இனி '10 நிமிடத்தில் டெலிவரி' கிடையாது... ஆன்லைன் வணிக நிறுவனங்களுக்கு மத்திய அரசு 'செக்'
ஆன்லைன் வணிக நிறுவனங்கள் தங்கள் பிராண்ட் விளம்பரங்கள் மற்றும் சமூக ஊடக தளங்களில் இருந்து டெலிவரி நேர உறுதிமொழிகளை நீக்குவதாக தெரிவித்துள்ளன.
Published : January 13, 2026 at 4:07 PM IST
புதுடெல்லி: டெலிவரி ஊழியர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு ஆன்லைன் வணிக நிறுவனங்கள் தங்களது விளம்பரங்களில் இருந்து '10 நிமிட டெலிவரி' என்ற முறையை நீக்குமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இந்தியாவில் ஆன்லைன் வணிகமானது ஆடம்பரத்தை கடந்து அத்தியாவசிய கட்டத்தை நோக்கி நகர்ந்து வருகிறது. இந்நிலையில், ஆன்லைனில் பொருட்களை விநியோகம் செய்யும் நிறுவனங்களிடையே கடும் போட்டிகள் நிலவுகின்றன. இதனால் வாடிக்கையாளர்களை கவர அந்தந்த நிறுவனங்கள் புது புது அம்சங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகின்றன.
அந்த வகையில், ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்யும் பொருட்கள் '10 நிமிடங்களில் டெலிவரி' செய்யப்படும் என்ற வாக்குறுதிகளை சில நிறுவனங்கள் விளம்பரப்படுத்தின. இதனால் ஆர்டர் செய்யப்படும் பொருட்களை டெலிவரி செய்யும் ஊழியர்கள் நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டனர். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பொருட்களை டெலிவரி செய்ய நிர்பந்தம் ஏற்படுவதால் ஊழியர்கள் வேகமாக வாகனத்தை இயக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அவர்களது பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகியது.
எனவே ஆன்லைன் வணிக நிறுவனங்கள் டெலிவரிக்கான நேர கட்டுப்பாடு வாக்குறுதிகளை விளம்பரத்தில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று ஊழியர்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு தலையிட்டு சம்மந்தப்பட்ட ஆன்லைன் நிறுவனங்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தலை வழங்கியுள்ளது. அதன்படி, ஆன்லைன் வணிக நிறுவனங்கள் தங்களது விளம்பரங்களில் இருந்து '10 நிமிட டெலிவரி' என்ற முறையை நீக்குமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக மத்திய தொழிலாளர் நலத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தலைமையில் இன்று முக்கிய ஆலோசனை நடைபெற்றதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதில், பிளிங்கிட், செப்டோ, ஸ்விகி, ஜொமாட்டோ உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். அப்போது மத்திய அமைச்சர், டெலிவரி தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு கடுமையான டெலிவரி நேர வரம்புகளை நீக்குமாறு அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். அதனை ஏற்ற நிறுவனங்கள் தங்கள் பிராண்ட் விளம்பரங்கள் மற்றும் சமூக ஊடக தளங்களில் இருந்து டெலிவரி நேர உறுதிமொழிகளை நீக்குவதாக உறுதி அளித்துள்ளன.
இதன்படி, ஆன்லைனில் உணவு உள்ளிட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்கள் தங்களது 10 நிமிட டெலிவரி முறையை நீக்கவுள்ளன.