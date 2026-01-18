தனி விமானத்தில் டெல்லி புறப்பட்ட விஜய்; நாளை காலை சிபிஐ முன்பு மீண்டும் ஆஜர்?
விஜய்யிடம் நாளை நடத்தப்படும் விசாரணையை தொடர்ந்தே இந்த வழக்கில் அடுத்த கட்ட நகர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : January 18, 2026 at 5:55 PM IST
புதுடெல்லி: கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கில் மீண்டும் ஆஜராக தவெக தலைவர் விஜய்-க்கு சிபிஐ மீண்டும் சம்மன் அனுப்பியதாக தகவல் வெளியான நிலையில், தனி விமானத்தில் இன்று மாலை விஜய் டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் தமிழ்நாடு முழுவதும் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அந்த வகையில், கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 27 ஆம் தேதி கரூர் வேலுச்சாமிபுரத்தில் விஜய் பரப்புரை நடைபெற்றது. அப்போது, ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண்கள், குழந்தைகள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல், நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இந்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு படி சிபிஐ விசாரித்து வருகிறது. இந்த வழக்கு தொடர்பாக தவெக நிர்வாகிகள் என்.ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகளுக்கு சம்மன் அனுப்பி டெல்லிக்கு வரவழைத்தது சிபிஐ அதிகாரிகள் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் நேரில் ஆஜராக கடந்த வாரம் சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியிருந்தது. அதனைத்தொடர்ந்து கடந்த 12ஆம் தேதி நேரில் ஆஜரான விஜய், ஆறு மணி நேரம் சிபிஐ அதிகாரிகளின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
மேலும், அடுத்த நாளும் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என சிபிஐ அதிகாரிகள் விஜய்யிடம் தெரிவித்த நிலையில், பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட இருப்பதால் மற்றொரு நாளில் மீண்டும் விசாரணைக்கு ஆஜராவதாக தவெக தலைவர் விஜய் தெரிவித்ததாக செய்திகள் வெளியாகின.
இந்நிலையில், 12ஆம் தேதி விசாரணைக்கு பிறகு டெல்லியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் சட்ட நிபுணர்களுடன் வழக்கு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய நிலையில், ஜனவரி 13ஆம் தேதி மதியம் டெல்லியில் இருந்து விஜய் சென்னை திரும்பினார்.
இந்நிலையில், மீண்டும் விஜய் சிபிஐ விசாரணைக்கு எப்போதும் ஆஜராவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்திருந்த நிலையில், இது தொடர்பாக ஜனவரி 13ஆம் தேதி காலை பதிலளித்த தவெக நிர்வாகி நிர்மல் குமார், சிபிஐ சம்மன் அனுப்பினால் விஜய் நேரில் ஆஜராவார் என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இதனிடையே 13ஆம் தேதி மாலையே, சிபிஐ அதிகாரிகள் மீண்டும் ஆஜராகக்கோரி விஜய்க்கு சம்மன் அனுப்பியதாக தகவல் வெளியானது. அதன்படி வருகிற 19ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு டெல்லி சிபிஐ அலுவலத்தில் ஆஜராகும்படி அந்த சம்மனில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக தவெக சார்பில் இருந்து எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
இந்நிலையில், தனி விமானத்தில் சென்னையில் இருந்து டெல்லிக்கு விஜய் புறப்பட்டு சென்றார். டெல்லியில் இன்று இரவு தங்கும் விஜய், நாளை காலை சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராவார் என்று கூறப்படுகிறது. விஜய்யிடம் நாளை நடத்தப்படும் விசாரணையை தொடர்ந்தே இந்த வழக்கில் அடுத்த கட்ட நகர்வு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.