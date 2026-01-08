ETV Bharat / bharat

தகவல் தொடர்பா; மக்கள் சேவைக்கா - அறிவியல் தொழில்நுட்பம் எதற்கு பயன்பட வேண்டும்? மருத்துவர் செளமியா சொல்வது இதுதான்!

நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் அனைத்தும், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளிலிருந்து தான் உயிர் பெற்றன என்று மருத்துவர் செளமியா கூறினார்.

கருத்தரங்கில் உரையாற்றும் உலக சுகாதார மையத்தின் முன்னாள் தலைமை ஆய்வாளரும், மருத்துவருமான செளமியா சுவாமிநாதன்
கருத்தரங்கில் உரையாற்றும் உலக சுகாதார மையத்தின் முன்னாள் தலைமை ஆய்வாளரும், மருத்துவருமான செளமியா சுவாமிநாதன் (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 8, 2026 at 4:26 PM IST

ஹைதராபாத்: அறிவியல் சாதாரண மக்களுக்கு உதவும் கருவியாக பயன்பட வேண்டும் என உலக சுகாதார மையத்தின் முன்னாள் தலைமை ஆய்வாளரும், மருத்துவருமான செளமியா சுவாமிநாதன் தெரிவித்துள்ளார்.

“ஆய்வகத்திலிருந்து சமூகத்திற்கு: விக்சித் பாரதத்தை 2047 இல் உருவாக்குவதில் அறிவியலின் பங்கு” (Lab to Society: Role of Science Communication in Building Viksit Bharat @ 2047) என்ற தலைப்பிலான தேசிய கருத்தரங்கம் ஹைதராபாதில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் கௌரவ விருந்தினராகக் கலந்துகொண்ட மருத்துவர் செளமியா, “நவீன அறிவியல் மிகப்பெரிய அளவிலான தரவுகளை உருவாக்குகிறது. ஆனால் அவை எப்போதும் சாதாரண மக்களைச் சென்றடைவதில்லை,” என்று வருத்தம் தெரிவித்தார்.

இந்தியாவின் தேசிய காசநோய் ஒழிப்புத் திட்டத்தின் முதன்மை ஆலோசகராகவும், தற்போது எம்.எஸ். சுவாமிநாதன் ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளையின் தலைவராகவும் இருக்கும் செளமியா, பலர் இன்னும் அறிவியல் ஆய்வகங்களுக்குள் மட்டுமே அறிவியல் இருக்கிறது என்று நினைப்பதாக குறிப்பிட்டு பேசினார். உண்மையில், நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் அனைத்தும், அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளிலிருந்து தான் உயிர் பெற்றதாக அவர் விளக்கினார்.

கோவிட்-19 தொற்று காலத்தில், தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தைக் குறிப்பிட்ட செளமியா, தடுப்பூசிகள் தொடர்பான தவறான தகவல்கள் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை எவ்வாறு சிதைத்தன என்பது குறித்த தனது பார்வையை முன்வைத்தார். இதை “இன்போடெமிக்” என்று செளமியா குறிப்பிட்டார். அதாவது, சமூக ஊடகங்களில் விரைவாகப் பரவும் தவறான தகவல்களினால் ஏற்படும் சமூக சிக்கல்களை விளக்கும் வகையில், இந்த ஒற்றை வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

"ஆய்வகத்திலிருந்து சமூகத்திற்கு: விக்சித் பாரத் 2047 -ஐ உருவாக்குவதில் அறிவியலின் பங்கு"
“ஆய்வகத்திலிருந்து சமூகத்திற்கு: விக்சித் பாரத் 2047 -ஐ உருவாக்குவதில் அறிவியலின் பங்கு" எனும் தேசிய கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற சௌமியா சுவாமிநாதன் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat)

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மக்கள் அறிவியலை புரிந்துகொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால், அவை ஒரு உயர்நிலை மக்களிடத்தில் மட்டுமே பரவலாக இருந்து வருகிறது. அனைத்து தரப்பு மக்களிடத்திலும் அறிவியல் சென்றடைய வேண்டும். அவர்களுக்கு அவை அறணாக இருக்க வேண்டும். தகவல் தொடர்பை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு சமூகத்தில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட முடியாது,” என்றார்.

மேலும், அறிவியல் தொடர்பான கண்டுபிடிப்புகள், மக்களுக்கான சுகாதாரத் தகவல்களை எளிமையாக விளக்க ஆசிரியர்கள், இளைஞர்கள், உள்ளூர் மக்கள் கொண்ட குழுவை உருவாக்குவது சிறந்ததாக இருக்கும் என்ற யோசனையை மருத்துவர் செளமியா வழங்கினார்.

நகர மக்கள் சந்தித்து வரும் சுற்றுச்சூழல் மாசு மற்றும் மோசமான உணவு முறை குறித்தும் செளமியா பேசினார். அப்போது, “நல்ல உணவுகள் என்றால் விலை உயர்ந்த உணவுகள் என்ற எண்ணம் சமூகத்தில் இருக்கிறது. அது உண்மையல்ல,” என்று தெரிவித்தார்.

பி.எம். பிர்லா அறிவியல் மையத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஒரு நாள் மாநாட்டை, அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்பு அகாடமி (ASTC), ஈநாடு குழுமம், ஈடிவி, ஈடிவி பாரத் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, தெலங்கானாவில் உள்ள இந்திய தேசிய அறிவியல் அகாடமி (NASI) நடத்தியது.

இந்நிகழ்வில் முன்னதாக பேசிய முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு, “அறிவியலை ஆராய்ச்சி ஆய்வகங்களுக்குள் மட்டுமே மட்டுப்படுத்தப்படாமல், சமூகத்திற்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் மாற்ற வேண்டும். சமூகத்தில் நிலவும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு அறிவியல் உதவியாக இருக்கும். இதை உறுதிசெய்ய, கல்வித்துறைக்கும் தொழில்துறைக்கும் இடையே வலுவான தொடர்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்,” என்று வலியுறுத்தினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் அறிவியலை பொதுமக்களுக்கு அணுகக்கூடியதாக மாற்றியதற்காக பல புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அறிவியலாளர்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

