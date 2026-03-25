ஹார்மூஸ் நீரிணையை பாதுகாப்பது அவசியம்: பிரதமர் மோடியை போனில் அழைத்த டிரம்ப்

இன்னும் 2 நாள்களுக்குள் ஹார்மூஸ் நீரிணையை திறக்காவிட்டால், ஈரான் மின்சார உற்பத்தி நிலையங்கள் மீது பயங்கரமாக தாக்குதல் நடத்துவோம் என அமெரிக்கா எச்சரித்திருந்தது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 25, 2026 at 9:01 AM IST

டெல்லி: அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்புடன் தொலைப்பேசியில் உரையாடிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஹார்மூஸ் நீரிணையை திறப்பது உலக நாடுகளுக்கு இன்றியமையாதது என தெரிவித்துள்ளார்.

இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக, ஈரான் ஹார்மூஸ் நீரிணையை முடக்கியுள்ளதால், சர்வதேச வணிகம் பெரிதாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல நாடுகள் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு கிடைக்காமல் திணறி வருகின்றன.

இந்நிலையில், அடுத்த 5 நாள்களுக்கு ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தப்போவதில்லை என்று டிரம்ப் தெரிவித்திருந்தார். ஆனால், இதை ஈரான் மறுத்திருந்த நிலையில், பிரதமர் மோடியை நேரடியாக தொலைப்பேசியில் அழைத்து டிரம்ப் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

டிரம்ப் உடனான ஆலோசனைக்கு பின், ஹார்மூஸ் நீரிணை திறந்திருப்பது இந்தியாவிற்கு மட்டுமல்ல; உலக நாடுகளின் வர்த்தகத்திற்கே முக்கியமானது என மோடி தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பான அவரது எக்ஸ் பதிவில், “அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பிடம் இருந்து தொலைப்பேசி அழைப்பு வந்தது. மேற்காசியாவில் நிலவும் பதற்றமான சூழல் குறித்து பேசினோம். போர் சூழ்ந்துள்ள பகுதிகளில் அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்கு இந்தியா எப்போதும் துணையாக இருக்கும் என்று கூறினேன்.

ஹார்மூஸ் நீரிணை திறந்திருப்பதன் அவசியம் குறித்தும், அனைத்தும் நாடுகளின் கப்பல்களும் அணுகக்கூடியதாக அதை மாற்றுவதன் தேவையை குறித்து உரையாடினோம். ஹார்மூஸ் நீரிணையை பாதுகாப்பான வணிக வழித்தடமாக மாற்றுவது உலக நாடுகளுக்கு இன்றியமையாதது. மேலும், தற்போது நிலவும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண இந்தியா அமெரிக்காவுடன் தொடர்பில் இருக்கும் என்று உறுதி அளித்தேன்” என்று கூறியுள்ளார்.

சில தினங்களுக்கு முன், “இன்னும் 2 நாள்களுக்குள் ஹார்மூஸ் நீரிணையை திறக்காவிட்டால், ஈரான் மின்சார உற்பத்தி நிலையங்கள் மீது பயங்கரமாக தாக்குதல் நடத்துவோம்” என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறைக்கூவல் விடுத்திருந்தார்.

இந்நிலையில், நேற்றைய தினம், “இனிவரும் 5 நாள்களுக்கு ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தாது” என்று திடீரென தனது முடிவில் இருந்து பின்வாங்கினார். ஆனால், “நாங்கள் அமெரிக்காவுடனான எந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையிலும் ஈடுபடவில்லை” என வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ச்சி தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த சூழலில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், பிரதமர் மோடியுடன் தொலைப்பேசியில் உரையாடியது உலக வர்த்தக அரங்கில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

