இந்தியாவின் முக்கியமான பகுதி காஷ்மீர்: அமெரிக்க தூதர் செர்கியோ கோர்
இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற போரை தொடர்ந்து, ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு செல்ல வேண்டாம் என அமெரிக்கர்களுக்கு அந்நாடு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.
Published : August 19, 2026 at 10:47 PM IST
ஸ்ரீநகர்: இந்தியாவின் முக்கியமான பகுதி காஷ்மீர் என அமெரிக்க தூதர் செர்கியோ கோர் கூறியிருப்பது சர்வதேச அளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளது.
காஷ்மீர் தங்களுக்கு சொந்தமானது என பாகிஸ்தான் நீண்டகாலமாக உரிமைக் கோரி வரும் நிலையில், அமெரிக்க தூதரின் இந்த கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் செர்கியோ கோர், அரசுமுறைப் பயணமாக ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு இன்று (ஆக.19) வருகை தந்தார். இந்தியாவுக்கான 27-வது அமெரிக்க தூதராக கடந்த ஜனவரி மாதம் பொறுப்பேற்ற செர்கியோ, ஜம்மு-காஷ்மீர் வருகை தருவது இதுவே முதல்முறை ஆகும்.
இன்று காலை காஷ்மீர் வந்த அவர், முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லாவை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார். அவருக்கு அங்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இருவரும் நீண்டநேரம் ஆலோசனை நடத்தினர். அதன் பிறகு செர்கியோ கோரும், முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லாவும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது அமெரிக்க தூதர் செர்கியோ கோர் கூறுகையில், "கடந்த கால சம்பவங்களின் காரணமாக ஜம்மு-காஷ்மீர் செல்ல வேண்டாம் என அமெரிக்கர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் இந்த எச்சரிக்கை மறுபரிசீலனை செய்யப்படும். இந்த எச்சரிக்கை நீக்கப்பட வேண்டும் என்பதே அனைவரின் விருப்பம். அதே சமயத்தில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தற்போதைய சூழலில் என்னால் எதுவும் சொல்ல முடியாது.
காஷ்மீர் மிக அழகான பகுதி. 'இந்தியாவின் மிக முக்கியமான பகுதி காஷ்மீர்'. இங்கு நான் முதல்முறையாக வந்திருக்கிறேன். மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உணர்கிறேன்.
காஷ்மீர் முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லா உடனான சந்திப்பு மிகவும் திருப்திகரமாக இருந்தது. பல விஷயங்கள் குறித்து நாங்கள் விவாதித்தோம். பல முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி பேசினோம். இருதரப்பு உறவை பல மடங்கு மேம்படுத்த இந்த பேச்சுவாரத்தை உதவியாக இருந்தது" என செர்கியோ கோர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லா பேசுகையில், "இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான உறவு குறித்து ஆலோசித்தோம். முக்கியமாக, ஜம்மு-காஷ்மீரின் பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் விவாதித்தோம்.
ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு அமெரிக்காவால் என்ன நன்மைகளை செய்ய முடியும் என்பது குறித்து ஆழமாக பேசினோம். இந்த பேச்சுவார்த்தையை அடுத்தக்கட்டத்துக்கு எடுத்து செல்ல நாங்கள் விரும்புகிறோம். எதிர்காலத்தில், அமெரிக்கா - ஜம்மு காஷ்மீர் இடையேயான உறவு மேலும் வலுவடையும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது" என முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லா தெரிவித்தார்.
காஷ்மீரில் சுற்றுலா பயணிகள் மீது தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தியதை அடுத்து, கடந்த 2025-ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் பாகிஸ்தான் மீது 'சிந்தூர் ஆபரேஷன்' என்ற பெயரில் இந்தியா போர் தொடுத்தது.
இந்த போர் பதற்றத்தின் காரணமாக ஜம்மு-காஷ்மீர் செல்ல வேண்டாம் என அமெரிக்கர்களுக்கு அந்நாடு எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.