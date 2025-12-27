உன்னாவ் சிறுமி வன்கொடுமை வழக்கு: குல்தீப் சிங் செங்காரின் தண்டனை நிறுத்தம்; உச்ச நீதிமன்றத்தில் கொதித்த சிபிஐ
மேல்முறையீடு நிலுவையில் இருக்கும்போது தண்டனை விதிக்கப்பட்டவரை பிணையில் விடுவிப்பதும், அவரது தண்டனையை நிறுத்தி வைப்பதும் சட்டத்திற்கு எதிரானது என சிபிஐ உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
Published : December 27, 2025 at 1:57 PM IST
புதுடெல்லி: உன்னாவ் வன்கொடுமை வழக்கில் குல்தீப் சிங் செங்காரின் ஆயுள் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் முடிவு சட்ட விரோதமானது என உச்ச நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு உத்தர பிரதேச மாநிலம் பங்கார்மாவு தொகுதி பாஜக எம்எல்ஏவாக இருந்த குவ்தீப் சிங் செங்கார், சிறுமி ஒருவரை கடத்தி வன்கொடுமை செய்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. இதுதொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த அம்மாநில போலீசார் செங்காரை கைது செய்தனர். இதைத்தொடர்ந்து அவர் பாஜகவில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டார். இதற்கிடையே, வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி உள்ளிட்ட அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் சென்ற கார் மீது, லாரி மோதி பெரிய விபத்து ஏற்பட்டது.
இதில் சம்பவ இடத்திலேயே சிறுமியுடன் சென்ற உறவினர்களில் இருவர் உயிரிழந்தனர். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி படுகாயங்களுடன் உயிர் பிழைத்தார். தொடர்ந்து, அவர் உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுபடி டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு உயிர் பிழைத்தார். இந்நிலையில், இந்த விபத்து எம்எல்ஏ தரப்பினரால் திட்டமிட்டு ஏற்படுத்தப்பட்டதாக பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தரப்பில் குற்றச்சாட்டினர்.
இதையடுத்து, சிறுமி வன்கொடுமை வழக்கு மற்றும் விபத்து தொடர்பான வழக்குகளை சிபிஐக்கு மாற்றி அம்மாநில அரசு உத்தரவிட்டது. தொடர்ந்து, செங்கார் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது கொலை, சதி, கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்தது. மேலும், இந்த வழக்கு உச்ச நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின் படி டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. இந்த வழக்கில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு தீர்ப்பளித்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் செங்காருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கு உத்தரவிட்டது.
இதற்கிடையே, தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என செங்கார் தரப்பில் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவை விசாரித்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றம், அவரின் தண்டனையை நிறுத்தி வைத்தும், ஜாமின் வழங்கியும் சில நாட்களுக்கு முன்பு உத்தரவிட்டது. இந்த சம்பவம் தேசிய அளவில் பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியது.
டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி எம்பி ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனிடையே, இந்த வழக்கை விசாரித்த சிபிஐ, செங்கரின் தண்டனையை டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் நிறுத்தி வைத்ததை எதிர்த்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது. சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனுவில், டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு சட்டத்திற்கு விரோதமானது என்றும், நீதித்துறை மீதான மக்களின் நம்பிக்கை காப்பாற்றும் விதத்தில் உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு இல்லை எனவும் கடுமையான வார்த்தை பிரயோகங்களுடன் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிபிஐ தாக்கல் செய்த அந்த மனுவில், "மேல்முறையீடு நிலுவையில் இருக்கும்போது தண்டனை விதிக்கப்பட்டவரை பிணையில் விடுவிப்பதும், அவரது தண்டனையை நிறுத்தி வைப்பதும் சட்டத்திற்கு எதிரானது மட்டுமல்லாமல், பாதிக்கப்பட்டவரின் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் என்பதை நீதிமன்றம் கவனத்தில் கொள்ளாமல் புறக்கணித்துவிட்டது. இந்த வழக்கில் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர் நான்கு முறை சட்ட மன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர். பொது வாழ்க்கையில் இருக்கும் அவர், இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 376, போக்ஸோ சட்டத்தின் பிரிவு 5 (c) மற்றும் பிரிவு 6 ஆகியவற்றின் கீழ் குற்றங்களை செய்ததற்காக தண்டிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேல்முறையீட்டு மனுவில் தண்டனையை நிறுத்தி வைப்பது என்பது பொருத்தமற்றது என்பதை உயர் நீதிமன்றம் உணரவில்லை. ஏனெனில், ஒருநபர் தண்டிக்கப்பட்டவுடன் பொதுவாக ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அந்த நபர் குற்றவாளி என்ற அடிப்படையிலேயே செயல்படும். ஏனெனில், தண்டனைக்கு பிறகு நிரபராதி என்ற அனுமானம் சட்டத்தில் இல்லை என்பது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் நிலை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது" எனவும் சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய அளவில் இந்த விவகாரம் விவாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இந்த வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையான உத்தரவுகளை விரைவில் பிறப்பிக்க வாய்ப்பு உள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த வழக்கின் அடுத்தடுத்த விசாரணைகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கிடையே, தண்டனை நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ள செங்கார், சிறுமியின் தந்தையை கொலை செய்த மற்றொரு வழக்கில் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு சிறையில் உள்ளதால், அவரால் சிறையில் இருந்து வெளியே வரமுடியவில்லை. அந்த வழக்கிலும் தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கக்கோரி அவர் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.