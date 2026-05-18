கேரளம் முதலமைச்சராக வி.டி.சதீசன் பதவியேற்பு; அமைச்சரவையில் 2 பெண் உறுப்பினர்களுக்கு இடம்
கேரள முதலமைச்சருடன் 2 பெண் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
Published : May 18, 2026 at 11:28 AM IST
திருவனந்தபுரம்: கேரளமின் முதலமைச்சராக காங்கிரஸ் கட்சியின் வி.டி.சதீசன் பதவியேற்றுக்கொண்டார்.
கேரளம் சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தலில், காங்கிரஸ் கட்சி பெருவாரியான இடங்களில் வெற்றிபெற்று ஆட்சி அமைக்கும் அதிகாரத்தை பெற்றது. பத்து வருடங்கள் கழித்து ஆட்சி பொறுப்பேற்க தயாராக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து யார் அடுத்த முதலமைச்சர் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. அப்போது, காங்கிரஸ் தலைமை வி.டி.சதீசன் தான் அடுத்த கேரளம் முதலமைச்சர் என அறிவித்தது.
தொடர்ந்து, இன்று வி.டி.சதீசனுக்கு கேரளம் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஷ்வநாத் அர்லேகர் பதவி பிரமாணம் செய்துவைத்தார். தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்றது போலவே, முதலில் வந்தே மாதரம், அதன்பின்னர் தேசிய கீதம் பாடப்பட்ட பின், வி.டி.சதீசன் முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.
கேரளம் சட்டப்பேரவை வளாகத்திற்கு பின்னால் அமைந்திருக்கும் சென்ட்ரல் மைதானத்தில் வைத்து இந்த முதலமைச்சர் பதவியேற்கு விழா ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. வி.டி.சதீசனுடன் 2 பெண் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும், அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.