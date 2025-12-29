ETV Bharat / bharat

தமிழ் பண்பாடு மீது பிரதமர் மோடி மிகுந்த பற்று கொண்டவர் - சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பெருமிதம்

புதுச்சேரியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட 216 குடியிருப்புகளை பயனாளிகளுக்கு ஒப்படைக்கும் விழா நடைபெற்றது.

புதிய குடியிருப்பு வழங்கும் விழா
புதிய குடியிருப்பு வழங்கும் விழா (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 6:16 PM IST

விழுப்புரம்: பிரதமர் மோடி தமிழ் பண்பாட்டின் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டவர் என்று குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

புதுச்சேரி குமரகுரு பகுதியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக கட்டப்பட்ட 216 குடியிருப்புகளை பயனாளிகளுக்கு ஒப்படைக்கும் விழா இன்று நடைபெற்றது. விழாவில் குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு குடியிருப்புகளுக்கான சாவியை வழங்கினார். முன்னதாக இந்த விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்த அவரை, துணை நிலை ஆளுநர் கைலாசநாதன் மற்றும் முதல்வர் ரங்கசாமி ஆகியோர் வரவேற்றனர்.

விழாவில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பேசுகையில், 'நமது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் எந்த பதவிக்கு சென்றாலும் அதற்கு பெருமை சேர்ப்பவர். தற்போது நாடாளுமன்ற மேலவையை மிகச் சிறப்பாக வழி நடத்தி வருகிறார். இறைவன் பால் கொண்டுள்ள அதீத பக்தி தான் அவரை உயரிய இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்துள்ளது. புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிக்கு அவர் எப்போதும் உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார்' என்று பேசினார்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பேசுகையில், 'புதுச்சேரி மண்ணோடு எனக்கு இருக்கும் தொடர்பு இன்றும் தொடர்கிறது. அது தொடரும். மகாகவி பாரதியார் இங்கு வாழ்ந்த 10 ஆண்டுகளில் தான் உன்னதமான படைப்புகள் உருவாயின. பிரதமர் மோடி தமிழ் பண்பாட்டின் மீது மிகுந்த பற்று கொண்டவர். அதன் காரணமாக தான் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தில் தமிழகத்திற்கும், புதுச்சேரிக்கும் கூடுதல் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டது. பிரதமர் விரைவில் புதுச்சேரிக்கு வரவுள்ளார். அப்போது முதல்வர் ரங்கசாமி முன் வைக்கும் அனைத்து கோரிக்கைகளும் நிச்சயம் செயல் திட்டங்களாக மாற்றப்படும்' என்று பேசினார்.

துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்
குடியரசு துணைத் தலைவர் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இவ்விழாவில் சட்டப்பேரவை தலைவர் செல்வம், அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம், ஜெயக்குமார், ஜான் குமார், திருமுருகன், லட்சுமி நாராயணன் மற்றும் செல்வகணபதி எம்.பி, திமுக எம்எல்ஏ அனிபால் கென்னடி உள்ளிட்ட முக்கியப் பிரமுகர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.

வீடு பெற்ற பயனாளிகள் குடியரசு துணைத் தலைவரிடம் இருந்து சாவியை பெற்ற போது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். துணை ஜனாதிபதியின் வருகையையொட்டி துணை ராணுவம் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது. இதற்காக 1500 க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.

துணை ராணுவப் படையினர் 280க்கும் மேற்பட்டோர் வரவழைக்கப்பட்டு அவர்கள் முக்கிய சந்திப்புகளில் துப்பாக்கி ஏந்தியபடி தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் ரோந்துப் பணிகளில் ஈடுபட்டுனர். இதேப் போன்று கடலோர பகுதிகளில் இந்திய கடலோர காவல் படையினரும், புதுச்சேரி கடலோர காவல் போலீசாரும் தீவிர ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.

