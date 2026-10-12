பினராயி விஜயன் மீது ஒரே நாளில் இரு வழக்குகள் - லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு
ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்வதற்கு முன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எந்தவொரு முதற்கட்ட விசாரணையையும் நடத்தவில்லை; இது தங்களின் அடிப்படைச் சட்ட உரிமையை மறுப்பதாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 3:25 PM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரள அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ள சிஎம்ஆர்எல் (CMRL) விவகாரத்தில், முன்னாள் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. இதனை எதிர்த்து அவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.
கொச்சியை சேர்ந்த 'கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூடைல் லிமிடெட்' (CMRL) என்ற தனியார் நிறுவனம், பினராயி விஜயனின் மகள் வீணாவின் ஐடி நிறுவனமான 'எக்ஸாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸ்' நிறுவனத்திற்கு எந்தவொரு சேவையும் பெறாமல் ரூ. 3.28 கோடி வரை பல்வேறு தவணைகளாக வழங்கியதாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியது. இது தொடர்பாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக விசாரணை நடைபெற்று வந்தது.
இந்த நிலையில், வழக்கறிஞர் கே.எம். ஷாஜஹான் என்பவர் கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில் சிஎம்ஆர்எல் விவகாரம் தொடர்பாக பினராயி விஜயன் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். இந்த வழக்கை கடந்த 9-ந் தேதி விசாரித்த உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதி அமர்வு, பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் மீது ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் உடனடியாக வழக்குப்பதிவு செய்து லஞ்ச ஒழிப்பு விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டது.
இந்த உத்தரவின்படி, இன்று காலையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் இரண்டு வழக்குகளை பதிவு செய்தனர்.
பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள இரண்டு வழக்குகள் விவரம்
முதல் வழக்கு, பினராயி விஜயன் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில், தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி அரசு இயந்திரங்கள் மூலம் CMRL நிறுவனத்திற்கு சாதகமாக செயல்பட்டதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் பினராயி விஜயன் முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இரண்டாவது வழக்கு, லஞ்சம் பெற்ற தொகையை, பல்வேறு போலி நிறுவனங்கள் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு கடத்தியதாகக் கூறி ஹவாலா பரிவர்த்தனை தொடர்பாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் பினராயி விஜயனின் மருமகனும் முன்னாள் அமைச்சருமான பி.ஏ. முகமது ரியாஸ் முதல் குற்றவாளியாகவும், மகள் வீணா இரண்டாவது குற்றவாளியாகவும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
பினராயி விஜயன் மேல்முறையீடு
இந்த நிலையில், பினராயி விஜயன் குடும்பத்தினர் தரப்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வழக்கறிஞர் விபின் சி. விஜயன் மற்றும் கில்பர்ட் ஜார்ஜ் கொரையா ஆகியோர் மூலம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட தங்களின் தரப்பு வாதங்களைக் கேட்காமலேயே, தனிநீதிபதி அமர்வு நேரடியாக வழக்குப் பதிவு செய்ய உத்தரவிட்டது இயற்கை நீதிக்கு எதிரானது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்வதற்கு முன் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எந்தவொரு முதற்கட்ட விசாரணையையும் நடத்தவில்லை; இது தங்களின் அடிப்படைச் சட்ட உரிமையை மறுப்பதாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குற்றச்சாட்டுகளில் எந்தவொரு முகாந்திரமும் இல்லை. ஏற்கனவே நீதிமன்றங்களால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட பழைய புகார்களை அமலாக்கத் துறையின் கடிதத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு மீண்டும் தூண்டுவது சட்டவிரோதமானது என்றும் மனுவில் வாதிடப்பட்டுள்ளது.
இன்று பிற்பகல் 1.45 மணியளவில் இந்த அவசர மேல்முறையீட்டு மனு உயர் நீதிமன்ற டிவிஷன் பெஞ்ச் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. விசாரணையின் முடிவில் தான், பினராயி விஜயன் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு எதிரான லஞ்ச ஒழிப்பு விசாரணை தொடருமா? அல்லது தடை செய்யப்படுமா? என்பது தெரியவரும்.