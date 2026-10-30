மலைச்சரிவில் மோதி நொறுங்கிய ஹெலிகாப்டர் - விமானி உட்பட ஆறு பேர் உயிரிழப்பு
ஜோஷிமத் பகுதியில் உள்ள மார்வாரி பாலத்திற்கு மேலே, ஜேபி பவர் ஹவுஸ் (JP Power House) அருகே மலைச்சரிவில் ஹெலிகாப்டர் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக சமோலி மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 10:53 PM IST
சமோலி: உத்தராகண்ட் மாநிலம் பத்ரிநாத்தில் இருந்து டேராடூனுக்கு சென்றுகொண்டிருந்த ஹெலிகாப்டர், வான் போக்குவரத்து அதிகாரிகளுடனான தொடர்பை இழந்த நிலையில், சமோலி மாவட்டத்திற்குட்பட்ட ஜோஷிமத் பகுதியில், சாயென் (Chaien) கிராமத்திற்கு அருகே விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த விபத்தில் விமானி உட்பட அதில் பபணித்த ஆறு பேரும் உயிரிழந்ததாகவும், அவர்களின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டதாகவும் சமோலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுர்ஜீத் சிங் பன்வார் தெரிவித்தார்.
'ட்ரான்ஸ் பாரத் ஏவியேஷன்' (Trans Bharat Aviation) நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான இந்த ஹெலிகாப்டர், இன்று மதியம் 1:14 மணியளவில் பத்ரிநாத்தில் இருந்து டேராடூனில் உள்ள சகஸ்தரதாரா ஹெலிபேடை நோக்கிப் புறப்பட்டது.
ஜோஷிமத் பள்ளத்தாக்கில், 'ஹாத்தி பர்வதம்' (Hathi Parvat) அருகே பறந்துகொண்டிருந்தபோது ஹெலிகாப்டர் உடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அதன் இருப்பிடத்தைக் காட்டும் கண்காணிப்பு அமைப்பும் (tracking system) செயல்படாமல் போனதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஜோஷிமத் பகுதியில் உள்ள மார்வாரி பாலத்திற்கு மேலே, ஜேபி பவர் ஹவுஸ் அருகே மலைச்சரிவில் ஹெலிகாப்டர் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக சமோலி மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
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இந்த விபத்து குறித்து, சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், "டிரான்ஸ்பாரத் ஏவியேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட்' (M/S Transbharat Aviation Pvt Ltd) நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் VT-HCX என்ற பதிவு எண் கொண்ட AS350B3 ரக ஹெலிகாப்டர் ஒன்று இன்று விபத்துக்குள்ளாகி, ஜோஷிமத் அருகே உள்ள சாய் (Chai) கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள வனப்பகுதியில் விழுந்து நொறுங்கியது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
"இந்த விபத்து குறித்து ஆரம்பகட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக, சிவில் விமானப் போக்குவரத்து தலைமை இயக்குநரகத்தின் (DGCA) குழு ஒன்று டேராடூனுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது" என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உயிரிழந்தவர்கள் விவரம்: விமானி கேப்டன் ஹிமான்ஷு சபர்வால் (48) டெல்லியைச் சேர்ந்தவர். பயணிகள் பிரதாபா (41), அருண் சலுன்கே (44), வி.பி. சங்கர் கௌடா (39), சுதிர் கே (50) மற்றும் எச்.எஸ்.நாகராஜா என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
பயணிகள் அனைவரும் கர்நாடக மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும், இவர்களில் அருண் சலுன்கே பெங்களூரு காவல் துறையின் குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளர் எனவும் சமோலி எஸ்பி தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த விபத்து குறித்து வருத்தம் தெரிவித்துள்ள கர்நாடக மாநில முதலமைச்சர் டி.கே.சிவக்குமார், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை கர்நாடகம் கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.