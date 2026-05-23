பிரதமர் மோடியுடன் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ சந்திப்பு
டெல்லியில் குவாட் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் இந்தியா, அமெரிக்கா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள்.
By PTI
Published : May 23, 2026 at 6:50 PM IST
புது டெல்லி: அரசு முறைப் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ பிரதமர் மோடியை சந்தித்துப் பேசினார்.
அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ, இன்று காலை கொல்கத்தா விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தார். அவங்கு அவரை அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் வரவேற்றார். அங்கிருந்து மார்கோ ரூபியோ, அன்னை தெரசாவின் மிஷனரீஸ் ஆஃப் சாரிட்டி அமைப்பின் தலைமை அலுவலகமான மதர் ஹவுஸிற்கு சென்றார்.
பின்னர், அங்கிருந்து டெல்லிக்கு புறப்பட்டுச் சென்ற மார்கோ ரூபியோ, டெல்லியில் பிரதமர் மோடியை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பு குறித்து பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "இந்தியா-அமெரிக்கா இடையே விரிவான உலகளாவிய ஒத்துழைப்பில் நிலையான முன்னேற்றம் குறித்தும், பிராந்திய, உலகளாவிய அமைதி, பாதுகாப்பு தொடர்பான விவகாரங்கள் குறித்தும் இருவரும் விவாதித்தோம். இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் உலக நலன்மைக்காக தொடர்ந்து இணைந்து செயல்படும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
|இதையும் படிங்க.. 4 நாட்கள் பயணமாக இந்தியா வந்தார் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர்
அதைத் தொடர்ந்து, ஞாயிறு அன்று டெல்லியில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தில் நடைபெறும் விழாவில் மார்கோ ரூபியோ கலந்து கொள்கிறார். பின்னர், இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கருடன் அவர் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளார்.
அப்போது, எரிசக்தி, வர்த்தகம், முதலீடு, தொழில்நுட்பம், மக்கள் தொடர்பு ஆகியவை துறைகளில் இந்தியா- அமெரிக்கா இடையே உறவை வலுப்படுத்துவது குறித்து இருவரும் விவாதிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Happy to receive the US Secretary of State, Mr. Marco Rubio.— Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2026
We discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security.
India and the United States will continue to work closely for… pic.twitter.com/CuD0DdDXB7
மேலும், மேற்காசிய நிலவரம், போரினால் ஏற்பட்டுள்ள எரிபொருள் தட்டுப்பாடு மற்றும் பொருளாதார இழப்புகள் குறித்தும் அவர்கள் விவாதிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. திங்கள் கிழமை, ஆக்ரா, ஜெய்ப்பூர் ஆகிய நகரங்களுக்கு செல்வதற்கு மார்கோ ரூபியோ திட்டமிட்டுள்ளார்.
டெல்லியில், குவாட் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்கள் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற உள்ளது. அந்த கூட்டத்தில் இந்தியா, அமெரிக்கா, இந்தியா, ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகளின் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்கிறார்கள். அப்போது பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து அவர்கள் விவாதிக்க உள்ளனர்.
இந்தியா மீது அமெரிக்கா வரி விதித்ததாலும், இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையேயான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் தாம் பங்காற்றியதாக அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் கூறியதாலும் இந்தியா-அமெரிக்கா இடையேயான நட்புறவில் விரிசல் ஏற்பட்டது.
|இதையும் படிங்க.. தேர்தலுக்கு பிறகு கூட்டணியை காப்பாற்றும் வலிமை எனக்கு இல்லை - மனம் திறந்த திருமாவளவன்
ஆனால் பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவே இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையிலான மோதல் போக்கு முடிவுக்கு வந்ததாகவும், அதில் அமெரிக்காவின் பங்களிப்பு எதுவும் இல்லை என்றும் இந்தியா தெரிவித்தது. மேலும், அமெரிக்காவின் புதிய குடியேற்ற கொள்கையாலும், ஹெச்1பி விசா கட்டணத்தை உயர்த்தும் முடிவாலும் இந்தியா-அமெரிக்கா இடையேயான உறவில் பின்னடைவு ஏற்பட்டது.
இருப்பினும் கடந்த சில மாதங்களாக இரு நாடுகளும் தங்கள் உறவுகளை சீரமைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு விரைவில் ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்ய முடிவு செய்துள்ளனர்.