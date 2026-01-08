அறிவியல் அறிவு 4 சுவர்களுக்குள் அடைக்கப்பட கூடாது - வெங்கையா நாயுடு
வாசகர்கள் அறிவியலை எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் புகுத்த வேண்டும் என்பதில் ராமோஜி ராவ் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்ததாக வெங்கைய்ய நாயுடு புகழாரம் சூட்டினார்.
Published : January 8, 2026 at 7:45 PM IST
ஹைதராபாத்: மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் தாய்மொழியில் அறிவியல் கல்வியை வழங்க வேண்டுமென முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய்ய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டார்.
‘Lab To Society: Role Of Science Communication In Building Viksit Bharat @2047’ என்ற தலைப்பில் தேசிய மாநாடு ஹைதராபாத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டை ஈநாடு நாளிதழ், ஈடிவி மற்றும் ஈடிவி பாரத் ஆகியவற்றுடன், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொடர்பு அகாடமி (ASTC) மற்றும் இந்திய தேசிய அறிவியல் அகாடமி (NASI) - தெலங்கானா ஆகியவை இணைந்து நடத்தின. இந்த மாநாட்டில் முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய்ய நாயுடு தொடக்க உரையை ஆற்றினார்.
அவர் பேசுகையில், இந்த மாநாட்டில் ஈநாடு குழுமம் இணைந்திருப்பது தனக்கு மகிழ்ச்சியளிப்பதாக தெரிவித்தார். அறிவியல் குறித்து வெங்கைய்ய நாயுடு ஆற்றிய உரையில், “சமூகத்தின் முன்னேற்றம் குறித்து சிந்தித்து பணியாற்றுவதையே ஈநாடு குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறது. தெலுங்கு செய்தித்தாள் துறையில் ஸ்ரீராமோஜி ராவ் ஒரு புரட்சியையே உருவாக்கி உள்ளார். அவரை ஒரு வழிகாட்டி நட்சத்திரம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.
தெலுங்கு பத்திரிகை வாசகர்கள் அறிவியல் அறிவை எளிதில் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் புகுத்த வேண்டும் என்பதில் ராமோஜி ராவ் மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தார். அதனாலேயே அறிவியல் சார்ந்த கட்டுரைகளுக்கு ஈநாடு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, ஈநாட்டில் ‘ஞான நேத்ரம்’ (அறிவுக் கண்) என்ற தலைப்பில் கட்டுரைகள் வெளியாகின்றன. அதில், சிக்கலான அறிவியலை எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எழுதப்பட்டு வருகின்றன.
அறிவியல் மீது மக்களுக்கு எந்த அளவிற்கு ஆர்வத்தை அதிகரிக்கிறோமோ அதே அளவிற்கு நாடும் அறிவியல் துறையில் முன்னேறும். நமது வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் முக்கியப்பங்கு வகிக்கின்றன” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஆய்வகங்களில் நடத்தப்படுகிற ஆராய்ச்சிகளின் முடிவுகள் சமூகத்திற்கு பயனளிக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும். அவை கல்வி மற்றும் தொழில்துறையுடன் இணைந்திருப்பது முக்கியமானது. நாம் இப்போது செயற்கை நுண்ணறிவுடன் (AI) வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அதில் உண்மையான தகவல்கள் கிடைப்பது அவசியம். ஏனென்றால் இந்த செயற்கை நுண்ணறிவானது பேரழிவை ஏற்படுத்தும் என நான் அஞ்சுகிறேன்” என்றார்.
மேலும் விவசாயிகளுக்கு அறிவியல் எந்த அளவிற்கு முக்கியம் என்பது குறித்து பேசிய வெங்கய்ய நாயுடு, “பூச்சிக்கொல்லிகள் எந்த அளவிற்கு மனிதர்களை பாதிக்கும் என்பது குறித்த போதுமான விவரங்கள் இதுவரை விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படவில்லை என்பதை நாம் அனைவரும் நன்கு அறிவோம். எம்.எஸ் சுவாமிநாதன் மேற்கொண்ட முயற்சிகளால் தான் இப்போது நாம் உணவை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறோம். அதுதான் அறிவியலின் மேன்மை” என்றார்.
குறிப்பாக, அறிவியலை அவரவர் தாய்மொழியிலேயே கற்பிக்க வேண்டும். அப்போது தான் நன்றாக புரிந்து கொள்ள முடியும். தாய்மொழி கண்பார்வை போன்றது. ஆங்கிலம் கண்ணாடி போன்றது என்று கூறினார்.