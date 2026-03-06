ETV Bharat / bharat

யுபிஎஸ்சி தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது - தமிழக மாணவர்கள் அசத்தல்

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் துணை ஆட்சியராகப் பணியாற்றி வரும் ராஜேஸ்வரி சுவி, சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் அகில இந்திய அளவில் இரண்டாமிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம்
மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (File/ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 6, 2026 at 4:52 PM IST

1 Min Read
புதுதில்லி: 2025- ஆம் ஆண்டிற்கான சிவில் சர்வீஸ் எனப்படும் யுபிஎஸ்சி இறுதித் தேர்வு முடிவுகளை மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது.

ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், ஐஎஃப்எஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான யுபிஎஸ்சி இறுதித் தேர்வு முடிவுகளை மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, நாடு முழுவதும் யுபிஎஸ்சி தேர்வு எழுதியவர்களில் 958 பேர் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். இதில் பொதுப்பிரிவைச் சேர்ந்த 317 பேரும், ஓபிசி பிரிவில் 306 பேரும், எஸ்சி பிரிவில் 158 பேரும், எஸ்டி பிரிவில் 73 பேரும், EWS பிரிவில் 104 பேரும் அடங்குவர்.

அதேபோல் தேர்ச்சிப் பெற்றவர்களில் 180 பேர் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளாகவும், 150 பேர் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளாகவும், 55 பேர் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரிகளாகவும் நியமிக்கப்படவுள்ளனர்.

ராஜஸ்தான் மாநிலம், கோட்டாவைச் சேர்ந்த மருத்துவரான அனுஜ் அக்னிகோத்ரி (வயது 26), அகில இந்திய அளவில் ரேங்க் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார்.

யார் இந்த ராஜேஸ்வரி சுவி:

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி சுவி அகில இந்திய அளவில் இரண்டாமிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார். மதுரை மாவட்டம், வாடிப்பட்டியைச் சேர்ந்த இவர் குரூப் 1 தேர்வில் மாநில அளவில் 11-வது இடம் பிடித்து துணை ஆட்சியராகத் தேர்வானார். ராஜேஸ்வரி சுவி தற்போது திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் துணை ஆட்சியராகப் பணியாற்றி வருகிறார். ராஜேஸ்வரி சுவி தமிழ்நாடு அரசின் 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் மூலம் பயிற்சி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராஜா மொஹைதீன் என்பவர் அகில இந்திய அளவில் ரேங்க் பட்டியலில் 7-வது இடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளார். சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றிப் பெற்றவர்களுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளனர்.

சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் அசத்திய மாணவிகள்:

மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ள சிவில் சர்வீஸ் இறுதித் தேர்வு முடிவுகள் 2025 தொடர்பான அகில இந்திய அளவிலான ரேங்க் பட்டியலில் முதல் 25 இடங்களில் 11 இடங்களைப் பிடித்து மாணவிகள் அசத்தியுள்ளனர்.

