பரிய நெசவுத் திறன்களை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கில் நெசவுப் பள்ளி ஒன்றும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இது, பல பெண்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மீட்டெடுக்கப்பட்ட ஹேவல் ஆறு
உத்தரகாண்ட் மாநிலம், தெஹ்ரி கர்வால் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹேவல் ஆற்றைப் பாதுகாக்க உள்ளூர் மக்கள் மேற்கொண்ட முயற்சி பாராட்டுக்குரியது.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த ஆறு வறண்டு போகத்தொடங்கியது. அதைச் சுற்றியிருந்த நீராதாரங்களும் மறைந்து வந்தன. இதையடுத்து, உள்ளூர் மக்களும், மாவட்ட நிர்வாகத்தினரும் இணைந்து ஆற்றைப் பாதுகாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
மழைநீரைச் சேகரிப்பது, நீர் மண்ணுக்குள் ஊடுருவுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது, அதிக அளவில் மரங்களை நடுவது உள்ளிட்ட பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. இதன் பலனாக ஹேவல் ஆறு மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. பல இயற்கை நீரூற்றுகளும் மீண்டும் உருவாகியுள்ளன.
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சென்னை பயணம் குறித்து நெகிழ்ச்சி
இந்த மாதத் தொடக்கத்தில் நான் சென்னை சென்றிருந்தபோது, சென்னை ஐஐடியில் சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை திறந்து வைத்தேன். இந்த மையத்தில், ஒரு மூளை வரைபடத் தொழில்நுட்ப தளம் உருவாக்கப்பட்டு, இது உலகிற்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது. இதன் வாயிலாக மனித மூளையின் உயர் தெளிவுத்திறன் டிஜிட்டல் 3டி படங்கள் உருவாக்கப்பட்டு, இவற்றின் இலக்கு இனிவரும் நாட்களில் 100 மனித மூளைகளின் 3டி மேப்பிங் செய்து அவற்றை நுணுக்கமாக ஆராய்வது தான்.
சென்னையில் நான் மெட்ரோவில் சென்றபோது இளைஞர்களுடன் உரையாடினேன். நமது இளைஞர் சக்தி, எப்படி பிரச்சனைகளுக்கு நூதனமான தீர்வுகளை ஏற்படுத்துவது என்பதற்காக பணியாற்றுவதை காண முடிந்தது.
'மனதின் குரல்' எனக்கு ஒரு புனிதப் பயணம்
‘மனதின் குரல்' நிகழ்ச்சி எனக்கு ஒரு புனிதப் பயணம் போன்றது. நாடு முழுவதும் மக்கள் மேற்கொண்டு வரும் சிறப்பான பணிகளை அறிந்துகொள்ளவும், அவர்களின் பங்களிப்புகளைப் பாராட்டவும் இந்த நிகழ்ச்சி எனக்கு வாய்ப்பளித்தது" என்று தெரிவித்தார்.
இன்று ஒலிபரப்பான 'மனதின் குரல்' நிகழ்ச்சி, 139-வது அத்தியாயமாகும். இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கி, இந்த மாதத்துடன் 12 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.