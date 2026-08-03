'நாங்கள் இன்னும் நம்பிக்கை இழந்துவிடவில்லை' - பிரிஜ் பூஷண் விடுதலை குறித்து வினேஷ் போகத் காட்டம்!
இந்திய மல்யுத்த சம்மேளனத்தின் முன்னாள் தலைவரும், பாஜக முன்னாள் எம்பியுமான பிரிஜ் பூஷண் சரண் சிங்கை, மல்யுத்த வீராங்கனைகள் தொடர்ந்த பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்கில் இருந்து டெல்லி நீதிமன்றம் விடுதலை செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளது.
Published : August 3, 2026 at 3:15 PM IST
புதுடெல்லி: பிரிஜ் பூஷண் விடுதலை தீர்ப்பை எதிர்த்து, மிக விரைவில் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய இருப்பதாக மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு, இந்திய மல்யுத்த சம்மேளனத்தின் முன்னாள் தலைவரும் பாஜக முன்னாள் எம்பியுமான பிரிஜ் பூஷண் சரண் சிங் தங்களுக்குப் பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக மல்யுத்த வீராங்கனைகள் டெல்லி காவல் துறையிடம் புகார் அளித்தனர். மேலும் பிரிஜ் பூஷணை உடனடியாகக் கைது செய்ய வலியுறுத்தி, இந்தியாவின் முன்னணி மல்யுத்த வீரர்களான வினேஷ் போகத், சாக்ஷி மாலிக், பஜ்ரங் புனியா ஆகியோர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் பல மாதங்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நாட்டின் முன்னணி ஒலிம்பிக் பதக்க வெற்றியாளர்கள் வீதியில் இறங்கி நடத்திய இந்தத் தீவிரப் போராட்டத்தின் தொடர்ச்சியாக, உச்ச நீதிமன்றத் தலையீட்டிற்குப் பிறகு பிரிஜ் பூஷண் மீது டெல்லி காவல்துறை முதல் தகவல் அறிக்கையை பதிவு செய்தது. இது குறித்துத் தீவிர விசாரணை நடத்திய டெல்லி காவல்துறை, பின்னர் நீதிமன்றத்தில் விரிவான குற்றப்பத்திரிகையையும் தாக்கல் செய்தது.
கடந்த 2023 ஜூன் 15 அன்று பிரிஜ் பூஷணுக்கு எதிராக 1,500 பக்கங்கள் கொண்ட விரிவான குற்றப்பத்திரிகையைத் டெல்லி காவல்துறை தாக்கல் செய்தது. அதில், இந்திய தண்டனைச் சட்டம் (IPC) பிரிவு 354, பிரிவு 354A, பிரிவு 354D, பிரிவு 506(1) ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும், இந்திய மல்யுத்த சம்மேளனத்தின் முன்னாள் உதவிச் செயலாளர் வினோத் தோமரும் இவ்வழக்கில் இணை குற்றவாளியாகச் சேர்க்கப்பட்டிருந்தார்.
VIDEO | Delhi: Former Wrestling Federation of India (WFI) chief Brij Bhushan Sharan Singh, after being acquitted by Delhi's Rouse Avenue Court in the sexual harassment case filed by six women wrestlers, says, "The honourable judge said that Brij Bhushan Singh and Vinod Tomar are… pic.twitter.com/fLoN4qZPJJ— Press Trust of India (@PTI_News) August 3, 2026
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக டெல்லி நீதிமன்றத்தில் மூடிய அறைக்குள் (Closed Courtroom) நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கின் சாட்சி விசாரணைகளும், இருதரப்பு இறுதி வாதங்களும் சமீபத்தில் நிறைவடைந்தன. இந்நிலையில், டெல்லி ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்ற வளாகத்தில் உள்ள கூடுதல் தலைமை நீதித்துறை நடுவர் அஸ்வினி பன்வார் இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கினார்.
இதில், வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி அஸ்வினி பன்வார், அரசுத் தரப்பில் குற்றச்சாட்டுகளைச் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை எனக் கூறி, குற்றம்சாட்டப்பட்ட பிரிஜ் பூஷண் சரண் சிங் மற்றும் இந்திய மல்யுத்த சம்மேளனத்தின் முன்னாள் உதவிச் செயலாளர் வினோத் தோமர் ஆகிய இருவரையும் அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுவித்து உத்தரவிட்டார்.
August 3, 2026
இந்த நிலையில் தீர்ப்பு குறித்து மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "ஆளுங்கட்சியின் சக்திவாய்ந்த அரசியல் தலைவருக்கு எதிராகப் போராடுவதற்கும், எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்வதற்கும் நாங்கள் மிகப் பெரிய தைரியத்தை வரவழைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. முதல் நாளிலிருந்தே ஒட்டுமொத்த அரசும் குற்றம்சாட்டப்பட்ட பிரிஜ் பூஷணை பாதுகாப்பதற்கே வேலை செய்தது.
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பிரிஜ் பூஷண் தனது பணபலம் மற்றும் அரசியல் செல்வாக்கைப் பயன்படுத்திப் பெண்களை மிரட்டி, இந்த வழக்கில் இருந்து அவர்களது பெயர்களைத் திரும்பப் பெற வைத்தார். இருப்பினும், பல வீராங்கனைகள் உறுதியுடன் நின்று நீதிமன்றத்தில் போராடினர். இந்தத் தீர்ப்பால் நாங்கள் இன்னும் நம்பிக்கை இழந்துவிடவில்லை. மல்யுத்த வீரர்களின் இந்த நீதிக்கான போராட்டம் தொடர்ந்து நீடிக்கும். மேலும், இத்தீர்ப்பை எதிர்த்துத் நாங்கள் மிக விரைவில் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய உள்ளோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.