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'Happy Birthday America' - 250-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு அமெரிக்க தூதரகம் பகிர்ந்த சிறப்பு வீடியோ

முன்னாள் விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்ஸ், இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் முக்கிய பிரபலங்கள் அமெரிக்காவிற்கு தங்களது வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துள்ளனர்.

அமெரிக்காவின் 250-வது சுதந்திர தின கொண்டாட்ட காட்சி
அமெரிக்காவின் 250-வது சுதந்திர தின கொண்டாட்ட காட்சி (AP)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 10:46 AM IST

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புது டெல்லி: அமெரிக்காவின் 250-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, 'Happy Birthday America' என்ற வாசகத்துடன் டெல்லியில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரகம் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

அமெரிக்கா சுதந்திரம் அடைந்து 250 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு, ஜூலை 4ஆம் தேதியான நேற்று முதல் அந்நாட்டு மக்கள் சுதந்திர தினத்தை கோலாகலமாகக் கொண்டாட தொடங்கி உள்ளனர்.

அமெரிக்காவின் கிழக்கு கடற்கரைப் பகுதிகளில் நிலவும் கடுமையான வெப்பநிலையால், அங்கு சுதந்திர தின கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. அதிலும் தலைநகர் வாஷிங்டனில் நடக்கவிருந்த சுதந்திர தின அணிவகுப்பும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதேசமயம், நாட்டின் மறுமுனையான மேற்கு பகுதியில் இதமான வானிலை நிலவுவதால், அங்குள்ள மக்கள் சுதந்திர தினத்தை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் 250-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, டெல்லியில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரகம் நேற்று ஒரு சிறப்பு காணொலியை பகிர்ந்துள்ளது. அந்த வீடியோவில், முன்னாள் விண்வெளி வீராங்கனை சுனிதா வில்லியம்ஸ், இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் முக்கிய பிரபலங்கள் தங்களது வாழ்த்துகளை பகிர்ந்துள்ளனர்.

சுமார் 2.30 நிமிடங்கள் உள்ள அந்த வீடியோவில், ஒலிம்பிக் வீரர் அபினவ் பிந்த்ரா, முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்களான சௌரவ் கங்குலி, ராகுல் டிராவிட் மற்றும் மிதாலி ராஜ், நடிகர் ஆர்.மாதவன், நடிகை ரிதுபர்ணா சென்குப்தா, பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி.வி. சிந்து, காங்கிரஸ் தலைவர் சசி தரூர், இந்தியாவிற்கான அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர் உள்ளிட்ட பலரும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

மேலும், கடந்த மாதம் பிரான்சில் நடைபெற்ற G7 உச்சி மாநாட்டில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருவருக்கும் இடையே நடந்த சந்திப்பு தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள்; அமெரிக்காவின் இந்திய நட்புகளுடன் இணைந்து “இதை நாம் ஒன்றாக கொண்டாட ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கின்றோம்” என அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ பேசியதும் வீடியோவில் இடம்பெற்றுள்ளது.

அதில், “பெரிய பெரிய கனவுகளை காணவும், ஆர்வத்துடன் இருக்க அமெரிக்கா உத்வேகம் அளித்துள்ளது. அமைதியும், அன்பும். Happy Birthday America” என பலரும் பேசியுள்ளனர்.

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சமீபத்தில், அமெரிக்காவின் 250-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, டெல்லியில் ஒரு பிரமாண்ட நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில், வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அமெரிக்காவிற்கு தனது வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

இதுதொடர்பாக, அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் 250-ம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, அந்நாட்டு அரசுக்கும், மக்களுக்கும் எனது நல்வாழ்த்துகள். உலகளாவிய வளர்ச்சிக்கு இருநாடுகளும் இணைந்து தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டுமென ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

AMERICA INDEPENDENCE
அமெரிக்கா குடியரசு தினம்
US 250 YEARS OF INDEPENDENCE
அமெரிக்கா 250 வது குடியரசு தினம்
US INDEPENDENCE DAY

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