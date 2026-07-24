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பேச்சுவார்த்தையில் இழுபறி| தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமாவில் உறுதியாக நிற்கும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி

கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி குழு, மூன்று முக்கிய கோரிக்கைகளும், ஐந்து பரிந்துரைகளையும் முன்வைத்ததாக ஜேபி நட்டா தெரிவித்துள்ளார்.

ஜேபி நட்டா பேட்டி
ஜேபி நட்டா பேட்டி (ANI)
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By ANI

Published : July 24, 2026 at 4:40 PM IST

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புதுடெல்லி: நீட் தேர்வு குறித்து கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி பிரதிநிதிகளை சந்தித்த மத்திய சுகாதாரத் அமைச்சர் ஜே.பி நட்டா, அவர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு அரசு பதிலளிக்கும் என உறுதியளித்தார்.

சுமார் இரண்டு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் ஜே.பி நட்டா, கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி குழு, மூன்று முக்கிய கோரிக்கைகளும், ஐந்து பரிந்துரைகளையும் முன்வைத்ததாகவும், நாளை மதியம் அவர்களை மீண்டும் சந்தித்து, அரசு மேற்கொள்ளவுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களை தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளோம்" என்று அவர் கூறினார்.

முன்னதாக, மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி. நட்டா மற்றும் ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் 'கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின்' தலைமை செய்தித்தொடர்பாளர் சௌரவ் தாஸ் மற்றும் தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோருடன் ஆலோசனை நடத்தினர்கள்.

அமைதியான முறையில் போராட்டம் நடத்துபவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கக் கூடாது மற்றும் தேர்வு முறைகேடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்குப் போதுமான இழப்பீடு ஆகிய இரண்டு நிபந்தனையுடன் கூடிய கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்றுக் கொண்டதாக தெரிகிறது.

இருப்பினும், கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற முக்கிய கோரிக்கையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி உறுதியாக உள்ளது. இது குறித்து அரசுடன் பேசி நாளை 3 ஆம் கட்டமாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் என மத்திய அமைச்சர் ஜே.பி நட்டா உறுதியளித்துள்ளார்.

டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதே போல மாணவர்கள், இளைஞர்கள் போராட்டக் களத்தில் குதித்துள்ளனர்.

இதனிடையே கரப்பான்பூச்சி ஜனதாக கட்சிக்கு ஆதரவாக உண்ணாவிரதம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், 26 நாளுக்கு பிறகு தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை இன்று முடித்துக் கொண்டார்.

நேற்று மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த சோனம் வாங்சுக்கை, மத்திய அமைச்சர்கள், ஜே.பி. நட்டா மற்றும் ஜிதேந்திர சிங் சந்தித்து பேசியிருந்தனர். இது தொடர்பாக நள்ளிரவில் சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “26 நாட்களுக்கு பிறகு உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முடிக்கின்றேன். பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள், 65 எம்பிக்கள், என்னை நேரில் சந்தித்தும் அல்லது கடிதம் மூலமாகவும் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துக்கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

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பல்வேறு கட்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகும், நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வன்முறை சம்பவங்களை கருத்தில் வைத்தே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பல்வேறு நிபந்தனைகள் பேச்சுவார்த்தையின் போது மேற்கொள்ளப்பட்டது. அது என்ன நிபந்தனைகள் என்பது குறித்து தனியாக ஒரு காணொளியில் விரிவாக விரைவாக விளக்க உள்ளேன்.

அதுவரை யாரும், எங்கும் எந்த வன்முறையையும் அனுமதிக்காமல் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்” என அவர் தனது பதவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

COCKROACH JANTA PARTY
JP NADDA
கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி
JP NADDA ON CJP NEET EXAM DEMANDS

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