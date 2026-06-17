பண மோசடி வழக்கு: அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு ஆஜரான பினராயி விஜயனின் மகள்
ஏற்கனவே வீணாவின் 3 வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. திருவனந்தபுரத்திலுள்ள பினராயி விஜயனின் வீடு மற்றும் வீணாவின் வீடு உள்ளிட்ட 12 இடங்களில் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
Published : June 17, 2026 at 2:53 PM IST
எர்ணாகுளம்: பண மோசடி வழக்கு தொடர்பான விசாரணைக்காக, கேரள எதிர்க்கட்சி தலைவர் பினராயி விஜயனின் மகள் வீணா, கொச்சியிலுள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் இன்று ஆஜரானார்.
கேரளாவில் கனிம உற்பத்தியில் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் கூட்டு நிறுவனமாக அறியப்படுகிறது 'கொச்சின் மினரல்ஸ் அண்ட் ரூடைல் லிமிடெட்' (CMRL) நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்தில் 2019-ல் வருமான வரித்துறை திடீர் சோதனை நடத்தியது. அப்போது சுமார் ரூ.130 கோடி போலிச் செலவுகள் கண்டறியப்பட்டன.
இதில், ஐடி சேவைகள் ஏதும் வழங்காமல், அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த பினராயி விஜயனின் மகள் வீணாவின் எக்சாலாஜிக் சொல்யூஷன்ஸ் (Exalogic Solutions) என்ற ஐடி நிறுவனத்திற்கு ரூ. 1.72 கோடி அளித்திருப்பது தெரிய வந்தது பின்னர் நடத்தப்பட்ட முழு விசாரணையில் ரூ.2.78 கோடி வழங்கியிருப்பது தெரிய வந்தது.
வருமான வரித்துறை அறிக்கையைத் தொடர்ந்து, மத்திய கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகம் இதனை மறைமுக பணப் பரிமாற்றம் மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டமீறல் பிரிவின் கீழ் விசாரிக்க உத்தரவிட்டது. தீவிர மோசடி விசாரணை அலுவலகம் (SFIO - Serious Fraud Investigation Office) இந்த வழக்கை கையில் எடுத்து, வீணா மற்றும் சிஎம்ஆர்எல் அதிகாரிகள் உட்பட 27 பேர் மீது குற்றப்பத்திரிகையை எர்ணாகுளம் நீதிமன்றத்தில் ஏப்ரல் 2025-ல் தாக்கல் செய்தது.
பினராயி விஜயனின் மகள் வீணா மீது, சேவைகளை தராமல் ஒரு முக்கிய அரசியல் தலைவரின் மகள் என்ற செல்வாக்கைப் பயன்படுத்தி சட்டவிரோதமாக பணம் பெற்றது (Fictitious payments) மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்ட விதிகளை (Companies Act) மீறியது ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
தீவிர மோசடி விசாரணை அலுவலகம் தாக்கல் செய்த கிரிமினல் புகாரின் அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறை வீணா மற்றும் அவரது எக்சாலாஜிக் நிறுவனத்திற்கு எதிராக பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தது. இந்த வழக்கின் கீழ் பெறப்பட்ட நிதி அனைத்தும் "குற்றத்தின் மூலம் ஈட்டப்பட்ட வருவாய்" என அமலாக்கத்துறை வரையறுத்துள்ளது. மேலும், சிஎம்ஆர்எல் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான 'எம்பவர் இந்தியா' என்ற நிறுவனத்தில் இருந்து எக்சாலாஜிக் நிறுவனம் திரும்பச் செலுத்தாத ரூ. 50 லட்சம் கடனையும் இந்த கிரிமினல் வழக்கின் வரம்பிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
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இதனிடையே, அமலாக்கத் துறை விசாரணைக்கு தடை கோரி, சி.எம்.ஆர்.எல் நிறுவனம் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகிய நிலையில், அந்த மனுக்களை தனி நீதிபதி மற்றும் இரு நீதிபதிகள் அமர்வுகளில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.
இதனைத் தொடர்ந்து, தீவிர மோசடி புலனாய்வு அலுவலகத்தின் வசமுள்ள அனைத்து ஆவணங்களையும் அமலாக்கத்துறையிடம் சமர்பிக்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்ததன் பேரில், தற்போது வரை 134 ஆவணங்கள் அமலாக்கத்துறை வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
கடந்த சில நாட்களாக, சி.எம்.ஆர்.எல்லின் மூத்த அதிகாரிகள், நிர்வாக இயக்குநர் சசிதரன் கர்த்தா மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரிடம் விசாரணை நடத்தி முடிக்கப்பட்ட நிலையில், வீணாவிடமும் விசாரணை நடத்த நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அவர் உடல்நலத்தை காரணம் காட்டி, 2 வாரங்கள் கால அவகாசம் கேட்டிருந்த நிலையில், அவருக்கு 5 நாட்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து இந்த வழக்கு விசாரணைக்காக, கேரள முன்னாள் முதலமைச்சரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான பினராயி விஜயனின் மகள் வீணா இன்று கொச்சியில் உள்ள அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜரானார். காலை 10.30 மணியளவில் தனது கணவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான முகமது ரியாஸுடன் அவர் வந்த நிலையில், அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் முன்பு பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, வீணாவின் 3 வங்கி கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. திருவனந்தபுரத்திலுள்ள பினராயி விஜயனின் வீடு மற்றும் வீணாவின் வீடு உள்ளிட்ட 12 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது.