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சாலை வசதி இல்லாததால் நோயாளியை 'டோலி' கட்டி மருத்துவமனைக்கு சுமந்து சென்ற ஊர்மக்கள்

நோயாளி ஒருவரை டோலி கட்டி ஊர் மக்கள் ஆபத்தான பாதையை கடந்து சுமந்து சென்ற காணொளி வெளியாகி, அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நோயாளியை டோலி கட்டி மருத்துவமனைக்கு சுமந்து சென்ற ஊர் மக்கள்
நோயாளியை டோலி கட்டி மருத்துவமனைக்கு சுமந்து சென்ற ஊர் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 3:57 PM IST

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இடுக்கி: சாலை வசதி இல்லாததால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டவரை சுமார் 4 கிலோ மீட்டருக்கு காட்டு பாதையில் டோலி கட்டி சுமந்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்ற சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் பழங்குடியினர் ஊராட்சியாக உள்ள இடமலக்குடி, மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைக் காடுகளுக்குள் அமைந்துள்ள பகுதியாகும். இங்கிருந்து வெளியில் செல்ல முறையான சாலை வசதி இல்லாத காரணத்தினால் அவசரக் காலங்களில் அடிப்படை தேவைகளுக்கு செல்வது என்பது கடினமாகவே இருந்து வருகிறது. அதுவும் மழைக்காலங்களில் மிகவும் ஆபத்தான காட்டுப் பாதையில் மக்கள் இங்கிருந்து நடந்து சென்று வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இங்கு கூடலார்குடியைச் சேர்ந்த மலையப்பன் என்பவருக்கு கடுமையான காய்ச்சல், வயிற்றுவலி மற்றும் உடல்வலி ஏற்பட்டதால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டிய சூழல் உருவானது.

ஆனால், கிராமத்தில் இருந்து செல்ல முறையான சாலை வசதிகள் இல்லாததால், கம்பில் டோலி கட்டி, அவரை ஆபத்தான காட்டுப்பாதை மற்றும் காட்டாற்றின் குறுக்கே அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக மரப்பாலம் வழியாக சுமார் 4 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை ஊர் மக்கள் தோளில் சுமந்து சென்றனர்.

பின்னர், ஆனைக்குளம் பகுதியை அடைந்ததும் அங்கிருந்து ஆட்டோ மூலம் அவரை அடிமாலி தாலுகா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இப்படி நோயாளி ஒருவரை டோலி கட்டி ஊர் மக்கள் ஆபத்தான பாதையை கடந்து சுமந்து சென்ற அவல சம்பவத்தின் காணொளி வெளியாகி, பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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இந்த சம்பவம் குறித்து அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கையில், "இடமலக்குடியில் சுமார் 4 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்குச் சாலை அமைக்க வேண்டும் என பலமுறை அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்தும், இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. அரசு பல வளர்ச்சித் திட்டங்கள் குறித்து பேசி வரும் நிலையில், எங்களின் அடிப்படைத் தேவையான சாலை வசதி இன்னும் நிறைவேறவில்லை" என வேதனையுடன் கூறினார்.

மேலும், நோயாளிகளை ஆபத்தான வழியில் சுமந்து செல்லும் இந்த அவல நிலைக்கு உடனடியாக முற்றுப்புள்ளி வைத்து, 4 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு சாலை அமைக்கும் பணியை விரைந்து தொடங்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் அரசுக்கும், அரசு அதிகாரிகளுக்கும் அவசரக் கோரிக்கையை வைத்துள்ளனர்.

TAGGED:

IDAMALAKKUDY VILLAGE
LACK OF ROAD FACILITY
டோலி கட்டி தூக்கி சென்ற ஊர்மக்கள்
இடமலக்குடி பழங்குடியினர்
IDAMALAKKUDY ROAD ISSUE

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