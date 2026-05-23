ETV Bharat / bharat

4 நாட்கள் பயணமாக இந்தியா வந்தார் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர்

2012-ல் ஹிலாரி கிளிண்டன் வருகைக்கு பிறகு 14 ஆண்டுகள் கழித்து அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மேற்கு வங்கத்திற்கு வருகை புரிந்திருக்கிறார்.

அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ
அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ (PTI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 23, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கொல்கத்தா: அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ அவரது மனைவி ஜேனட் டி ரூபியோவுடன் 4 நாள் பயணமாக இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ளார்.

கொல்கத்தா விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த அவரை அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் வரவேற்றார். விமான நிலையத்திலிருந்து அன்னை தெரசாவின் மிஷனரீஸ் ஆஃப் சாரிட்டி அமைப்பின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு சென்றார்.

அங்குள்ள மதர் ஹவுஸில் சிறிது நேரம் செலவிட்ட பின்னர், மிஷனரிஸ் ஆஃப் சாரிட்டியின் பொதுச் செயலாளர் சிஸ்டர் கான்செட்டினாவுடன் சிறிது நேரம் உரையாடினார். அதனைத் தொடர்ந்து டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்று அங்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்து பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து உரையாட உள்ளார்.

இந்தியாவுடனான எண்ணெய் வர்த்தக பேச்சுவார்த்தையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியாவிற்கு வழங்கப்படவுள்ள எரிசக்தி குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக இந்தியாவிற்கு வருவதற்கு முன்பு மார்கோ ரூபியோ தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில் அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சரின் வருகை குறித்து அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “அமெரிக்க அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ முதன்முறையாக இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ளார். கொல்கத்தா வந்துள்ள அவர், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை இன்று பிற்பகலில் சந்திக்கவுள்ளார். அடுத்தடுத்த நாட்களில் வர்த்தகம், தொழில்நுட்பம், பாதுகாப்பு, ‘குவாட்’ உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிக்க உள்ளோம்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

மனைவி ஜேனட் டி ரூபியோயுடன் வந்துள்ள மார்கோ ரூபியோ மே 23 முதல் 26 வரை ஆக்ரா, ஜெய்ப்பூர் மற்றும் புதுடெல்லி உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு செல்லவுள்ளார். இதனிடையே புதுடெல்லியில் நடைபெறவுள்ள உயர்மட்ட கூட்டத்தில் ரூபியோவுடன் ஆஸ்திரேலிய வெளியுறவு அமைச்சர் பென்னி வோங், ஜப்பான் வெளியுறவு அமைச்சர் தோஷிமிட்சு மொட்டேகி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது. இந்த கூட்டத்தை இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர் தலைமை தாங்கி நடத்த உள்ளார்.

இதையும் படிங்க: 10 நாட்களுக்குள் 3-வது முறையாக உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை - லிட்டர் எவ்வளவு?

14 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் இந்தியாவிற்கு வருகை தந்துள்ளார். கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு மேற்கு வங்கத்தில் ஆட்சி மாற்றம் நடந்த போது 2012-ல் ஹிலாரி கிளிண்டன் கொல்கத்தாவிற்கு வந்திருந்தார். அவர் மம்தா பானர்ஜியுடன் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக தனிப்பட்ட சந்திப்பு நடத்தி உரையாடினார்.

இந்நிலையில் இந்த முறை பாஜக ஆட்சியை கைப்பற்றிய சில நாட்களுக்குள்ளேயே அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மீண்டும் மேற்கு வங்கத்திற்கு வந்திருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

MARCO RUBIO
US SECRETARY OF STATE IN KOLKATA
PM MODI US SECRETARY MEET
மார்கோ ரூபியோ
US SECRETARY OF STATE MARCO RUBIO

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.