அசாமில் லாரி மீது வேன் மோதி கோர விபத்து: பலி எண்ணிக்கை 23-ஆக உயர்வு
இந்த விபத்து எப்படி நிகழந்தது, யார் மீது தவறு உள்ளது என்பது பற்றி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : November 13, 2026 at 6:19 PM IST
குவாஹாட்டி: அசாமில் லாரி மீது டெம்போ வேன் மோதிய விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 23-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அசாம் மாநிலம் போகாகட் மாவட்டத்தில் இருந்து நாகோன் மாவட்டத்துக்கு கல்லூரி மாணவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு டெம்போ வேன் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது.
இந்நிலையில், காஸிரங்கா பகுதி அருகே சென்றபோது முன்னால் சென்ற லாரி மீது டெம்போ வேன் அதிவேகமாக மோதியதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த கோர விபத்தில் வேனில் இருந்த 10 பேர் உயிரிழந்ததாக முதலில் கூறப்பட்டது. பின்னர், உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 16-ஆக உயர்ந்து தற்போது 23-ஆக அதிகரித்துள்ளது.
விபத்தில் காயமடைந்தவர்களை போலீசாரும், பொதுமக்களும் மீட்டு அருகில் உள்ள கோஹாரா மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர்.
அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் சிலரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
விபத்துக்கான காரணம் இதுவரை தெரியவில்லை. உயிரிழந்தவர்களில் எத்தனை பேர் கல்லூரி மாணவர்கள் என்கிற விவரமும் வெளியாகவில்லை. இதுகுறித்து கோலாகட் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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இந்நிலையில், இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வ சர்மா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், "காஸிரங்கா அருகே நிகழ்ந்த விபத்து மிகுந்த வருத்தத்தை அளிப்பதாக உள்ளது. இந்த விபத்தால் ஏற்பட்ட உயிர்ச்சேதம் எங்கள் அனைவரையும் உலுக்கியுள்ளது.
தங்களின் அன்புக்கு உரியவர்களை இழந்த அனைவரையும் எனது மனம் நினைத்து பார்க்கிறது. அவர்களின் வலியை போக்க என்னிடத்தில் எந்த வார்த்தைகளும் இல்லை.
ஆனால், அவர்கள் தனியாக இல்லை. அரசாங்கமே அவர்களுடன் நிற்கிறது என்பதை மட்டும் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன்.
இந்த விபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு உயர் சிகிச்சை அளிப்பதே எங்களின் முதன்மை நோக்கமாக உள்ளது. அவர்கள் விரைவில் குணமடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்" என அசாம் முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார்.