மருத்துவ சிகிச்சை கட்டண விவரங்கள்: மாநில அரசுகளுக்கு பறந்த மத்திய அரசின் உத்தரவு
மருத்துவமனைகள் தங்களது ஒவ்வொரு சேவைக்கான கட்டண விபரங்களையும், அங்குள்ள வசதிகளையும் கட்டாயம் வெளிப்படையாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டும். இந்த விபரங்கள் உள்ளூர் மொழி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 10:51 PM IST
புது தில்லி: மருத்துவமனைகள் தங்களின் சிகிச்சைக்கான கட்டண விவரங்களை வெளிப்படையாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, மத்திய சுகாதாரச் செயலாளர் புண்ய சலிலா ஸ்ரீவஸ்தவா, அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைத்தார்.
அதில், "மருத்துவச் சேவைகளுக்கான கட்டண விபரங்களை நோயாளிகளும், அவர்களுடன் இருப்பவர்களும் எளிதாகத் தெரிந்துகொள்வதை உறுதி செய்யுமாறும், இது தொடர்பான நடைமுறை விதிகள் சரியாகப் பின்பற்றப்படுகிறதா? என்பதை ஆய்வு செய்யுமாறும்" கேட்டுக்கொண்டார்.
தொடர்ந்து, "மருத்துவ நிறுவனங்கள் (பதிவு மற்றும் ஒழுங்குமுறை) சட்டம் 2010 மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் (மத்திய அரசு) விதிகள் 2012 ஆகியவற்றின் கீழ், மருத்துவமனைகள் தங்களது ஒவ்வொரு சேவைக்கான கட்டண விபரங்களையும், அங்குள்ள வசதிகளையும் கட்டாயம் வெளிப்படையாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, இந்த விபரங்கள் உள்ளூர் மொழி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டிலும் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், அனைவரும் எளிதாகப் பார்க்கும் படி முதன்மையாக வைக்கப்பட வேண்டும்" என்று அமைச்சகம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
நோயாளிகள் தங்களது சிகிச்சைக்கான செலவுகளை முன்கூட்டியே கணிக்கவும், சரியான முடிவுகளை எடுக்கவும், மருத்துவக் கட்டணம் (பில்கள்) தொடர்பான குழப்பங்கள் மற்றும் மோதல்களைத் தவிர்க்கும் நோக்கிலேயே இந்த முயற்சியை மத்திய அமைச்சகம் மேற்கொண்டிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
உள்நாட்டு நோயாளிகளுக்கு மட்டுமின்றி மருத்துவத்திற்காக வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் நோயாளிகளுக்கும் கட்டணம் வெளிப்படைத் தன்மைக் கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில் நமது அண்டை மாநிலமான கர்நாடகத்திலும் இதேமாதிரியான ஓர் முன்முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. மருத்துவக் கட்டணத்திற்கான பில்லில் இறக்குமதி விலை மற்றும் அதிகபட்ச சில்லறை விலை (MRP) ஆகியவற்றைக் குறிப்பிட வேண்டும் என கர்நாடகா அரசு உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதுதொடர்பாக, கர்நாடக உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டுத் துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில், "அனைத்து மருத்துவமனைகள், சுகாதார நிறுவனங்கள், விநியோகஸ்தர்கள், மொத்த விற்பனையாளர்கள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் தாங்கள் வழங்கும் மருத்துவ கட்டணத்திற்கான பட்டியலில் இறக்குமதி விலை மற்றும் அதிகபட்ச சில்லறை விலை ஆகியவற்றை குறிப்பிட வேண்டும்" என தெரிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், மத்திய சுகாதார அமைச்சகம், மருத்துவமனைகளில் வழங்கப்படும் மருத்துவ கட்டணங்களுக்கான பில்லில் தெளிவு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக முன்கூட்டியே மருத்துவமனைகளில் சேவைகளுக்கான கட்டணங்களை வெளிப்படையாக காண்பிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டுள்ளது.