புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து; பரப்புரையில் விஜய் உறுதி
தமிழ்நாட்டில் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே குழப்பம் இருப்பதாகவும், புதுச்சேரியிலும் அதே குழப்பநிலை நீடிப்பதாகவும் விஜய் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : April 4, 2026 at 6:46 PM IST
புதுச்சேரி: தவெக ஆட்சியில் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து பெற்றுத்தருவோம் என தவெக தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது. ஆகையால், தற்போது அங்கு அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சார பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில், புதுச்சேரியில் மூன்று இடங்களில் தவெக தலைவர் விஜய் இன்று (ஏப்ரல் 4) பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். இதையொட்டி இன்று காலை நீலாங்கரையில் உள்ள தனது இல்லத்திலிருந்து புதுச்சேரி வந்த விஜய்-க்கு தவெக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இதற்கிடையில் விஜய் ரசிகர் ஒருவர், அவர் பயணித்த காரின் முன்பக்கம் பாய்ந்து கண்ணாடிக்கு முத்தமிட்டு பரபரப்பை ஏற்படுத்தினார்.
புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கான தவெக-வின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள்
புதுச்சேரிக்கான தன்னுடைய தேர்தல் வாக்குறுதிகளை விஜய் வெளியிட்டார். அவை, "துணைநிலை ஆளுநரின் தலையீடு இல்லாத முழுமையான மாநில அந்தஸ்தைப் பெற சட்டப்படி 100 சதவீதம் முயற்சிப்போம். ஆறு மாதங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் நடத்தப்படும். 25 ஆயிரம் ரூபாய் மகப்பேறு உதவித் தொகை வழங்கப்படும். அனைத்து அரசு வேலைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களும் நிரப்பப்படும். 100 சதவீதம் பயிர் காப்பீடு வழங்கப்படும்.
மீன் பிடிக்கச் செல்வோருக்கு லிட்டருக்கு ரூபாய் 20 டீசல் மானியம் வழங்கப்படும். ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ. 25 லட்சம் மருத்துவக் காப்பீடு வழங்கப்படும். வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்களுக்கு 200 யூனிட் வரை கட்டணமின்றி மின்சாரம் வழங்கப்படும். மாநில பல்கலைக்கழகம் - புதுச்சேரி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அப்ளைடு சயின்சஸ் அண்ட் ஆர்ட்ஸ் உருவாக்கப்படும். காரைக்கால், மாஹே மற்றும் ஏனாம் ஆகிய பகுதிகளில் 25 சதவீதம் வளர்ச்சி செலவீனங்களுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படும்" என்றார்.
திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியை விமர்சித்த விஜய்
முன்னதாக தட்டாஞ்சாவடியில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட விஜய், "திமுக-காங்கிரஸ் இரண்டு கட்சிகளும் பேருக்கு கூட்டணி வைத்திருக்கின்றன. குறிப்பிட்ட சில தொகுதிகளில் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து நிற்பதை காண முடிகின்றது. தமிழ்நாட்டில் இருப்பதைப் போலவே புதுச்சேரியிலும் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியில் குழப்பநிலை நீடிக்கிறது" என்றார்.
என்.ஆர் காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணியையும் விட்டு வைக்காத விஜய்
திமுகவை தொடர்ந்து என்.ஆர் காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணியையும் விஜய் விமர்சித்தார். இதுகுறித்து அவர் கூறியதாவது, "இது சேர்ந்திருக்கும் கூட்டணி அல்ல. சேர்ந்திருக்க முடியாம சோர்ந்திருக்கும் கூட்டணி. கூட்டணி இருக்குன்னு ஒரு பக்கமும், கூட்டணி இல்லைன்னு இன்னொரு பக்கமும், தினம் தினம் ஒரு செய்தி இவர்கள் குறித்து வந்தது. நம்மை வைத்து அவர்களா ஒரு அரசியல் செய்ததை பாத்திருப்பீர்கள்" என்றார்.
புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து
மேலும் பேசிய அவர், "புதுச்சேரி மக்களோட மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கை பல வருஷமா நிலுவையில் இருக்கு. இதை எந்த அரசாங்கமும் கொண்டு வரல. 20 வருஷத்துக்கு முன்னரே சுஷ்மா சுவராஜ் குழு, புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுக்கலாம்னு பரிந்துரைத்தும் அது நிறைவேற்றப்படல. மக்கள் மீது அக்கறை இருந்தால் ஏன் இவ்வளவு நாள் இந்த இழுபறி? நிலவுகிறது.
புதுச்சேரியில் சிறுபான்மை சகோதரர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து மக்களுக்கும் பாதுகாப்பு வேண்டும். சிறுபான்மை வேஷம் போடுற கூட்டணியை நம்ப வேண்டாம். சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான கூட்டணியையும் நம்ப வேண்டாம். இரண்டு கூட்டணிக்கும் ஓட்டு போடுவது பயனற்றது.
உங்க விஜய்க்கு ஓட்டு போடுறதா நினைச்சு போடுங்க
புதுச்சேரி மக்கள், திமுக-காங்கிரஸ், பாஜக-என்ஆர் காங்கிரஸ் இந்த இரண்டு கூட்டணிகளும் உங்களுக்கு எதையும் செய்யாது. மக்களுக்காக மக்களோட மக்களாக நிற்கும் தவெக வேட்பாளர்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க. உங்க விஜய்க்கு ஓட்டு போடுறதா நினைத்து ஓட்டு போடுங்க. உங்கள் தேவைகள் நிறைவேற தவெக துணை நிற்கும். எங்களுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க" என்றார்.