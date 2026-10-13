மத்திய அமைச்சர் பதவியை துறப்பதாக எல்.முருகன் அறிவிப்பு - காரணம் என்ன?
மத்திய இணை அமைச்சர் மற்றும் ராஜ்யசபா உறுப்பினர் பதவிகளை ராஜினாமா செய்வதாக எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 6:05 PM IST
புதுடெல்லி: மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். அத்துடன், தமது மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை துறப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மதிப்பிற்குரிய பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கு வணக்கம். சமீபத்தில் நீங்கள் தமிழகத்தில் மேற்கொண்ட பயணம் என் மனதில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீங்கள் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் மக்கள் உங்களை வரவேற்ற விதத்திலும், உங்கள் வருகை அவர்களுக்குள் ஏற்படுத்திய நம்பிக்கையிலும் நான் மிகுந்த அன்பை கண்டேன்.
தமிழகம் மீதான உங்கள் அர்ப்பணிப்பையும், உங்கள் மீது மக்கள் கொண்டுள்ள அன்பையும் காணும்போது நான் பெருமையும், நன்றியுணர்வும் கொண்டேன். உங்கள் தலைமையின் கீழ் இந்தியாவிற்கும், தமிழகத்திற்கும் பணியாற்றியது என் வாழ்வின் மிகப்பெரிய கௌரவமாக அமைந்தது.
என் மீது நம்பிக்கை வைத்து எனக்கு அளித்த அனைத்து பொறுப்புக்களுக்கும் மிக்க நன்றி. தேசத்திற்கும் கட்சிக்கும் பணியாற்ற இத்தனை வாய்ப்புகள் எனக்குக் கிடைக்கும் என்று நான் ஒருபோதும் நினைத்ததில்லை. அவை அனைத்திற்கும் நன்றி.
2029 மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வலுப்படுத்தும் பணிக்காக என்னை முழுமையாக அர்ப்பணிக்க விரும்புகிறேன். களப்பணிக்கு மீண்டும் திரும்பி தொண்டர்களுடன் இணைந்து பணியாற்ற உள்ளேன். தேசம், கட்சி, கடைசியாக நான்" என அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
It has been the greatest honour of my life to serve Bharat Mata and Tamil Nadu under the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji. From the son of daily wage labourers to serving in the Union Council of Ministers under the leadership of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji has been the greatest privilege of my life. Now, I wish to return to the grassroots, stand with our karyakartas and dedicate myself full-time to strengthening the BJP in Tamil Nadu ahead of the 2029 Lok Sabha elections. Nation First. Party Next. Self Last. 🙏🇮🇳 @NitinNabin @blsanthosh— Dr.L.Murugan (@DrLMurugan) October 13, 2026
மத்திய இணை அமைச்சர் பதவியுடன், ராஜ்யசபா எம்.பி பதவியையும் ராஜினாமா செய்வதாக எவ்.முருகன் அறிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, எல்.முருகன் அளித்த பேட்டியில், " தமிழகத்தில் பாஜகவை அடுத்த கட்டத்திற்கு வளர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காவே அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளேன். வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக பெரிய வெற்றியை தமிழகத்தில் அடையும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
எல்.முருகனின் அரசியல் பயணம்
கடந்த 2017 முதல் 2020 வரை தேசிய தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் துணை தலைவராக பணியாற்றியுள்ளார். கேரள மாநிலத்தின் பொறுப்பாளராகவும் சில ஆண்டுகள் பணி புரிந்துள்ளார். தொடர்ந்து 2020ஆம் ஆண்டு தமிழக பாஜக தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். தமிழக பாஜக தலைவராக பணியாற்றிய இரண்டாவது தலித் தலைவர் எல்.முருகன் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
2021-இல் நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் தாராபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், திமுக வேட்பாளர் கயல்விழியிடம் 1,393 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார்.
2026-இல் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் அவிநாசி (தனி) தொகுதியில் போட்டியிட்ட எல்.முருகன், தவெக வேட்பாளர் கமலியிடம் 15 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார்.