மத்திய அமைச்சர் தொகுதியில் அவலம்| ஆற்றில் நடுவே தூண்களில் தாவிச் செல்லும் பள்ளி மாணவர்கள்
தற்காலிகப் பாலம் அமைப்பதற்கான திட்ட வரைவு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், கக்ருவா கிராமத்திற்கு அருகிலேயே புதிய பள்ளி ஒன்றைத் தொடங்குவது குறித்துப் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 4, 2026 at 4:19 PM IST
விதிஷா: மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் விதிஷா மாவட்டத்தில் உள்ள கக்ருவா கிராமத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்கள், வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடும் பெட்வா நதியின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள தடுப்பணையின் சிமெண்ட் தூண்கள் மீது ஆபத்தான முறையில் தாவி தாவி செல்லும் வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மழைக்காலத்தில் நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலையிலும், தங்களின் படிப்பை நிறுத்த கூடாது என்பதற்காக மாணவர்கள் இந்த 'மரணப் பயணத்தை' மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கக்ருவா கிராமத்தில் உள்ள மாணவர்கள், அருகில் உள்ள பாலோ கிராமத்தில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். இந்த பள்ளிக்கு அரசு அமைத்து கொடுத்த தார்ச்சாலை வழியாக செல்ல வேண்டுமென்றால், மாணவர்கள் சுமார் 10 முதல் 12 கிலோ மீட்டர் வரை சுற்றி செல்ல வேண்டும். ஆனால், இந்த தடுப்பணையைக் கடந்தால் வெறும் 1.5 கிலோ மீட்டர் தூரத்திலேயே பள்ளியை அடைந்துவிடலாம்.
இதற்காக, 9-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 5 மாணவிகள் உட்பட 9 சிறுவர்கள் தினமும் இந்த ஆபத்தான வழியை பயன்படுத்துகின்றனர். நதியின் நடுவே 3 முதல் 4 அடி இடைவெளியில் அமைந்துள்ள 10 வட்ட வடிவ சிமெண்ட் தூண்களின் மீது, பள்ளிப் பைகளைச் சுமந்து கொண்டு ஒவ்வொரு தூணாகக் குதித்துக் கடந்து செல்கின்றனர்.
தற்போது பருவமழை காலம் என்பதால் பெட்வா நதியில் நீர்மட்டம் கணிசமாக உயர்ந்து, தண்ணீர் வேகமாகப் பாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இதனால் சிமெண்ட் தூண்களின் மேற்பரப்பு வழுக்கும் தன்மையுடன் காணப்படுகிறது. தவறி ஒரு நொடிக் கால் சறுக்கினாலும், வேகம் எடுக்கும் ஆற்று வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்படும் அபாயம் உள்ளது.
"நாங்கள் தினந்தோறும் வயல் வேலைக்கு சென்றுவிடுவோம். இதனால் குழந்தைகளை பள்ளியில் கொண்டு போய் விடவோ அல்லது அழைத்து வரவோ முடிவதில்லை. ஆபத்து என்று தெரிந்தும் படிப்பிற்காக அனுப்ப வேண்டியுள்ளது. இந்த வழிக்கு அஞ்சி ஒரு மாணவி பள்ளிக்கு செல்லாததால் தேர்வில் தோல்வியடைந்துள்ளார்" என்று ஒரு பெற்றோர் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த அவலம் அரங்கேறியுள்ள விதிஷா மாவட்டம், தற்போதைய மத்திய வேளாண்மைத் துறை அமைச்சரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான சிவராஜ் சிங் சவுகானின் நாடாளுமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஆபத்தான முறையில் மாணவர்கள் செல்லும் வீடியோ வைரலானதை அடுத்து, உள்ளூர் மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. முதற்கட்டமாக, அந்த மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக சாலை வழியாக எளிதாகப் பள்ளிக்குச் செல்ல ஏதுவாக, அவர்களுக்குப் புதிய மிதிவண்டிகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது.
மேலும், அந்த இடத்தில் தற்காலிகப் பாலம் அமைப்பதற்கான திட்ட வரைவு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், கக்ருவா கிராமத்திற்கு அருகிலேயே புதிய பள்ளி ஒன்றை தொடங்குவது குறித்துப் பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.