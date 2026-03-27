ETV Bharat / bharat

இந்தியாவில் மீண்டும் லாக்டவுன்? மத்திய அரசு முக்கிய விளக்கம்

அரசிடம் ஊரடங்கு குறித்த திட்டம் எதுவும் பரிசீலனையில் இல்லை என்று மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தெரிவித்து உள்ளது.

மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தின் விளக்க கூட்டம் (PIB)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 27, 2026 at 11:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

புது டெல்லி: நாட்டில் ஊரடங்கிற்கான சூழல் எதுவும் இல்லை என்றும், அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குத் தேவையான கச்சா எண்ணெய், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் போதுமான அளவில் கையிருப்பில் உள்ளதாகவும் மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

மேற்காசியாவில் நிலவி வரும் போர் பதற்றம் காரணமாக, இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகளில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் நிலவி வருகிறது. ஏற்கெனவே இந்தியாவில் வணிக பயன்பாட்டுக்கான கியாஸ் சிலிண்டர் விநியோகம் குறைக்கப்பட்டதால் பல கடைகள் இயங்காமல் உள்ளன.

அதன் தொடர்ச்சியாக பெட்ரோல், டீசல் குறித்த அச்சம் ஏற்பட்டு பல பங்க்களில் வாகனங்கள் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன. இதற்கு மத்தியில், எரிபொருள் தட்டுப்பாட்டால் இந்தியாவில் ஊரடங்கு அமலுக்கு வரப்போவதாக செய்திகள் பரவின. இந்நிலையில், நாட்டில் ஊரடங்கிற்கான சூழல் எதுவும் இல்லை என்றும், அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குத் தேவையான கச்சா எண்ணெய், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் போதுமான அளவில் கையிருப்பில் உள்ளதாகவும் மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது.

டெல்லியில் இதுதொடர்பாக இன்று மத்திய அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதன்பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பெட்ரோலிய அமைச்சக இணைச் செயலாளர் சுஜாதா சர்மா, '' நாட்டில் ஊரடங்கிற்கான எந்தச் சூழ்நிலையும் இல்லை; அதுபற்றி விவாதிக்கவும் இல்லை. ஊரடங்கு குறித்த வதந்திகள் முற்றிலும் பொய்யானவை. இதுதொடர்பான வதந்திகளை மக்கள் நம்ப வேண்டாம்.'' என விளக்கினார்.

இதே விளக்கத்தை இன்று காலை மத்திய பெட்ரோலி துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி வெளியிட்டார். அவரது எக்ஸ் பதிவில், '' அரசிடம் ஊரடங்கு குறித்த திட்டம் எதுவும் பரிசீலனையில் இல்லை. தற்போதைய கடுமையான சூழலில் இதுபோன்ற வதந்திகள் சமூகத்திற்கு பொறுப்பற்ற, தீங்கு விளைவிக்கும் செயலாகும்.'' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதே போல, மத்திய தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு துறை அமைச்சகத்தின் இணைச் செயலாளர் சி. செந்தில் ராஜன், '' ஊரடங்கு குறித்து வெளிவரும் தகவல்கள் அனைத்தும் வதந்தியே. இதுபோன்ற சூழலில், நாம் பொறுப்புடனும், ஒற்றுமையுடனும் இருப்பது முக்கியம்.'' என தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், மேற்காசியா போர் சூழல் காரணமாக உலகளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்துள்ளது. இதிலிருந்து நுகர்வோரை பாதுகாக்கும் நோக்கில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரியை லிட்டருக்கு ரூ.10 ஆக மத்திய அரசு குறைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ASIA CRISIS AND FUEL SHORTAGE
INDIA FUEL SHORTAGE
LOCKDOWN RUMORS
பெட்ரோலிய அமைச்சகம்
LOCKDOWN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.