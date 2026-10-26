ராகுல் காந்திக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது உ.பி. நீதிமன்றம்
ராகுல் காந்தி பூர்வாஞ்சால் விரைவு சாலையில் வாகன அணிவகுப்பில் ஈடுபட்டிருந்த போது, 4 முதல் 5 வாகனங்களும், ஒரு ஆம்புலன்ஸும் மோதிக்கொண்டன. இந்த விபத்தில் யாருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்படவில்லை.
By PTI
Published : October 26, 2026 at 1:26 PM IST
லக்னோ: 2018 ஆம் ஆண்டு அமித் ஷா குறித்து அவதூறு பேசியதாக மக்களவை எதிர்க் கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கை உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் சுல்தான்பூர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா குறித்து அவதூறாக பேசியதாக ராகுல் காந்தி மீது தொடரப்பட்ட வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
அதற்காக உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் சுல்தான்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக ராகுல் காந்தி வருகை புரிந்தார். இன்று காலை டெல்லியிலிருந்து லக்னோ விமான நிலையத்திற்கு வந்த அவரை, உத்தரப்பிரதேச மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ராதனா மிஸ்ரா மற்றும் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் பிரமோத் திவாரி ஆகியோர் வரவேற்றனர். கட்சி ஆதரவாளர்கள் பலரும் விமான நிலையம் முன்பு திரண்டிருந்தனர்.
விமான நிலையத்திலிருந்து நீதிமன்றம் நோக்கி சென்ற ராகுல் காந்தி பூர்வாஞ்சால் விரைவு சாலையில் வாகன அணிவகுப்பில் ஈடுபட்டிருந்த போது, 91 வது மைல்கல் அருகே வாகன அணிவகுப்பிலிருந்த 4 முதல் 5 வாகனங்களும், ஒரு ஆம்புலன்ஸும் மோதிக்கொண்டன. இந்த விபத்தில் யாருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்படவில்லை என்றும், ராகுல் பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்திருக்கிறது.
உள்ளூர் காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்குச் சொந்தமான ஒரு தனியார் வாகனத்தில் திடீரென பிரேக் போட்டதால், அதன் பின்னால் வந்த வாகனங்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்று மோதிக் கொண்டதாகவும், உடனடியாக நிலைமை சரி செய்யப்பட்டு, சுல்தான்பூர் நோக்கி வாகன அணிவகுப்பு தொடரப்பட்டதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறது.
அமித் ஷா குறித்து அவதூறாக பேசியதாக வழக்கு
2018 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் பெங்களூருவில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராகுல் காந்தி, அப்போதைய பாஜக தேசிய தலைவராக அமித் ஷா ஒரு கொலை வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் என்று குறிப்பிட்டார். இந்த கருத்தானது தன்னை காயப்படுத்தியாக கூறி அப்போதைய பாஜக மாவட்ட துணைத் தலைவராக இருந்த விஜய் மிஸ்ரா புகார் அளித்தார். இதன் பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு சுமார் 5 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வந்தது. 2023 ஆம் ஆண்டு ராகுல் காந்தி நேரில் நீதிமன்றம் ஆஜராக உத்தரவிட்டது. அப்போது அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. இந்த வழக்கின் விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில் எம்.பி/ எம்.எல்.ஏ நீதிமன்றம் கடந்த அக்டோபர் 13 ஆம் தேதி விசாரணையை நிறைவு செய்து, தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்திருந்தது.
இன்று இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், சுல்தான்பூர் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி நேரில் ஆஜராக வந்தார். இதனையடுத்து அங்கு காவல்துறை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், நீதிமன்றத்தில் ராகுல் காந்தி ஆஜரான நிலையில், அவர் மீதான அவதூறு வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சுல்தான்பூர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.